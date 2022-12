กทพ. เปิดให้ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ M-Flow 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบด้วยตนเองเป็น Easy Pass Plus ผ่าน EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) โดยกรอกรายละเอียด ตรวจสอบหรือแก้ไข ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด บัตรประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตร OBU หรือ เลขสมาร์ทการ์ด (S/N) อีเมล และทะเบียนรถ แล้วเลือกรายการบัตร Easy Pass เพื่อใช้งาน M-Flow กดสมัคร Easy Pass Plus พร้อมให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นระบบจะแจ้งสถานะการสมัครเป็น Easy Pass Plus เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กทพ. จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและแจ้งผลในภายหลังไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบ M-Flow แล้ว

ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ที่ปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus และเชื่อมต่อระบบ M-Flow เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้ช่อง M-Flow โดยตัดเงินในบัญชีบัตร Easy Pass ได้ทันที โดยไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิก M-Flow ใหม่ และยังสามารถเข้าใช้บริการในช่อง Easy Pass/M-Pass ได้ตามปกติเหมือนเดิม (ปัจจุบัน กรมทางหลวงเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 ด่านทับช้าง 2)

ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร.1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือจุดแนะนำการลงทะเบียน Easy Pass Plus ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus ที่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ (ถนนเพชรอุทัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา o9.00 น. – 14.30 น.)