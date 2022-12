เมาธ์มอยบอลโลก : ช่างแตกต่าง

ถึงแม้จะกลับบ้านไปก่อนแล้ว แต่ทีมชาติบราซิลก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับฟุตบอลโลก 2022 อยู่ตลอด แต่งานนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องให้เสียตังค์

วันก่อนที่มีการแถลงข่าวก่อนเกมรอบ 8 ทีม ระหว่างบราซิล กับ โครเอเชีย แล้วมีน้องแมวมานอนเล่นตรงหน้าที่ วินิซิอุส จูเนียร์ กำลังให้สัมภาษณ์อยู่ ทำให้เจ้าหน้าที่ทีมแซมบ้าจับน้องแมวโยนออกจากเวทีแถลงข่าว

ล่าสุด องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศบราซิล ได้ออกมาตำหนิพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่คนนี้ และจะฟ้องร้องให้มีการปรับเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ (6.96 ล้านบาท) เพราะมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อสัตว์

นอกจากนั้นยังมีการบอกกันอีกว่า แมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของกาตาร์ที่จะนำเอาโชคดีมาให้คนที่อยู่ใกล้ แต่เมื่อกล้าจะโยนแมวขนาดนั้น ก็เจอโชคร้ายเล่นงานเข้าให้ แล้วบราซิลก็แพ้จุดโทษโครเอเชีย กลับบ้านไวแค่รอบ 8 ทีมสุดท้าย

แต่ถ้าไปดูบรรดาแข้งอังกฤษที่ดูแลเจ้าแมวที่อยู่ในแคมป์เป็นอย่างดี จนเป็นไวรัลไปทั่วโลก แต่อังกฤษก็ตกรอบเดียวกับบราซิล กลับบ้านไปพร้อมๆ กัน

ต่างกันตรงที่บราซิลจะโดนปรับเงิน แต่อังกฤษได้รับคำชมมากมาย แถมได้แมวน่ารักอย่างเจ้าเดฟ (ชื่อที่ตั้งกันใหม่) ไปเลี้ยงกันแบบน่ารักๆ ด้วย

How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?

And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs

— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) December 7, 2022