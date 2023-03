FEED จัดงานใหญ่ รวม 3 คู่จิ้น จาก 3 ค่าย ร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ภายในงาน “FEED Y LYMPIC FANMEET” 29 มีนาคมนี้

FEED สื่อไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือมติชน ร่วมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง หลังประสบความสำเร็จกับงาน FEED Y CAPITAL เมืองหลวงซีรีส์วาย ล่าสุดได้รวม 3 คู่จิ้นวายชื่อดัง ต่างบ้านต่างสังกัดจาก 3 ค่ายใหญ่ มาร่วมกันสร้างปรากฏการณ์บนเวที FEED Y LYMPIC FANMEET ให้แฟนด้อมได้กรี๊ดกันอย่างจุใจ และลุ้นไปกับกิจกรรมการแข่งขันของนักแสดง และยังได้ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ ULTRA ARENA HALL SHOW DC

ภายในงานพบกับการรวมตัวกันครั้งแรกของ 6 นักแสดง ซีรีส์วายสุดปัง ประกอบด้วย “ต้า อธิวัตน์ แสงเทียน – บอม ธนวัฒน์ อุทัยกิจวานิจ” นักแสดงจากซีรีส์เรื่อง “พี่จะตีเนย” (I will knock you) ซีรีส์คอมเมดี้ฟีลกู้ดที่แฟนๆ ยังมูฟออนไม่ได้ “เน็ต สิรภพ มานิธิคุณ” – “เจมส์ ศุภมงคล วงศ์วิสุทธิ์” นักแสดงจากซีรีส์ “อย่าเล่นกับอนล Bed Friend Series” เรื่องราวของความสัมพันธ์แบบ “Friend With Benefits (FWB)” มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟน ที่เปิดตัวได้อย่างร้อนแรง ทำเอาแฟนๆ จิ้นกันแบบสุดๆ และ “โอห์ม ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ – ฟลุ้ค ณธัช ศิริพงษ์ธร” นักแสดงจากซีรีส์ ด้ายแดง Until We Meet Again และเชือกป่าน Between 2 นักแสดงที่มีผลงานให้ฟินกันมาแล้วหลายเรื่อง ตกหัวใจแฟนคลับแบบอยู่หมัด

เน็ต สิรภพ และเจมส์ ศุภมงคล กล่าวถึงแฟนคลับทุกคนว่าอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเขาทั้งสองคน ที่งาน FEED Y LYMPIC FANMEET ภายในงานทุกคนจะได้มาร่วมกันสร้างความสุข สนุกสนาน ไปด้วยกัน

ด้าน ต้า อธิวัตน์ และบอม ธนวัฒน์ ได้ขอกำลังใจจากแฟนคลับ ให้มาเชียร์พวกเขาทั้งสองคนในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักแสดงรวม 6 คน มาร่วมสนุกไปด้วยกัน รับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอน!

ขณะที่ โอห์ม ฐิติวัฒน์ และฟลุ้ค ณธัช กล่าวถึงกิจกรรมภายในงานว่าจะได้พบกับการรวมตัวของพวกเรา 6 คน เป็นครั้งแรก ที่มาร่วมทำกิจกรรมแข่งขันวิชาต่างๆ ผ่านเกมสนุกๆ และพวกเราได้เตรียมตัวอย่างดีเพื่อมอบเสียงเพลงให้กับแฟนๆ และที่สำคัญงานนี้ทุกคนยังได้ร่วมกันส่งต่อความรู้ผ่านหนังสือดีๆ ในโครงการชุมชนอุดมปัญญาให้กับเด็กๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้นด้วย

นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร ผู้อำนวยการดิจิทัลมีเดีย เครือมติชน เปิดเผยว่า ในปี 2566 กลุ่มเนื้อหาที่ FEED เร่งขยายบทบาทในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์และโซเชียลมีเดีย โดยมีการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องคือเนื้อหาที่เกี่ยวกับซีรีส์วาย ไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมการผลิตความบันเทิงแนววาย ในรูปแบบต่างๆ (ซีรีส์, ภาพยนตร์,อีเวนต์ ฯลฯ) หรือความเคลื่อนไหวของดารานักแสดงซีรีส์วาย ทุกกลุ่ม ทุกสังกัด

“นอกจากนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับซีรีส์วายแล้ว ทีม FEED ยังขยับเข้าสู่การเป็นตัวกลางในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ FANMEET เปิดโอกาสให้นักแสดง รวมถึงแฟนๆ ที่ชื่นชอบ ติดตามผลงานของนักแสดงซีรีส์วาย ได้มีพื้นที่พิเศษสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด เป็นการเปิดประสบการณ์ความบันเทิงในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย” นายสมปรารถนา กล่าว

สำหรับ FEED เป็นพื้นที่ออนไลน์ เพื่อการบันทึกปรากฏการณ์ร่วมสมัย พลังใหม่สู่การขับเคลื่อนสังคม สื่อไลฟ์สไตล์ภายใต้เครือมติชน นำเสนอเนื้อหาผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งเว็บไซต์, เฟซบุ๊ก, ยูทูบ, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์ และติ๊กต็อก ได้ตระหนักถึงความเท่าเทียมในสังคม และความเสมอภาคทางเพศมาโดยตลอด จึงเปิดพื้นที่นำเสนอคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิงวายทุกแพลตฟอร์ม เพื่อสนับสนุนอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทย

งานนี้บอกเลยใครเป็นแฟนคลับของ 6 นักแสดง ไม่ควรพลาดกับปรากฏการณ์แฟนมีตติ้งที่เหล่าแฟนคลับจะได้ฟิน และร่วมลุ้นส่งใจเสียงกรี๊ดเชียร์นักแสดงอย่างเต็มอิ่มแน่นอน เปิดขายบัตรวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ผ่าน https://www.thaiticketmajor.com โดยมีบัตรราคา 3,500 บาท / 2,500 บาท และ 1,500 บาท