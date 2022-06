มงลง โรส รสริน คว้า มิสซุปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ สุดปัง!แพนเค้ก เขมนิจ นางแบบรุ่นพี่เป็นผู้สวมมง ก่อนบินลัดฟ้าประกวดต่อเวทีระดับโลก Miss Model of the world 2022

เมื่อเวลา 19.00 น.วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมสวิสโซเต็ล กรุงเทพ นับเป็นค่ำคืนแห่งความอบอุ่นและประทับใจที่สุด สำหรับการประกวดรอบตัดสิน เวทีมิสซุปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 โดยผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรง คุณส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ CEO AMC Consultancy Co., Ltd. ผู้ถือสิทธิ์การประกวดฯ เพื่อเฟ้นหานางงามนางแบบเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดเวทีระดับโลก Miss Model of the world 2022 ในเดือนพฤศจิกายน ณ มหานครดูไบ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ร่วมกับตัวแทนสาวงามกว่า 60 ประเทศ

บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เย็นย่ำทั้งบรรดาสาวงามและกองเชียร์ที่แห่แหนมาแน่นขนัด เริ่มจากการเปิดตัว 24 สาวงามในชุดว่ายน้ำ ร่วมกับแดนเซอร์ พร้อมการแนะนำตัว จากนั้น 2 พิธีกร คุณเอิร์ธ ศัลย์ และคุณเก๋ ชลลดา ได้แนะนำรายชื่อคณะกรรมการ พร้อมชม VTR กิจกรรมการเก็บตัวในชุดว่ายน้ำทั้งบนเรือยอร์ช Ocean Marina Yacht Club และกิจกรรมที่โรงแรม Sea Star ในเครืออีสเทิร์นสตาร์คันทรีคับแอนด์รีสอร์ท Eastern Star Country Club & Resort โรงแรมระยองแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา และสวนละไม จ.ระยอง

จากนั้นทั้ง 24 สาวงาม ออกมาอวดโฉมอีกครั้งในชุดราตรี พร้อมกับการประกาศรางวัลพิเศษ ได้แก่ รางวัล Miss Talent รางวัล Miss Beauty by Thomas Clinic รางวัล Friend of Betagen รางวัล Miss Best Body of MIA Clinic รางวัล Miss Best Catwalk by Taka Town รางวัล Miss Congeniality และรางวัล Miss Swimming Suit โดยผู้สนับสนุนขึ้นมอบรางวัล ก่อนที่พิธีกรจะประกาศผู้เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย และเปิดคำถามสุดฮา ต่อด้วยโชว์จากคุณติช่า กันติชา ชุมมะ และผู้เข้ารอบ 12 สาวงาม

นาทีแห่งความระทึกกำลังจะเริ่ม เมื่อพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย ที่มาในชุดราตรี และตอบคำถามชิงไหวชิงพริบ หลังจากคณะกรรมการรวมคะแนน จึงประกาศผลผู้เข้ารอบ 3 คน สำหรับผู้คว้าตำแหน่งรองอันดับสอง มิสซุปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 ได้แก่ บีบี วิชยา อิสระสุนทรวงศ์ รางวัลรองอันดับหนึ่งมิสซุปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 ได้แก่ เกต เกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ และผู้ที่คว้ามงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัลมูลค่ารวม 1 ล้านบาท ได้แก่ โรส รสริน ธนดลพาณิช โดยมีนางเอกสาว แพนเค้ก เขมนิจ จามิกรณ์ ที่เคยคว้ามงใหญ่ ได้เป็นมิสโมเดลออฟเดอะเวิลด์ Miss Model of The World 2004 ที่ประเทศจีน เป็นผู้สวมมงกุฎให้กับมิสซุปเปอร์ไอดอลไทยแลนด์ Miss Super Idol Thailand 2022 ในค่ำคืนพิเศษนี้

และที่ขาดไม่ได้สำหรับตลอดระยะเวลาของการประกวด ร่วม 3 เดือน นั่นคือเหล่าสปอนเซอร์ ได้แก่ AMC Consultancy, Rayong Marriott Resort & Spa, Eastern Star Golf Course and Country Club, Sea Star Hotel, และ The Sphere , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง,สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง,สวนละไม จังหวัดระยอง, Swissotel Bangkok Ratchada, Mirinn Theatre RCA, The Mall, Fashion Island, Thomas Clinic by Dr. Yam, MIA Aesthetics and Surgery Studio, Betagen, IMFA และ Lady Issue

รายชื่อคณะกรรมการตัดสินรอบไฟนอล

คุณส้ม พิศณุพร แก้วพิภพ ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Super Idol 2022

คุณใบเฟิร์น อนัญญา มงคลไทย กรรมการผู้จัดการ

คุณอิทธิกร เจริญการ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้บริหาร Heroine Fashion Gallery

คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2020

คุณลูกหมี รัศมี ทองสิริไพรศรี ผู้บริหารสถาบันสอนเดินแบบ We Are Model

คุณนิว กฤติเดช ประชานุกูล National Director, Miss Model of the World Thailand

คุณน็อต กฤติน จิกิตศิลปิน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Miss Super Idol Thailand

คุณหนุย ชลลนา นาโคดา CEO สื่อผู้หญิง Ladyissue

พญ. รุ่งไพลิน รัตนชีวร เจ้าของ THOMAS CLINIC by Dr. Yam

Mr. BAHTIYAR ARSLAN ผู้บริหาร AMC Consultancy Co., Ltd.

Mr. SKYC CHIEW ผู้บริหาร AMC Consultancy Co., Ltd.

คุณ สุภาวดี ทัพมาลัย นักธุรกิจแบรนด์เนม

คุณสุปรานี ฉัตรแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท TWO SHOT STUDIO จำกัด

คุณนันทวัน วรรณจุฑา เจ้าของชุดว่ายน้ำ Wannawear

ตำแหน่งและรางวัลที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ Miss Super Idol 2022 ได้แก่ โรส รสริน ธนดลพาณิช รางวัลที่ได้รับ ​มงกุฎเพชรประดับด้วยอมาทิสและอัญมณีต่าง ๆ สายสะพาย เงินรางวัล 300,000 บาท

Gift Voucher จาก Thomas Clinic by Dr. Yam มูลค่า 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เกต เกษราภรณ์ พงษ์เอื้อ รางวัลที่ได้รับ​มงกุฎเพชรประดับด้วยอมาทิสและอัญมณีต่าง ๆ สายสะพาย เงินรางวัล 100,000 บาท

​​Gift Voucher จาก Thomas Clinic by Dr. Yam มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บีบี วิชยา อิสระสุนทรวงศ์ รางวัลที่ได้รับ ​มงกุฎและอัญมณีต่าง ๆ สายสะพาย เงินรางวัล 50,000 บาท

​​Gift Voucher จาก Thomas Clinic by Dr. Yam มูลค่า 20,000 บาท

รางวัลพิเศษ Miss Content ได้แก่ แจ็สมิน แจ็สมิน มูนเดล รางวัลเงินสด 30,000 บาท

รางวัลพิเศษ Miss Talent ได้แก่ ตรอง วรลัย วิทวัสชุติกุล และ บีม เปรมวิภา บุญศรีภูมิ รางวัลเงินสด10,000 บาท และรางวัลGift Voucher มูลค่า10,000 บาท

รางวัลพิเศษ Miss Beauty by Thomas Clinic ได้แก่ แจ็สมิน แจ็สมิน มูนเดล รางวัลเงินสด 20,000 บาท และGift Voucher มูลค่า 30,000 บาท

รางวัลพิเศษ Miss Best Body by MIA Clinic ได้แก่ เนย สมิตา แซ่จิว รางวัลเงินสด 10,000 บาท และGift Voucher มูลค่า 200,000 บาท

รางวัลพิเศษ Friend of Betagen ​ได้แก่ โรส รสริน ธนดลพาณิช รางวัลเงินสด 20,000 บาท

รางวัลพิเศษ Best Catwalk ได้แก่ เบล สุภัทรา แจ้งสุข รางวัลเงินสด 10,000 บาท

รางวัลพิเศษ Miss Congeniality ​ได้แก่ ปุ๋ย วรนุช เอี่ยมศรี รางวัล Gift Voucher จาก Thomas Clinic by Dr. Yam รวมมูลค่า 30,000 บาท

รางวัลพิเศษ Best Swimsuit ได้แก่ บีบี วิชยา อิสระสุนทรวงศ์ รางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

รางวัลพิเศษ Miss Popular Vote ​ได้แก่ เรญา อาภาภรณ์ บุญหงำ รางวัลGift Voucher มูลค่า 10,000 บาท พร้อม fast track เข้ารอบ Top 10

รางวัลพิเศษ​ Best Strongest ​ได้แก่ สุปรางค์ กัญญณรัชต์ หมุนลี รางวัลGift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

รางวัลพิเศษ Best Character ได้แก่ กีกี้ ซัลมา โอสถศิลป์ รางวัลGift Voucher มูลค่า 10,000 บาท

ผู้เข้ารอบ 24 คนสุดท้ายจะได้รับ Gift Voucher Meso-fat มูลค่า 7,000 บาทและ Gift Voucher M-Pulse and Cavitation มูลค่า 10,000 บาทจาก MIA Clinic