ใจสั่น เจ็บหน้าอก COVID HEART อาการทางใจหลังไม่พบเชื้อแต่ยังเหลืออาการใจสั่น เจ็บหน้าอก ถึงไม่พบเชื้อแต่เหลืออาการ

อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากที่หายจากโรคนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในชื่อ ลองโควิด อาการที่พบได้บ่อย เช่น อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีไข้ ไอ เจ็บคอ การรับรสหรือได้กลิ่นลดลง สมาธิสั้น สมองล้า ความจำสั้น แต่ที่พบแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้ คือ หายใจถี่ หายใจไม่ทัน หอบเหนื่อย ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก หัวใจเต้นผิดจังหวะที่อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ปัญหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือที่รู้จักในชื่อ COVID Heart ความผิดปกติที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหลังการติดเชื้อนั่นเอง

COVID Heart คืออะไร

COVID Heart (Cardiovascular COVID) เป็นหนึ่งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบหัวใจและหลอดเลือดหลังร่างกายหายจากการติดเชื้อแล้ว แต่กลับพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบหัวใจและหลอดเลือด นำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนในระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง

วารสารการแพทย์ JAMA ได้เผยแพร่บทความเรื่อง ลองโควิด (Long COVID) ที่ก่อปัญหาให้กับระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยผลการศึกษาระบุว่าคนที่เคยติดเชื้อมาแล้วนั้น จะมีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงกว่าคนไม่ติดเชื้อหลายเท่า โดยประเมินหลังติดเชื้อไปราว 12 เดือน โดยอาจทำให้อาการของโรคกำเริบรุนแรงขึ้น

ภาวะอักเสบ…เหตุแห่ง Covid heart

สาเหตุหลักของ COVID Heart เกิดจากร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนตี้บอดี้ขึ้นมา เพื่อส่งไปจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันจะต่อสู้กับเชื้อโรค ซึ่งในระหว่างนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่า เกิดภูมิต้านทานของตัวเองต่อกล้ามเนื้อและเยื่อหุ้มหัวใจ หรือที่เรียกว่าภาวะอักเสบ ที่กระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงและลดประสิทธิภาพการทำงาน การบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจลง รวมทั้งทำให้เกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ลดเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงจาก Covid heart ได้อย่างไร

วิธีลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดในเวลานี้คงไม่มีอะไรดีไปกว่า การไม่ติดเชื้อนั่นเอง เนื่องจากในขณะนี้ยังไม่มียาชนิดไหนที่จะสามารถรักษาอาการจากการติดเชื้อนี้ได้ การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวก็ควรพบแพทย์ตามนัดเพื่อเช็คอาการของโรคอยู่เสมอ ที่สำคัญที่สุดคือ ไม่ควรขาดยาหรือหยุดยาเอง รวมไปถึงการหมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะอาหารที่มีส่วนช่วยในเรื่องการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้เป็นปกติ

3 สารอาหารสำคัญดูแลหัวใจแข็งแรง

อาหารที่ให้สารอาหารบำรุงหัวใจส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอาหารที่มีส่วนช่วยควบคุมระดับความดันโลหิตสูง ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์และไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด จะมีอาหารใดบ้างและควรบริโภคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และปลอดภัย มาดูกัน

1.กรดไขมันโอเมก้า-3 ในน้ำมันปลา

กรดไขมันโอเมก้า-3 ในน้ำมันปลานั้นมีประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด อย่างที่ทราบกันว่า ในกรดไขมันโอเมก้า-3 มีกรดไขมันสำคัญ 2 ตัว นั่นคือ Eicosapentaenoic acid (EPA, อีพีเอ) และ Docoxahexaenoic acid (DHA, ดีเอชเอ) มีส่วนช่วยลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและความดันโลหิตสูง คงความยืดหยุ่นผนังหลอดเลือด เพิ่มการไหลเวียนของเลือด ลดการเกิดไขมันสะสมที่ผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของหลอดเลือดอุดตัน และช่วยให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเป็นไปตามปกติอีกด้วย

กรดไขมันโอเมก้า-3 เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไปช่วยลดการอักเสบจากการติดเชื้อซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดลองโควิด จึงเริ่มมีการบริโภคน้ำมันปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้า-3 เพื่อป้องกันการอักเสบในผู้ที่เคยติดเชื้อมาก่อนได้

ปริมาณที่แนะนำ ผู้ที่ต้องการเสริมเพื่อดูแลสุขภาพ แนะนำปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 ประมาณวันละ 500-1,000 มิลลิกรัม ของปริมาณ EPA และ DHA ผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัวหรือโรคเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่เต็มที่ รวมถึงผู้ที่ต้องการป้องกันอาการลองโควิด ปริมาณที่แนะนำ วันละ 3,000 มิลลิกรัม ของปริมาณ EPA และ DHA

และเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกรดไขมันโอเมก้า-3 ควรเลือกน้ำมันปลาที่ได้จากปลาทะเลน้ำลึกในเขตหนาวที่มีปริมาณกรดไขมันโอเมก้า-3 สูง เช่น ปลาแอนโชวี่หรือปลาทะเลน้ำลึกอื่นๆ และควรมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานการผลิตปลอดภัยสูง ผ่านการตรวจสอบการปนเปื้อนสารตะกั่ว ปรอท สารหนู ฯลฯ ที่อาจก่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้

2.โคเอนไซม์ คิวเทน

โคเอนไซม์ คิวเทน มีบทบาทสำคัญมากในการลดความเสี่ยงหลอดเลือดแข็งตัว และเพิ่มการปกป้องหลอดเลือดไม่ให้มีไขมัน ไปสะสมบนผนังหลอดเลือด ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงได้ตามปกติ ลดความเสี่ยงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

นอกจากนี้ โคเอนไซม์ คิวเทน ยังเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์ในร่างกายอีกด้วย โดยเฉพาะ เซลล์หัวใจ สมอง ตับ ไต กล้ามเนื้อ และยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ต่างๆ ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ ลดอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียเรื้อรังได้ด้วย

โคเอนไซม์ คิวเทน พบได้ในเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ตับ ไต หัวใจ ปลาทะเลน้ำลึก นม น้ำมันถั่วเหลือง นอกจากนั้นเรายังสามารถเลือกเสริมจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีการสกัดโคเอนไซม์ คิวเทน ธรรมชาติ โดยปริมาณที่แนะนำสำหรับคนที่ใช้ยาลดไขมัน (กลุ่มสแตติน) ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ หรือโรคหัวใจ วันละ 100 มิลลิกรัม ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายโรคปริมาณที่แนะนำ วันละ 200 มิลลิกรัม

และเพื่อให้ร่างกายดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ โคเอนไซม์ คิวเทนในรูปของอีมัลแคป หรือ VESIsorb (แคปซูลนิ่ม) ซึ่งมีขนาดโมเลกุลที่เล็กลง จะละลายและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าโคเอนไซม์ คิวเทนรูปแบบอื่นๆ

3.น้ำมันกระเทียมสกัด

กระเทียม นอกจากช่วยชูรส ชูกลิ่นอาหารแล้ว ยังเป็นหนึ่งในอาหารที่มีส่วนช่วยป้องกันระดับไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงอีกด้วย เนื่องจากในกระเทียมจะมีสารที่ชื่อว่า อัลลิซิน ที่ช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดแข็งตัว หรือเส้นเลือดอุดตัน

เมื่อระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น ระบบต่างๆ ในร่างกายก็สามารถทำงานได้ตามปกติ ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดขาวได้ตามปกติ ระบบภูมิคุ้มกันก็จะเข้มแข็งขึ้น จึงมีการแนะนำให้สำหรับผู้ที่ต้องการรับมือหรือป้องกันภาวะอักเสบติดเชื้อที่ระบบหัวใจและหลอดเลือด (Covid heart) บริโภคกระเทียมวันละ 6 กรัมหรือน้ำมันกระเทียมสกัดวันละ 2-5 มิลลิกรัม

ร่างกายได้รับสารอาหารเหล่านี้เข้าไปช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดให้เป็นปกติดี เลือดก็ไหลเวียนได้ดี ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดตามมา นอกจากสารอาหารกลุ่มดูแลหัวใจและหลอดเลือดแล้ว ควรบริโภคอาหารให้หลากหลาย ครบทั้ง 5 หมู่ หรือเสริมด้วยวิตามินซี วิตามินดี แร่ธาตุ สังกะสี โปรตีน และโพรไบโอติก เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานได้ตามปกติ ช่วยอาการอ่อนเพลีย อ่อนล้า ในกลุ่มผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะลองโควิดและภาวะ Covid heart

จุดเริ่มต้นใส่ใจ ดูแลหัวใจและหลอดเลือดให้ทำหน้าที่ได้ตามปกติในทุกวันด้วย เริ่มที่ดูแลไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์และไขมันคอเลสเตอรอล ความดันโลหิตสูง ลดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ด้วยน้ำมันปลาคุณภาพที่ให้กรดไขมันโอเมก้า-3 และไม่ลืมเสริมสร้างเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ บำรุงหัวใจให้แข็งแรง ด้วยโคเอ็นไซม์ คิวเท็นจากธรรมชาติ และ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายและป้องกันไขมันในเลือดสูงด้วยสารอัลลิซินในกระเทียม เพื่อให้หัวใจและหลอดเลือดสุขภาพพดีในทุกวัน

สนใจข้อมูลเพื่อดูแลสุขภาพ ที่นี่ MEGA We care

เรื่องน่ารู้ น้ำมันปลากับสุขภาพ

Vitamin Xpress:

ข้อมูลอ้างอิง

Abbasi J. The COVID Heart—One Year After SARS-CoV-2 Infection, Patients Have an Array of Increased Cardiovascular Risks. JAMA. 2 March 2022. (https://bit.ly/3yEh46K)