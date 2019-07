“จีซี” เดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วย Circular Living Symposium 2019

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี จัดงานประชุมสุดยิ่งใหญ่ “Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet” แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระดับนานาชาติ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อจุดประกายความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา

ภายในงานมีสิ่งที่น่าสนใจตลอดทั้งวัน อาทิ ปาฐกถาหัวข้อ Towards the Resource Revolution โดย คุณหญิงทองทิพ รัตนะรัต กรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและกรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, Trash is Sexy โดยอาเธอร์ หวง ผู้ก่อตั้งบริษัท Miniwiz ประเทศไต้หวัน, Leadership Practices in the Circular Economy โดยมูลนิธิเอลเลน แมคอาร์เธอร์ สหราชอาณาจักร และร่วมพูดคุยกับผู้บริหารชั้นนำระดับโลก นำโดยเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ในหัวข้อ Upcycling Our Planet through Collaboration ในภาคเช้า

รวมถึงการบรรยายพิเศษอย่างเต็มอิ่มถึง 3 หัวข้อในภาคบ่าย ได้แก่ หัวข้อ Tech Trends to Watch in the Circular Economy, Designing for Better Living และ Startups for Next Generation: From Idea to Model อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากการจัดการขยะพลาสติกผ่านโครงการต่างๆ อาทิ Upcycling the Oceans, Thailand ที่จีซีร่วมมือกับททท. และมูลนิธิอีโคอัลฟ์ นำขยะในทะเลมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น ถือเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้สินค้ารีไซเคิลและอัพไซเคิลด้วย

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ GC Circular Living เป็นแนวคิดที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ซึ่งจีซีได้นำมาปรับใช้กับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอยู่เสมอ ประกอบด้วย 1.การบริหารจัดการทรัพยากรตามหลัก 5Rs ในองค์กร (Reduce การลดการใช้, Reuse การใช้ซ้ำ, Recycle การแปรรูปมาใช้ใหม่, Renewable การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน, และ Refuse การปฏิเสธ การใช้) 2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นทางเลือกทดแทน 3.การยกเลิกการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Used Plastic) ภายใน 5 ปี (ปี 2562-2566) และ 4.การสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีซี กล่าวว่า ในครั้งนี้จีซีได้จัดงานประชุม Circular Living Symposium 2019: Upcycling Our Planet ร่วมกับ National Geographic สื่อระดับโลก เพื่อจุดประกายความคิดในการมีส่วนร่วมปกป้องอนาคตของโลกใบนี้ไปพร้อมกัน ด้วยการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นสื่อกลางในการสร้างโอกาสและเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายของทุกภาคส่วน ให้ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมทั้งขานรับการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศไทย ท้ายนี้ จีซีพร้อมผลักดัน GC Circular Living ให้ออกสู่สังคม เพื่อร่วมกันช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้โลกของเราน่าอยู่ตราบนานเท่านาน