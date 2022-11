ฟีฟ่าลงคลิป พร้อมชื่นชมแฟนบอลชาวญี่ปุ่น แห่ช่วยกันเก็บขยะอัฒจันทร์ 

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ทวีตคลิปวิดีโอของแฟนบอลชาวญี่ปุ่น ที่ช่วยกันเก็บขยะบนอัฒจันทร์ตามลักษณะนิสัยความมีระเบียบเรียบร้อยของคนญี่ปุ่น หลังจบเกมที่โค่นเอาชนะแชมป์โลก 4 สมัยอย่าง ทีมชาติเยอรมนี ในศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบแรก กลุ่มอี ที่ประเทศกาตาร์ เมื่อคืนวันที่ 23 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมกับสร้างประความทับไปได้ทั่วทั้งโลก

ขณะเดียวกัน ฟีฟ่า ยังได้โพสต์ข้อความชื่นชอบความมีระเบียบวินัยของแฟนบอลญี่ปุ่นระบุว่า “การจัดระเบียบเรียบร้อย หลังจากการคว้าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฟีฟ่า เวิลด์ คัพ ของพวกเขา ขอแสดงความเคารพอย่างยิ่งใหญ่ให้กับแฟนบอลชาวญี่ปุ่น”

นอกจากนี้ แฟนบอลทั่วโลกต่างก็ออกมาแสดงความชื่นชมความมีระเบียบวินัยของแฟนบอลชาวญี่ปุ่น ที่ช่วยกันเก็บขยะบนอัฒจันทร์ในศึกฟุตบอลโลก 2022 ครั้งนี้

Tidying up after one of their greatest #FIFAWorldCup wins 👏

Huge respect to these Japanese fans 🙌 #Qatar2022 pic.twitter.com/RVwLwykPeq

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022