กสทช ผนึก ITS จัดเวทีประชุมวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ร่วมกับสมาคม International Telecommunication Society (ITS) จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ในวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยมีนาย Stephen Schmidt ประธานสมาคม ITS กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก กสทช. รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย เป็นประธานและกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติฯ โดยมีคณะผู้บริหารจากสมาคม ITS ผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย พร้อมด้วย พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. พิรงรอง รามสูต กสทช. รศ. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว เป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ได้แก่ หน่วยงานกำกับดูแล (Regulator) ผู้กำหนดนโยบาย (Policymaker) ผู้ประกอบการ (Entrepreneur) นักวิชาการอิสระและภาคการศึกษา (Academic) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประเด็นความท้าทายทางด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม ผ่านเวทีการประชุมหลัก (Plenary session) ได้แก่ ประเด็นเรื่อง The Telecom Merger and Acquisition ประเด็นเรื่อง AI Governance and Ethics และประเด็นเรื่อง Climate Action in the Telecom Sector

การประชุม ITS Asia-Pacific 2023 ในครั้งนี้ ได้กำหนดธีมหลักของการประชุม คือ “Reimagining the Future of the Digital Society” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกกว่า 17 ประเทศ จำนวน 150 คน เพื่อร่วมประชุมและแสดงผลงานทางวิชาการ อันประกอบด้วยหัวข้องานวิจัยที่หลากหลาย ได้แก่ Digital Sustainability, Digital space, Mis and dis information, Media industries, Digital Transformation, ICT in Business and society, Digital services, Digital Economy, Algorithm, Data and platform และ ICT, Politics and social issues