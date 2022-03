เลกซัส ประเทศไทย จัดสัมมนาใหญ่ ‘Beyond the Future ธุรกิจ-ชีวิต-การลงทุน’ ชวน 3 กูรูชั้นนำ แนะรับมือโลกอนาคต

เพราะโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว วันนี้แค่ ‘ก้าวเดียว’ อาจไม่เพียงพอ เลกซัส ประเทศไทย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของโลก จึงจัดสัมมนาใหญ่แห่งปี ‘Beyond the Future ธุรกิจ-ชีวิต-การลงทุน’ เมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา

เชิญ 3 วิทยากรชั้นแนวหน้า ผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจและการลงทุน มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เผยมุมมอง รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ยุคเน็กซ์ นอร์มอล

ศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งขึ้นเวทีกล่าวเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ เผยว่า ‘Beyond the Future ธุรกิจ-ชีวิต-การลงทุน’ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ เลกซัส ประเทศไทย ที่ไม่เพียงมองไปข้างหน้า แต่ยังพัฒนาและคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่เสมอ

“เลกซัส ประเทศไทย เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน จึงให้ความสำคัญเรื่องการวางแผน การคาดการณ์สิ่งต่างๆ สำหรับธุรกิจและการลงทุน ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นที่มาของเวทีสัมมนานี้” ศุภกร เผย

New Business New Economy

เมื่อการมาถึงของเทคโนโลยีต่างๆ ทั้ง บิ๊กดาต้า เมตาเวิร์ส เอไอ บล็อกเชน สินทรัพย์ดิจิทัล เว็บ 3.0 NFT กลายเป็นสิ่งที่เกิดคำถามในใจหลายคนว่า หากโลกถูกดิสรัปต์จากสิ่งเหล่านี้ เราจะปรับตัวอย่างไร?

เรื่องนี้ จิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้มาฉายมุมมองโลกธุรกิจ ในวันที่เศรษฐกิจโลกกำลังก้าวสู่ยุคใหม่ บนเวทีเสวนาพิเศษ ‘New Business New Economy’ โดยระบุว่า โควิด-19 เป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่มธุรกิจ ที่ซีกหนึ่งสามารถเอาตัวรอดและเติบโตท่ามกลางวิกฤตครั้งนี้ไปได้ แต่อีกกลุ่มไม่สามารถเอาตัวรอด

แนวคิดสำคัญ คือ การปรับตัว บริษัทที่สามารถปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยี กล้าเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจใบใหม่ มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าธุรกิจดั้งเดิม ที่ยังคงยึดติดกับความสำเร็จเดิม ๆ เข้าใจกฎของโลกธุรกิจเดิม ซึ่งสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นผู้ล้มเหลว เพราะโลกอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จนความเสี่ยงจากการไม่เปลี่ยนแปลงมีสูงกว่า ปรากฏการณ์เหล่านี้เรียกว่า digital divide คือการแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่ม นั่นคือ exponential winner กับ exponential loser และในอนาคตอันใกล้จะทวีผลกระทบมากขึ้นเรื่อย ๆ

สิ่งที่ต้องจับตามองหลังจากนี้ คือ การมาของเว็บ 3.0 ที่จะเป็นทั้ง read-write-own-open จะเป็นตัวสะท้อนเทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้าว่า มนุษย์จะไม่ได้เป็นแค่สังคมก้มหน้า แต่จะเป็นสังคมใส่แว่นตา (AR-VR-metaverse) และสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือ โฮโลแกรม ทุกอย่างจะเสมือนจริงมากที่สุด ซึ่งเมตาเวิร์สจะเข้ามาเปลี่ยนการทำธุรกิจในรูปแบบ digital twin ซึ่งหากสังเกตปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจระดับโลกอย่างเฟซบุ๊ก จะมั่นใจได้ว่าเมตาเวิร์สมาแน่นอน

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี บล็อกเชน เอ็นเอฟที คริปโตเคอเรนซี ฯลฯ ที่จะเข้ามาปลดล็อกทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ และจะเข้ามาทำงานควบคู่กับเศรษฐกิจดิจิทัลที่ขยายใหญ่ขึ้นทุกปี เนื่องจากคนเข้าสู่ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อย ๆ เงินจะเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่า ภายใน 5 ปี หรืออาจไวกว่านั้น ทุกอย่างจะมาแทนที่โลกใบเดิมที่เป็นอยู่

“สิ่งที่คนเป็นผู้บริหารต้องรู้เป็นอย่างแรกคือ ต้องรู้ว่าโลกกำลังเดินทางไปทิศทางไหน และควรเดินไปในทิศทางเดียวกับลม ไม่ควรไปในทิศทางต้านลม ที่สำคัญที่สุดต้องโฟกัสให้ตรงจุด ต้องรู้ว่าเหตุผลไหนที่องค์กรเราควรต้องอยู่บนพื้นที่โลกแห่งนี้ แล้วต้องกระโดดให้ได้ไวที่สุด”

เส้นทางลงทุนใหม่ ไร้ขีดจำกัด

แต่แม้ธุรกิจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากแค่ไหน ก็อาจช้ากว่าการลงทุนค่อนข้างเยอะ ซึ่ง เผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการ ประธานสายธุรกิจรายย่อย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขยายความเรื่องนี้บนเวทีเสวนาเส้นทางลงทุนใหม่ ไร้ขีดจำกัด ว่า การลงทุนเป็นสิ่งที่ต้องคาดการณ์ล่วงหน้าว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น คนที่กำลังคิดอยากลงทุน คนทำธุรกิจ ต้องไม่นิ่งเฉยแล้ว เพราะการลงทุนที่ดีที่สุด คือ การลงทุนที่คาดหมายในอนาคต

หากประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกและไทยในแต่ละช่วงเวลา จะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป บางช่วง การสะสมเงินฝาก ซื้อทอง แลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ เป็นเรื่องดี แต่บางช่วง การซื้อพันธบัตร หุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นเรื่องที่ดี ทุกอย่างขึ้นอยู่กับโอกาสและเศรษฐกิจในแต่ละช่วง โดยต้องดูทั้งเรื่องเศรษฐกิจและค่าเงินแต่ละช่วงว่า เหมาะสมกับการลงทุนรูปแบบไหนมากกว่ากว่ากัน

เมื่อพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เผดิมภพวิเคราะห์ว่า เศรษฐกิจกำลังอยู่ในจุดสูงที่สุด ขณะที่เงินเฟ้อกำลังวิ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากการคาดการณ์ของกองทุนเฮดจ์ ฟันด์ หากสนใจการลงทุนในหุ้นตลาดโลก กลุ่มโรงพยาบาล พลังงานไฟฟ้า เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ควรรอสถานการณ์เศรษฐกิจให้ดีมากกว่านี้ ระยะนี้ควรเป็นการเทรดระยะสั้นมากกว่า

ส่วนทิศทางเศรษฐกิจไทย ล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จากผลสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า อยู่ในช่วงขาขึ้น เป็นช่วงการฟื้นตัวของภาคการผลิต การลงทุน แต่ยังมีสิ่งที่น่ากังวล คือ เรื่องเงินเฟ้อ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 2% เป็น 5.2% เมื่อเดือนเดียวกัน ชี้ให้เห็นว่า เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวแต่เงินเฟ้อเพิ่ม เงินบาทอาจแข็งค่าเล็กน้อย ซึ่งทิศทางการลงทุนช่วง 6 เดือนข้างหน้าจะมีแนวโน้มดีขึ้น เหมาะกับการลงทุนในภาคการบริโภค หุ้นกลุ่มค้าปลีก เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และนิคมอุตสาหกรรม และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ

ล้ม-ลุก-เรียน-รู้

ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นโลกของธุรกิจหรือการลงทุน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไปอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง คือ การปรับตัวของทั้งตัวเราและธุรกิจ เพื่อก้าวเป็นผู้แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในทุกสถานกาณ์

เรื่องนี้ ธนา เธียรอัจฉริยะ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ (ABC) ได้มาฉายประสบการณ์การปรับตัวของชีวิต เมื่อโลกไม่อยู่กับที่ บนเวทีเสวนา ‘ล้ม-ลุก-เรียน-รู้’ ครั้งนี้ ด้วย 4 คีย์สำคัญว่า known known, unknown known, known unknown และ unknown unknown

วันที่โลกหมุนไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างจำเป็นต้องรู้ว่าตัวเองไม่รู้ จะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ดังเช่นความสำเร็จของสตาร์ตอัพ คือการเข้าไปทำความเข้าถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายก่อน แล้วใช้กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ให้แตกต่างจากธุรกิจรุ่นเก่า ที่คิดเรื่องกำไร-ขาดทุนมาก่อน

“เคล็ดลับสำคัญของการตลาดยุคนี้ คือ empathy หรือความสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจคน เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่าเขา (กลุ่มเป้าหมาย) อยากฟังอะไร แล้วเราควรจะสื่อสารอย่างไร

“โลกแห่งอนาคตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป และอัตราเร่งก็จะทำให้เราทุกคนยิ่งต้องปรับตัว การกลับมาเตรียมความพร้อม และเข้าใจ สิ่งที่จำเป็นต่อการอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี้แบบนี้ จะยิ่งทำให้เรามีความมั่นใจในการเดินไปข้างหน้า เพื่อรองรับประสบการณ์ใหม่ในโลกอนาคต”

ทั้งหมดคือภาพรวมในงานสัมมนา ‘Beyond the Future ธุรกิจ-ชีวิต-การลงทุน’ ที่ฉายทั้งประสบการณ์ มุมมอง แนวคิดของธุรกิจ การลงทุน และการปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ เลกซัส ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่โลกอนาคตอย่างเต็มที่