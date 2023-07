สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำมอบประสบการณ์ระดับโลกเหนือความคาดหมาย สู่ Global Event ถ่ายทอดวัฒนธรรมระดับโลก

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพฯ เดินหน้าสานต่อจุดยืนที่มั่นคงและแข็งแกร่งในพัฒนาโกลบอลเดสติเนชั่น (Global Destination) มุ่งเน้นการนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกให้ปรากฏสู่สายตาชาวโลก ในฐานะผู้สร้างพื้นที่จุดประกายพลังแห่งการสร้างสรรค์ในทุกมิติ ตอกย้ำปณิธานขององค์กรที่พร้อมมอบโอกาส (Opportunities Platform) สร้างแรงบันดาลใจและมอบคุณค่าของการใช้ชีวิตแก่ผู้คนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

รังสรรค์ประสบการณ์ระดับโลกที่เหนือความคาดหมาย ผ่าน World Class Events ที่หาชมได้ยากยิ่ง

Advertisment

สยามพิวรรธน์ประสบความสำเร็จอย่างท้วมท้นในการเป็นผู้นำแห่งการรังสรรค์ประสบการณ์ระดับโลกเหนือความคาดหมาย (World Class Experience) ที่มีความพิเศษและหาชมได้ยากให้แก่ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามด้านศิลปะวัฒนธรรมในทุกแขนงของประเทศไทยและจากนานาประเทศทั่วทุกมุมโลกที่ต่างล้วนมีมรดกทางด้านวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้สยามพิวรรธน์ยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน จากทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างไร้พรมแดน เพื่อร่วมกันรังสรรค์สุดยอดกิจกรรมการแสดงต่างๆ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก สร้างความตาตื่นใจมานำเสนอและถ่ายทอดให้คนไทยได้สัมผัสเป็นครั้งแรก ทั้งยังเป็นการสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทยและประเทศชาติ โดยที่ผ่านมาได้นำความพิเศษของเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งที่ดีงามแขนงต่างๆ ที่มีจากทั่วทุกมุมโลกมอบให้เป็นประสบการณ์แรกของความเป็น World Class Experience ก่อนใคร

สัมผัสจิตวิญญาณอันทรงพลังแห่งเอเชียตะวันออก

Advertisement

ในโอกาสฉลองครบรอบ 136 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น และครบรอบ 50 ปี มิตรภาพอาเซียนและญี่ปุ่น สยามพิวรรธน์ มีความภาคภูมิใจในการร่วมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและจิตวิญญาณอันทรงพลังแบบญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,000 ปี ผ่านงาน

“Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage” ระหว่างวันที่ 6- 9 ก.ค. ศกนี้ ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน การแสดงแข่งขันซูโม่ส่งตรงจากแดนอาทิตย์อุทัยครั้งแรกในประเทศไทยที่หาชมได้ยากยิ่ง รวมถึงกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่หลากหลาย อาทิ การแสดงกลองไทโกะ ระบำญี่ปุ่น กิจกรรมเวิร์คชอป อาหารและการท่องเที่ยว เป็นต้น

เปิดประตูสู่โลกอารยธรรมเก่าแก่จากภูมิภาคละตินอเมริกา

พื้นที่ศูนย์การค้าของสยามพิวรรธน์ยังได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย นำนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะการเพ้นท์ลวดลายเซรามิกบนหุ่นวัว ซึ่งเป็นประติมากรรมเก่าแก่ระดับโลก “Torito de Pucará : Ambassador of the Peruvian Highlands” หรือ “กระทิงน้อยแห่งปูการ่า” ซึ่งได้จัดถูกจัดแสดงในประเทศต่างๆ มาแล้วทั่วโลก เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความตั้งใจ และความศรัทธาอย่างแรงกล้า เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ในเมืองตอนใต้ของเปรู นอกจากนี้ชาวไทยยังได้มีโอกาสสัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นเมืองของเม็กซิโก “การเต้นรำแบบดั้งเดิมของชาวเม็กซิกัน” (Mexican Folk Dance) ซึ่งสะท้อนให้เห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรมการแต่งกาย และเครื่องดนตรี อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน

เวทีจุดประกายความคิดสร้างสรรค์จากทวีปอเมริกาเหนือ

ด้วยความสัมพันธ์อันดีงามทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-ไทยกว่า 190 ปี สยามพิวรรธน์ได้รับเกียรติให้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมอเมริกัน-ไทย ผ่านศิลปะ “Rivers of Life : An Art Experience” สายน้ำ ผู้คน ชุมชน ชีวิต ซึ่งเป็นกิจกรรมปิดท้าย “A Tale of Two Rivers” โครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของสถานทูตสหรัฐฯที่ใหญ่ที่สุดในรอบสามปี จากศิลปินชาวไทยและสหรัฐฯ ที่ร่วมนำเสนอศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานศาสตร์การเต้น ดนตรีและภาพยนตร์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวของสายน้ำ มอบประสบการณ์และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้คนไทยได้รู้จักและสัมผัสกับเรื่องราวแห่งสายน้ำของทั้ง 2 ประเทศ จากมิสซิสซิปปีและแม่น้ำโขง อีกทั้งเน้นย้ำความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันในการรับมือความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมและปกป้องลำน้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมายังมีการจัดนิทรรศการภาพเก้าอี้แดงจากประเทศแคนาดา “Take Your Seat Together” แสดงให้เห็นถึงความงามที่แท้จริงและมีเอกลักษณ์ รวมทั้งความเหมือนของค่านิยมและธรรมชาติของประเทศไทยและแคนาดาแม้จะอยู่คนละทวีปกัน โดยใช้เก้าอี้สีแดงเป็นตัวแทน ถ่ายทอดผ่านมุมมองของเก้าอี้ผู้กำกับสีแดงที่เชิญให้ทุกคนไปนั่งอยู่ท่ามกลางภาพถ่ายขนาดใหญ่ ที่

สะท้อนความพิเศษและความหลากหลายของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในประเทศไทยและแคนาดา และเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความรื่นเริงและความรับผิดชอบที่จะรักษาโลก ตัวเรา และดูแลกันและกัน เชื่อมโยงค่านิคม ทัศนคติ และจิตวิญญาณของผู้คนไว้ด้วยกัน

เปิดโลกทัศน์แห่งการดีไซน์สไตส์ยุโรป อวดอัตลักษณ์สุดครีเอทีฟ แบบ Made in Italy

รังสรรค์ปรากฏการณ์แห่งความคิดสร้างสรรค์ของการออกแบบสไตล์อิตาเลียน ในงานอิตาเลียนดีไซน์เดย์ครั้งที่ 7 ณ ไอคอนสยาม งานมหกรรมดีไซน์เพื่อเชิดชูอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของแนวทาง Made in Italy ซึ่งเป็นปัจจัยหลักสู่ความสำเร็จในภาคการผลิตและส่งออกของประเทศ และนำเอานิทรรศการ “ITALIA GENIALE” จากฝีมือการรังสรรค์ของ ADI ที่ชนะใจผู้ชมนานาชาติ จากการจัดแสดงที่กรุงโรมและในอิตาเลียนพาวิลเลียนที่งานเวิลด์เอ็กซ์โป ดูไบ 2020 มาจัดแสดงที่ไอคอนสยามเป็นที่แรก

กลุ่มสยามพิวรรธน์ ผู้นำความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นต้นแบบจุดหมายปลายทางระดับโลก มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการสร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมายระดับเวิลด์คลาส รังสรรค์ช่วงเวลาพิเศษอันตื่นตาตื่นใจ และเปิดประสบการณ์แรกที่สร้างแรงบันดาลใจ และเปิดโลกทัศน์ในมุมมองใหม่ๆ ให้กับทุกคนได้อย่างยั่งยืน เพื่อเติมเต็มยกระดับชีวิตของผู้คนและผู้ที่มาเยือนให้ได้รับประสบการณ์ระดับโลกที่เหนือความคาดหมายในทุกมิติอย่างสมบูรณ์แบบ