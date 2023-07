‘เดลินิวส์’ เปิดเวที The Best of Daily Beauty เฟ้นหาสุดยอดแบรนด์บิวตี้ไทย

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ เปิดเวทีค้นหาสุดยอดแบรนด์บิวตี้ เดอะ เบสต์ ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์ (The Best of Daily Beauty 2023 by Dailynews ดึง 5 กูรูและบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง ร่วมเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ที่ได้มาตรฐาน คุณภาพ ก่อนส่งต่อให้ผู้บริโภค โดยมี 5 หมวดหมู่ คือ เมคอัพ บอดี้ สกินแคร์ แฮร์ และเฮลท์ แอนด์ เวลเนส ภายใต้แนวคคิด ‘เพราะเราเชื่อว่า…..ความสวย สามารถสร้างได้’

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ที่ร้านเกรย์ฮาวด์ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม เดอะ เบส ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์ (The Best of Daily Beauty 2023 by Dailynews) งานส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ในหมวดหมู่ เมคอัพ บอดี้ สกินแคร์ แฮร์ และเฮลท์ แอนด์ เวลเนส พร้อมทั้งคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ มาส่งต่อให้กับผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด ‘เพราะเราเชื่อว่า…..ความสวย สามารถสร้างได้’

Advertisment

โดยมี นางประพิณ รุจิรวงศ์ นางสิริวรรณ พันธุ์ปรีชากิจ และนายปารเมศ เหตระกูล กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์, นายนต รุจิรวงศ์ เลขานุการกรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ และนายภาสภณ เหตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายจัดส่งและยานยนต์ รวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ Miss Universe Thailand 2015 และนักแสดง ไฮด์-ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ ศิลปินชื่อดัง และ นัตตี้-นัทธมณ คงจักร บิวตี้บล็อกเกอร์สุดปังจากช่อง Youtube : Nutty’s Diary และสื่อมวลชนตบเท้าร่วมงาน

นางประพิณ รุจิรวงศ์ กรรมการบริหาร หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ เผยถึงแนวคิดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นที่ เดลินิวส์ มีการจัดกิจกรรม เดอะ เบส ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์ ถือเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้แต่ละแบรนด์ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น พร้อมทั้งขอเป็นสื่อกลางที่ช่วยประชาสัมพันธ์อีกช่องทางหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคอย่างแท้จริง

“หวังว่า เดอะ เบส ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์ จะช่วยขยายฐานการตลาดของแบรนด์ต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น มีส่วนช่วยเพิ่มยอดขายอีกช่องทางหนึ่ง ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้กลุ่มคนต่างๆ ทุกเพศสภาพ ทุกช่วงวัย ได้หันมาใส่ใจเรื่องความสวย ความงามและสุขภาพมากขึ้น ‘เพราะเราเชื่อว่า…..ความสวย สามารถสร้างได้’”

Advertisement

กรรมการบริหารฯ ยังกล่าวอักด้วยว่า สำหรับเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าร่วม จะประกอบด้วยเกณฑ์การตัดสินที่มีมาตรฐาน ภายใต้ทีมคณะกรรมการตัดสินผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน คือ ปิ่น-สุวดี พึ่งบุญพระ ประธานบริหาร บริษัท พีพี ลุกซ์ จํากัด หรือ PP Group ตัวแทนหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และเดลินิวส์ออนไลน์ ป้อม-วินิจบุญชัยศรี Makeup Artist แนท-อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ Miss Universe Thailand 2015 และนักแสดง ไฮด์-ศรุญสธร ธนวัชณวัฒน์ นักแสดง และ นัตตี้-พลอยชมพู วัชรเจริญพงษ์ Beauty Broker โดยมีเกณฑ์การตัดสินที่สำคัญ คือ

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมต้องได้รับการรับรองจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมต้องมีใบอนุญาตการผลิตหรือจำหน่ายอย่างถูกต้อง

สถานเสริมความงามที่เข้าร่วมต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้อง

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำสถานเสริมความงาม ต้องมีใบอนุญาตประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง

ผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม ต้องไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพและร่างกาย

นอกจากนี้ การแบ่งหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ จะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ เมคอัพ (Make Up), บอดี้ (Body), แฮร์ (Hair), สกินแคร์ (Skincare) และ เฮลท์ แอนด์ เวลเนส (Health and Wellness)

“ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมเดอะ เบส ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์ จะได้รับถ้วยรางวัลแห่งเกียรติยศ “เดอะ เบส ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์” ซึ่งจะประกาศผลสุดยอดแบรนด์บิวตี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. ที่ลานคิวสเตเดียม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าดิเอ็มควอเทียร์” นางประพิณ ย้ำ

ด้าน อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ เผยเคล็ดลับการดูแลผิวของตนเอง ว่า ตนมองว่าสกินแคร์เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะการเลือกเครื่องสำอางที่เหมาะกับสภาพผิวของตนเอง เพราะบางคนมีปัญหาการเป็นสิว เป็นฝ้า ทุกคนจะมีสภาพผิวหน้าที่ต่างกัน ดังนั้นจะเน้นการบำรุง ถ้าให้แนะนำเลย คือ ควรหลีกหลี่ยงส่วนผสมน้ำหอม และเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคน

ส่วนตัวชอบแต่งโทนสีชมพูเฉดที่เหมาะสมกับสีผิวน้ำผึ้ง นิยามคำว่า ‘บิวตี้’ คือ สวยสุขภาพดี ถ้ามีเรื่องความปลอดภัยเข้ามาก็จะยอดเยี่ยมมากๆ การได้ร่วมแคมเปญนี้ ภูมิใจมากจะใช้ประสบการณ์โดยตรงบนพื้นฐานของความถูกต้อง เมื่อใช้แล้วเกิดผลดีไหม ใช้หลักต่างๆ ที่จะคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

“อยากจะเชิญชวนให้เจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับและมาตรฐานสินค้าของตัวเองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น” อนิพรณ์ เล่า

ขณะที่ ศรุญสธร ธนวัชรวัฒน์ เผยถึงเมคอัพกับสกินแคร์ที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้ชายที่แต่งหน้าว่า สกินแคร์สำคัญทุกตัว ตนเองเป็นผู้ชายดูแลตัวเอง แต่มีไลฟ์สไตล์ชอบกิจกรรมกลางแจ้ง ขี่บิ๊กไบค์ เน้นการดูแลตัวเองส่วนภายนอกใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ ขาดไม่ได้เลย คือ ครีมกันแดด เพราะต้องเผชิญทั้งแสงแดดและแสงไฟยามเข้าฉากเล่นละครซึ่งทำลายผิวหน้าได้ และออกกำลังกายเพื่อให้ดูดีจากภายในสู่ภายนอก

สำหรับนิยามคำว่า ‘บิวตี้’ สิ่งที่อยากจะเสริมอีกข้อเข้ามาก็ คือ ความมั่นใจในตัวเอง ส่วนตัวไปไหนคนชอบถามดูแลตัวเองยังไง ใช้สกินแคร์ตัวไหน ผมอยากจะเป็นกระบอกเสียงแนะนำให้ทุกคนรู้จักว่าสกินแคร์ตัวไหนเหมาะกับใคร เอาสิ่งดีๆ ตรงนี้มอบให้กับทุกคน

ส่วน นัทธมณ คงจักร กล่าวว่า ตัวเองอยู่วงการบิ้วตี้มาานาน มีแฟนติดตามค่อนข้างเยอะ หากจะรีวิวสินค้าสักชิ้นอันดับแรกจะดูความปลอดภัย เพราะคนดูแล้วใช้ตามก็จะปลอดภัย มีใบรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน ส่วนตัวชอบรีวิวเครื่องสำอางที่ถูกและดี หลายคนชอบคอนเทนต์นี้มากสามารถใช้ได้ทุกวัย เหมาะกับสภาพผิว ตัวเองหน้ามัน มีสิวง่าย ดูแลจนไม่มีสิว

“ครั้งนี้จึงอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนที่ติดตาม ปัจจุบันเครื่องสำอางสามารถใช้ได้ทุกเพศ ไม่ได้จำกัดเพียงแค่ผู้หญิงเท่านั้น รู้สึกและตื่นเต้นที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ ขอบคุณทุกคนที่ไว้วางใจ จะใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ตัวเองมีคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคน” นัทธมณ ปิดท้าย

ร่วมค้นหา ผ่านประสบการณ์การคัดเลือกสุดยอดแบรนด์บิวตี้ ‘เดอะ เบส ออฟ เดลี่ บิวตี้ 2023 บาย เดลินิวส์’ ในวันที่พฤหัสบดี 26 ตุลาคม 2566 ที่ลานคิวสเตเดียม ชั้นM ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.dailynews.co.th และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง