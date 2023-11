สยามพิวรรธน์ #1 ผู้พัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลก สร้างมหาปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย   ชูแลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี

#1 ผู้พัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลก (Global Landmark Destination) ดึงดูด Traffic มากกว่า 100 ล้านคนในปี 2566 ครองความเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยและคนทั่วโลกมาโดยตลอด

#1 ผู้เนรมิตมหาปรากฏการณ์มหัศจรรย์ความสุขส่งท้ายปี ทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท อัดแน่นกว่า 40 Iconic Events ในไตรมาสสุดท้าย สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหมาย (Global Experience)

#1 แลนด์มาร์คแห่งการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ครองความเป็น 1 ใน Destination ฉลองเคาท์ดาวน์ระดับโลก (Global Countdown Destination)

ยืนหยัดความเป็นหนึ่งของผู้นำการพัฒนาโครงการจุดหมายปลายทางระดับโลก กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และ สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เสริมความแข็งแกร่งในฐานะโกลบอลเดสติเนชั่น ผนึกกำลังพันธมิตรระดับโลกสร้างมหาปรากฏการณ์เวิลด์คลาสอีเว้นต์ที่ยิ่งใหญ่ตลอด 2 เดือนส่งท้ายปี ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในสถานที่แห่งการเฉลิมฉลองที่ดีที่สุดของโลก ดันยอด Traffic ของทุกศูนย์การค้าเติบโตอย่างก้าวกระโดด พร้อมเดินหน้าเสริมทัพกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลจากทั่วทุกมุมโลก

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกให้เป็นโกลบอลเดสติเนชั่น สัญลักษณ์ประเทศไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา จากยอดนักท่องเที่ยวนิวไฮในรอบกว่า 3 ปี โดยตัวเลขทราฟฟิกใน ครึ่งปีแรก 2023 ของไอคอนสยามเติบโตขึ้นกว่า 70% โดยสูงขึ้นกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์มีทราฟฟิกมากถึง 120,000 -140,000 คนต่อวัน และมั่นใจว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะสามารถดึงดูดผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้กว่า 70%”

ล่าสุดเนรมิตมหาปรากฏการณ์ “World Collaboration” ผนึกกำลัง 5 พันธมิตรระดับโลกจาก ประเทศจีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส ส่งมอบมหกรรมความบันเทิงระดับโลกชูซอฟต์พาวเวอร์กระตุ้นปลุกเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้าย

เริ่มต้นด้วยงานเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม ภายใต้ธีม “The 5 th Anniversary of The ICON Unrivaled” โชว์ชุดพิเศษสุดอลังการตระการตาริมสายน้ำเจ้าพระยา พร้อมทัพศิลปินไทยและต่างชาติคับคั่ง ระหว่างวันที่ 9 -11 พ.ย. 66

เทศกาลประดับไฟตกแต่งอิลลูมิเนชั่นประจำปีที่งดงาม “Bangkok Illumination 2023” พบกับความสวยงามของไฟต้นคริสต์มาสที่ออกแบบลวดลายความเป็นไทย สว่างไสวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. – 5 ม.ค. 67 และร่วมสัมผัสมหาปรากฏการณ์แห่งสีสันริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในงาน “ ICONSIAM UNRIVALED WORLD OF ILLUMINATION 2023” ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 66

มหาปรากฏการณ์เทศกาล ลอยกระทง “ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF ETERNAL PROSPERITY” ตระการตากับสุดยอดการแสดงผสมผสานแสง สี เสียง และกิจกรรมมหัศจรรย์วิถีไทยมากมายจากเมืองสุขสยาม ในวันที่ 27 พ.ย. 66

มหาปรากฏการณ์งานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา “Amazing Thailand Countdown 2024” แลนด์มาร์กหนึ่งเดียวที่สวยที่สุดในไทยและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็น “Global Countdown Destination” จัดเต็มมหกรรมความบันเทิงด้วยคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินดังแถวหน้าของไทยและศิลปินระดับโลก ตั้งแต่ 29 – 31 ธ.ค. 66

นางสรัลธร อัศเวศน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ได้ผนึกกำลังกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อเตรียมสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้มีสีสันตระการตามากกว่าที่เคยปรากฏ สร้างความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัดด้วย World Class Iconic Events สุดอลังการ พร้อมจับมือ Global Artist ระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจและตื่นตาตื่นใจไปกับ Global Character ยอดนิยม เพื่อเสริมแกร่งให้ประเทศไทยเป็น “THE WORLD’s BEST FESTIVE DESTINATION” สร้างประสบการณ์แห่งความสุข (Global Experience) ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาร่วมเฉลิมฉลอง”

สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็นลักซ์ซูรี่เดสติเนชั่นที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับทุกคน ได้รับเกียรติจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ดังระดับโลก “Bvlgari” ร่วมรังสรรค์ต้นคริสต์มาสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนรมิตพื้นที่ภายใต้ธีม “Magnificent Wonders” เพื่อมอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดพิเศษแบบลักซ์ซูรี่สำหรับทุกคน (Luxury for All) ตั้งแต่ ตั้งแต่ 30 พ.ย. 66 – 16 ม.ค. 67

เต็มอิ่มด้วยมหกรรมงานเฉลิมฉลองที่นับว่าเป็น The Grand Stage of the World ยกทัพ World Class Iconic Events สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขแบบเหนือความคาดหมายด้วยโชว์ชุดพิเศษจากต่างประเทศอย่างจุใจ หมุนเวียนจัดแสดงโชว์ทุกสัปดาห์ ณ พาร์ค พารากอน ตลอดเดือนธันวาคม

เทศกาลบอลลูนยักษ์สุดแฟนตาซีจากคณะ Plasticiens Volants ประเทศฝรั่งเศส ในงาน “Siam Paragon Magical Balloon Wonderland: Orchestra of the Skies” จัดเต็มด้วยการแสดงสีเสียงเต็มรูปแบบ 360 องศา พร้อมรับฟังการบรรเลงเพลงออเครสตร้าระดับโลก ระหว่างวันที่ 8-11 ธ.ค. 66

โชว์ชุดพิเศษ Le Dame e La Serva & Pappagalli จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ในงาน “Siam Paragon Carnival International Show” เนรมิตโลกแห่งจินตนาการสุดล้ำ ที่พร้อมจะพาทุกคนตื่นตาตื่นใจไปกับตัวละครแฟนตาซีรายล้อมมากมาย ระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 66

เสริมทัพความรื่นเริงด้วย Amorous Ballad จากประเทศฝรั่งเศส ที่จะนำพาทุกคนร่วมขบวนแห่งความสุข พร้อมเดินทางเข้าสู่บรรยากาศแห่งเทศกาลคริสต์มาส ไปกับงาน “Siam Paragon Christmas Celebration” ที่จะมอบรอยยิ้ม เสียงเพลง และความเซอร์ไพรส์สุดพิเศษให้กับทุกคน ระหว่างวันที่ 22-25 ธ.ค. 66

Siam Paragon Festive Celebration & Countdown ส่งท้ายปี 2566 ด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มระหว่างวันที่ 30-31 ธ.ค. 66 ยกทัพศิลปินดัง มาร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ศักราชใหม่เพื่อมอบความสุข ความประทับใจให้กับลูกค้าอย่างเต็มอิ่ม

ด้าน สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และสร้างความรู้สึกของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย COLORFUL BANGKOK 2023 ของกรุงเทพมหานคร โดยร่วมกับ XEVA หรือ Yoo Seung-Baik ศิลปินสายสตรีทอาร์ทชื่อดังชาวเกาหลีที่เคยร่วมงานแบรนด์ดังชั้นนำระดับโลกมากมาย มาสร้างสรรค์พื้นที่แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยงานศิลปะที่เต็มไปด้วยสีสันและลวดลายกราฟิตี้ที่มีสไตส์ตามแบบฉบับเฉพาะตัวในคอนเซปต์ COSMIC PLAYGROUND ร่วมกับกลุ่มศิลปินไอดอลดังของไทย 789 ในงาน Siam Center presents XEVA X 789 COSMIC PLAYGROUND ระหว่างวันที่ 14 พ.ย. 66 – 7 ม.ค. 67

สำหรับ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม มอบประสบการณ์พิเศษสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสที่ไม่เหมือนใครและแตกต่าง ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และ Bellygom จัด Sustainable Living X’mas Tree 2023 ตอบโจทย์แห่งอนาคตสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ โดยนำความแปลกใหม่ คว้า Bellygom หมีสีชมพูขี้แกล้งสุดน่ารักที่โด่งดังจากเกาหลีใต้ สร้างสรรค์ด้วยพลาสติกรีไซเคิลประเภท HDPE ขวดพลาสติกขุ่นมีความยืดหยุ่น แข็งและเหนียวอย่างสวยงาม พิเศษยิ่งขึ้นกับ สินค้าสุดน่ารัก และกระดาษห่อของขวัญลาย Bellygom นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินนักร้องที่มามอบความสนุกตลอดเดือนธันวาคม โดยงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 66 – 14 ม.ค. 67 อีกด้วย

นอกจากนี้ ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ยังจัดเต็มแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอด 2 เดือนส่งท้ายปี เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าทุกคน อีกทั้ง ONESIAM SuperApp จัดแคมเปญพิเศษ “VIZ Member Day 2023” ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ย. 2556 ร่วมเฉลิมฉลองประสบการณ์เหนือความคาดหมายสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม มอบสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็มให้กับสมาชิก VIZ เมื่อช้อปและสะสมผ่าน Snap & Collect รับ VIZ Coins เพิ่ม 2 เท่า พร้อมรับ VIZ Coins x 10 เท่า เมื่อใช้จ่ายสินค้ากลุ่ม Digital Mall และพิเศษสุดเมื่อสมาชิกใช้จ่ายด้วย VIZ Coins เท่าไหร่ ยังได้รับ VIZ Coins คืนเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถโอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการมาเป็น VIZ Coins เพื่อรับ VIZ Coins เพิ่มเติม ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังมีอีกมากมายสำหรับนักช้อปชาวไทยและชาวต่างประเทศ เพื่อส่งมอบความสุข พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ช้อปที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคนในโอกาสพิเศษนี้

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ เชื่อมั่นว่ามหาปรากฏการณ์งานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ระดับโลก เพื่อมอบช่วงเวลาแห่งความสุขและเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เติมเต็มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน