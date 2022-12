‘ฮาคิมี่’ ยันสู้เต็มที่แล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจ

อาชราฟ ฮาคิมี่ แบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโก ออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านโซเชียลมีเดีย นับตั้งแต่แพ้แพ้ฝรั่งเศส 0-2 ตกรอบรองชนะเลิศ ฟุตบอลโลก 2022 ว่า ทุกคนทุ่มเททุกอย่างเต็มที่แล้ว เพราะเป็นความฝันของทีม เป็นความฝันของชาวโมร็อกโกทั้งประเทศ แต่ก็ภูมิใจกับสิ่งที่ทำในฟุตบอลโลกหนนี้ เราทุกคนสู้จนถึงวินาทีสุดท้าย และยังเดินหน้าทุ่มเพื่อประเทศชาติต่อไป ขอขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้

We gave it all. The dream of a team, of a whole country, is over. But we have to be proud of what we have done. We fought until the last second and we leave with our heads held high.We will continue to try and give our all for this nation. Thanks to all Moroccans for your support pic.twitter.com/By6ev5uwEC

— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 15, 2022