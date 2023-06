สวก.เยี่ยมชมผลงานวิจัย ม.ราชภัฏเพชรบุรี ด้านเกษตรและอาหารที่ยกระดับรายได้เกษตรกร และเศรษฐกิจฐานรากในภาคตะวันตก

นายชวลิต ชูขจร ประธานคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ผู้บริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการเกษตร ระดับสูง รุ่นที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าหน้าหน่วยงานระดับกรมในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทางอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 150 ท่านได้ให้เกียรติเยี่ยมชมผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้านการยกระดับการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของสินค้าเกษตร และอาหาร ตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ โดยใช้งานวิจัยและพัฒนา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ในการนี้ นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ “PBRU Agricultural and Food Innovative Research” ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ดำเนินการวิจัย และพัฒนาตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตร และอาหาร ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” เช่น โครงการวิจัยพัฒนาข้าวทนแล้ง และทนเค็ม โครงการวิจัยพัฒนาพันธุ์มะละกอปลักไม้ลายทนโรคเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แผนงานวิจัย RAINs for LCP Food Valley ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็น Node วิจัยผู้รับทุนวิจัยจาก สวก. และทำงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และหมู่บ้านจอมบึง กับ SMEs อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ โดยการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนา และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันตก ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและอาหารวัฒนธรรมตามความต้องการของผู้บริโภค (Demand Driven) และเสริมความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ๆ ในท้องถิ่นเพื่อขายสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเป็นจะเป็น Model ในการยกระดับรายได้ทั้งห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าเกษตรและอาหาร โดยผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ หรืออาหารวัฒนธรรมของผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรีที่เข้าร่วมโครงการ RAINs for LCP Food Valley ในปี 2565 – 2566 คาดการณ์ในปีแรกจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 130 เปอร์เซ็นต์ หรือแผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน ที่จะเสริมจุดแข็งของการที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับรองเป็น Phetchaburi Creative City of Gastronomy โดย UNESCO ที่จะยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน GAP ซึ่งจะนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่เป็น Phetchaburi Gastronomy ทั้งที่เป็นตำรับอาหาร Authentic, Fusion และต้นเครื่องเมืองเพชร นอกจากนั้นจะส่งเสริมให้ร้านอาหารในเพชรบุรีเตรียมความพร้อมในการรับรอง Michelin Guide ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างมูลค่าทางการตลาดของ Phetchaburi Creative City of Gastronomy และสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร แรงงาน และร้านอาหารในเพชรบุรี และขอขอบคุณ สวก. ในการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และเครือข่ายในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยดี่ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

โดยนิทรรศการ PBRU Agricultural and Food Innovative Research ได้แสดงศักยภาพงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ช่วยแก้ปัญหา และยกระดับรายได้ของเกษตรกร SMEs และเศรษฐกิจฐานรากของภาคตะวันตก ประกอบด้วยงานวิจัยต้นน้ำ เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าวทนแล้ง และทนเค็มของข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรีที่ให้ผลผลิตใกล้เคียงกับข้าวที่ปลูกในพื้นที่ปกติ การพัฒนา GI ชมพู่เพชร มะละกอพันธุ์ปลักไม้ลายทนโรค ซึ่งสร้างรายได้ให้เกษตรกรถึงไร่ละ 8 หมื่นบาท เป็นต้น แผนงานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น แผนงานวิจัย RAINS for LCP Food Valley แผนงานวิจัยเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร UNESCO สู่การเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน การวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตสะตุเกลือที่ทำให้มีความบริสุทธิ์และมีไมโครพลาสติกต่ำ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบรถลำเลียงเกลือเพื่อลดแรงงานคน และต้นทุนในการทำนาเกลือ เป็นต้น งานวิจัยด้านเทคโนโลยี เช่น ระบบเตือนภัยน้ำท่วมแม่น้ำชี และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประชาชนสามารถทราบผลการคาดการณ์น้ำท่วมได้ล่วงหน้าผ่าน Web-portal และ Mobile Application (ทั้ง Android และ iOS) และโครงการวิจัยแก้ปัญหาการเกิดไอน้ำในอ่างน้ำมันของ Hydropower Generation ที่เขื่อนแก่งกระจาน ซึ่งได้รับทุนวิจัยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เป็นต้น งานวิจัยด้านการพัฒนาสังคม โครงการวิจัยออกแบบลายผ้าโบราณในยุคทวารดีที่ถอดความรู้จากเส้นทางการค้าจากเพชรบุรีไปสู่เมืองมะริด และสิงขร ในประเทศพม่า

จากผลงานวิจัยในนิทรรศการนี้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีครั้งนี้ แสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการวิจัยและพัฒนาในการยกระดับ และเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร อาหาร ในจังหวัดเพชรบุรี และภาคตะวันตก โดยบูรณาการการทำงานแบบ Quad-helix คือ 1.ราชการส่วนภูมิภาค/ท้องถิ่น 2.สภาอุตสาหกรรม/สภาหอการค้า 3.เกษตรกร/ผู้ประกอบการ SMEs ด้านเกษตร/อาหาร (ผู้ใช้ประโยชน์งานวิจัย) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก เพื่อจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเพชรบุรีให้พัฒนาบนฐานทรัพยากรในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป

มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ด้วยการบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน