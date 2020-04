3BB GIGATainment บริการเดียวครบจบทุกเรื่องบันเทิงระดับโลก 

3BB หรือ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) พร้อมส่ง “GIGATainment” ถึงทุกบ้านแล้ววันนี้ กับบริการสุดคุ้มค่า รวมทุกคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกมาไว้ในที่เดียว พร้อมการันตีความเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านคุณภาพสูงที่สามารถรองรับทุกความบันเทิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยรางวัล No.1 The Best Fixed Internet Performance 2019 by nPerf

คุ้มที่ 1 กับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูง 1 Gbps เริ่มต้นเพียงเดือนละ 590 บาท สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบการท่องโลกอินเทอร์เน็ต หรือสามารถเลือกเสริมความบันเทิงตามความต้องการ ได้รับทั้งเน็ตบ้าน และคอนเทนต์บันเทิงระดับเวิลด์คลาส จากผู้นำด้านบริการคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกอย่าง HBO และ MONOMAX ที่มีทั้งซีรีส์ หนัง รายการ สารคดี ข่าว และความบันเทิงอื่นๆ อีกมากมาย จ่ายเพิ่มเพียง 39 บาท เท่านั้น (จากเดิมค่าบริการเดือนละ 149 และ 250 บาท)

คุ้มที่ 2 รับชม HBO GO บริการ on-demand streaming สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครั้งแรกในประเทศไทย ที่คอหนัง ซีรีส์และคอนเทนต์บันเทิงอื่นๆ ไม่ควรพลาด ด้วยกองทัพหนังดีซีรีส์ดังที่หาชมไม่ได้จากที่ไหนจากสตูดิโอระดับฮอลลีวูด (พาราเม้าท์, โซนี่, ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ และ วอร์เนอร์บราเธอร์ส) เช่น GAME OF THRONES ทุกซีซั่น, WESTWORLD ทุกซีซั่น, NEWSROOM, THE UNDOING, STRIKE BACK, US, PET CEMETARY 2019, BUMBLEBEE, AQUAMAN, HOW TO TRAIN YOUR DRAGON และ CAPTAIN AMERICA ; THE FIRST AVENGER เป็นต้น รวมแล้วกว่า 500 เรื่อง มาพร้อมบริการ Live TV จุใจถึง 6 ช่อง อาทิ HBO ช่องรวมหนังฮอลลีวูด และหนัง Original Premiere ดูพร้อมกันกับสหรัฐอเมริกา HBO Hitz ศูนย์รวมหนังดีและดังที่สุดของฮอลลีวูด HBO Family ภาพยนตร์สำหรับทุกคนในครอบครัว HBO Signature ภาพยนตร์คุณภาพที่ได้รับรางวัล หรือเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Red by HBO หนังและซีรีส์เอเชีย ทั้งจากจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ที่ใครหลายคนชื่นชอบ และ Cinemax รวมหนังหลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็น แอ็คชั่น สยองขวัญ หรือคอมเมดี้

อีกทั้งยังมีคอนเทนต์คุณภาพหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี รายการเด็กและครอบครัว รวมเบื้องหลังการถ่ายทำและฉากพิเศษต่างๆ ที่ใครหลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน รวมกว่า 3,500 ชั่วโมง ซึ่งจะทำให้คุณสนุกไม่ซ้ำด้วยการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ทุกสัปดาห์ ตลอดทั้งปี และสนุกยิ่งกว่ากับระบบเสียงพากย์ภาษาไทย บรรยายไทย และอีกหลากภาษา พร้อมให้คุณดูได้ทุกที่ ทุกเวลา บนอุปกรณ์คู่ใจ ทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังสามารถ cast ขึ้นทีวีก็ทำได้ โดย Smart TV จะต้องมีฟังก์ชั่น Chromecast Builtin หรือผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ Chromecast รวมทั้งผ่าน AppleTV (TVOS 11-13) โดยการใช้ AirPlay โดยสามารถเลือกรับชมพร้อมกันได้ถึง 2 อุปกรณ์ หรือสามารถดาวน์โหลดไว้ดูแบบออฟไลน์ได้สูงสุดถึง 20 เรื่อง และพิเศษกับระบบ parental control ให้ผู้ปกครองสามารถควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาของคนในครอบครัวได้ เพียงสมัครแพ็กเกจของ 3BB ตามที่กำหนด ส่วนขั้นตอนการใช้บริการครั้งแรก เพียงกดสร้างบัญชี (Create an Account) ที่แอปพลิเคชัน HBO GO หรือเว็บไซต์ www.hbogo.co.th แล้วทำตามขั้นตอน หลังจากได้รับ OTP ก็สามารถเข้าใช้งาน เพื่อรับชมได้ทันที

คุ้มที่ 3 กับ MONOMAX ศูนย์รวมสุดยอดหนังดีซีรีส์ดังระดับพรีเมี่ยมจากทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว รับชมจุใจกับการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ไม่ซ้ำกันทุกสัปดาห์ เช่น แมคกายเวอร์ ยอดคนสมองเพชร ปี 3 (Maccyver) ทีมแพทย์สยบคืนวิกฤติ ปี 2 (The Night Shift Season 2) ยอดหญิงแกร่งแห่งทำเนียบขาว ปี 5 (Madam Secretary) และตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Goodbye My Princess) สามารถรับชมได้ง่ายๆ เพียงเข้าแอปพลิเคชัน MONOMAX

ความคุ้มทั้งหมดนี้มีอยู่ใน GIGATainment ที่เดียวเท่านั้น คอหนัง ซีรีส์ และคอนเทนต์ดีๆระดับโลกไม่ควรพลาด เลือกรับความคุ้มค่าที่ตรงใจคุณได้แล้ววันนี้ ทั้งลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจหรือลูกค้าใหม่ที่ต้องการสมัคร GIGATainmment ทำได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน 3bb member เข้าไปที่เมนู “แพ็กเกจของฉัน” แล้วเลือกแพ็กเกจที่ต้องการ หรือไปที่เว็บไซต์ https://www.hbo.3bb.co.th/