30 ปี โตโยต้า ลีสซิ่ง ยกระดับองค์กรเหนือกว่าบริการสินเชื่อรถยนต์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 คุณชื่นกมล ทัพพะรังสี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ มร. ฮาว ก๊วก เทียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า ไฟแนนเชี่ยล เซอร์วิส ประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก และประธาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก ร่วมเปิดงาน “โตโยต้า ลีสซิ่ง ฉลองการดำเนินงานในประเทศไทยครบ 30 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งทางภาครัฐ และพันธมิตรทางธุรกิจ มาร่วมยินดี ณ โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ

งานนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ ตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ในงานมีการเน้นย้ำวิสัยทัศน์และพันธกิจของการเป็นสถาบันการเงินชั้นนำที่ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย มุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมการให้บริการ พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เพื่อความยั่งยืนขององค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม

โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่มั่นคงน่าเชื่อถือ ให้บริการสินเชื่อรถยนต์โตโยต้า และเลกซัส ขยายสู่โครงการความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำต่างๆ โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและสากล ปัจจุบันมีจำนวนสัญญาเช่าซื้อรวมกว่า 900,000 สัญญา มีสัดส่วนสัญญาเช่าซื้อต่อยอดขายของรถยนต์โตโยต้า และเลกซัส ในประเทศกว่า 60% ซึ่งเป็นผู้นำในสัดส่วนการขายรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตลอดระยะเวลา 30 ปี ของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ​ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและภาคธุรกิจต่างๆ รวมถึงสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์ ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ Green Loan เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นหนึ่งในกิจกรรม ESG & SDGs บริษัทฯ ยังได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้งในส่วนสินเชื่อ และประกันภัยที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนการบริการอื่นๆ เป็น One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วตลอด Customer Lifetime Value และ Vehicle Lifetime Value

บริษัทฯ ที่มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า จึงได้คิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภายใต้โมเดลธุรกิจ Mobility as a Service (MaaS) เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ เข้าถึงทุกๆ สินค้าและบริการ อย่างอิสระตามไลฟ์สไตล์อย่างครบวงจร หนึ่งในนั้นมี “KINTO ONE” นวัตกรรมทางเลือกของการมีรถยนต์แบบ Car Subscription Plan ตลอดจนโดยการนำ FinTech และเทคโนโลยี applications ที่เชื่อมต่อทุกแพลตฟอร์ม ด้วยแนวคิด Happiness Platform as a Service (H-PaaS) โดยมีบริการหลากหลาย อาทิเช่น TLT Simply เป็น One Stop Mobile Application ที่มี feature ให้ลูกค้าเลือกใช้ทุกบริการของบริษัทฯ ให้เลือกสมัครขอสินเชื่อออนไลน์ TLT Smart Loan พร้อมแจ้งผลการสมัครสินเชื่อเบื้องต้นใน 30 นาที

KINTO ONE นวัตกรรมทางการเงิน อีกหนึ่งทางเลือกให้ลูกค้าสามารถมีรถยนต์ไว้ใช้ได้อย่างสะดวก ด้วยบริการชำระ Subscription Plan แบบรายเดือน โดยไม่ต้องมีภาระค่าเบี้ยประกันภัยชั้น 1 ค่าบำรุงรักษา ตลอดจนค่าต่อภาษีรถประจำปีตลอดระยะเวลาสัญญา สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ KINTO เพียงเลือกรถยนต์รุ่นที่ชอบ เลือกเงื่อนไขบริการที่ต้องการ รับผลอนุมัติออนไลน์ และเลือกวัน-เวลาที่ต้องการรับรถ

ในงานนี้ มีการจัดแสดงรถอเนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ เพื่อตอบรับสังคมผู้สูงวัย ด้วยการติดตั้งเก้าอี้ Welcab แบบรีโมทคอนโทรล และนวัตกรรม “KINTO SHARE Digital Key” แอปพลิเคชันสมาร์ทคีย์ ที่ช่วยให้สมาร์ทโฟนทำหน้าที่รีโมทคอนโทรลล็อครถ และปลดล็อครถยนต์ได้ง่าย สะดวกสบาย โดยไม่ต้องพกกุญแจ

บริษัทฯ ยังมีบริการอื่นๆ ภายใต้แนวคิด Happiness Platform as a Service ได้แก่ “KINTO SHARE” แอปพลิเคชันบริการรถเช่ารายวัน มีจุดให้บริการมากว่า 20 จุดทั่วประเทศ รวบรวมรถเช่าจากบริษัทรถเช่าชั้นนำในประเทศไทย สะดวกสบายในการเลือกจุดรับรถ วันเวลารับส่ง และชำระค่าบริการ

“TripSabuy by KINTO” รวบรวมเครือข่ายพันธมิตรโรงแรมและที่พักชั้นนำกว่า 50 แห่ง พร้อมแคมเปญโปรโมชันและข้อเสนอแบบ Exclusive มาให้บริการลูกค้าบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการให้บริการ Wellness & Medication Tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผสมผสานการเดินทาง การท่องเที่ยว การพักผ่อน และการดูแลสุขภาพกายใจ พร้อมแคมเปญโปรโมชันและข้อเสนอพิเศษสุด

นอกจากนี้ยังมี “gurumalist” แพลตฟอร์มซื้อ-ขายรถมือสอง ที่คัดสรรรถมือสองมีคุณภาพ จากผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากโตโยต้า พร้อมบริการครบวงจรทั้งการขายรถ และบริการขอสินเชื่อ ปัจจุบันขยายธุรกิจไปยังผู้จำหน่ายโตโยต้า ชัวร์ และสมาชิกจากสมาคมผู้ประกอบการรถใช้แล้วกว่า 85 แห่ง มีรถมือสองคุณภาพวางจำหน่ายกว่า 1,500 คัน

และอีกหนึ่งแพลตฟอร์มน้องใหม่ “ShopSabuy” อีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งออนไลน์ มอบประสบการณ์ใหม่ให้ช้อปสบายกับข้อเสนอพิเศษ โปรโมชันสินค้าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับรถยนต์ และร้านค้าต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร ครบจบในเว็บเดียว ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย มั่นใจทุกการช้อปออนไลน์ ด้วยระบบชำระเงินที่ทันสมัย ปลอดภัย และบริการที่จะทำให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงร้านค้าที่เป็นพันธมิตรกับเราได้ง่ายกว่าเดิมผ่านช่องทางออนไลน์

คุณชื่นกมล ทัพพะรังสี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราไม่เพียงแค่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประกอบการ แต่ยังใส่ใจตระหนักถึงสังคม และโลกใบนี้ เรามุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆ ให้สอดคล้องตามแนวทางของ ESG ด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไปสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

บริษัทฯ ได้มีการระดมเงินทุนผ่าน Green Loan เพื่อจัดสรรเงินทุนในการสนับสนุนโครงการ Clean Transportation ในประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 13,591 ตัน

และมีการออกตราสารหนี้ที่เรียกว่า Green Bond โดยได้รับการรองรับจาก Sustainalytics บริษัทชั้นนำระดับสากล เงินทุนดังกล่าวถูกจัดสรรเพื่อสนับสนุนโครงการ Clean Transportation อีกเช่นกัน ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Green Bond Award 2021 จากนิตยสาร The Asset

และจากการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ ได้ดำริให้มีการส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าทั่วประเทศ และอีกหลากหลายโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และบริการประกันภัยที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ยั่งยืนพร้อมอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป”

“โตโยต้า ลีสซิ่ง ขอขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งทางภาครัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าคนไทย สำหรับการสนับสนุนตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยได้เป็นเจ้าของรถยนต์คุณภาพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เรายังสนับสนุนการอบรมทักษะในการทำงาน รวมถึงส่งต่อวิถีโตโยต้า หรือ Toyota Way ปรัชญาที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองทุกความต้องการให้กับลูกค้าและสังคม ความมุ่งมั่นนี้ ทำให้เราไม่เคยหยุดนิ่งและปรับตัวพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ”

“จากนี้ไปบนเส้นทางที่มีแรงสนับสนุนจากทุกๆ ภาคส่วน จากทุกๆ ท่าน เราจะก้าวไปอย่างมั่นคง พร้อมขับเคลื่อนอนาคตและก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนด้วยกัน”