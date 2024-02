อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ตอกย้ำผู้นำเทคโนโลยี พลิกโฉมระบบโครงข่ายสายสัญญาณ ด้วย ‘Super S Series

นับตั้งแต่โลกก้าวสู่ยุคดิจิทัล เทคโนโลยีระบบโครงข่ายพื้นฐาน ได้กลายเป็นรากฐานสำคัญต่อการดำเนินงานของทุกองค์กรในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ทว่าความท้าทายของโลกยุคดิจิทัลคือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้การวางโครงสร้างเทคโนโลยีระบบโครงข่ายพื้นฐานต้องพร้อมรองรับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ซึ่งหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญคือ ‘ระบบสายสัญญาณ’ ที่เปรียบเสมือนถนนของข้อมูล ซึ่งเมื่อเราติดตั้งแล้วมีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ดังนั้น การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีตั้งแต่แรกจึงเป็นสิ่งสำคัญ

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสายและอุปกรณ์เครือข่ายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน อีกทั้งยังเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับอนุญาต พร้อมพลิกโฉมระบบโครงข่ายสายสัญญาณ เปิดตัวผลิตภัณฑ์เรือธงแห่งปี 2024 “Super S Series” UTP CAT 6A และ Fiber Optic To The Room Solution” ที่ Paragon Cineplex เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้ชื่อ ‘Super S Series’ ผลงานการผนึกกำลังครั้งสำคัญระหว่าง LINK ASIA และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมคิดค้น และพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์เทคโนโลยีแห่งยุคสมัย พร้อมพลิกโฉมวงการระบบโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุด

นายธุวานนท์ สิงห์ขจร Product Specialist เผยข้อมูลว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Super S Series ถูกออกแบบภายใต้แนวคิด 3 ด้าน ‘Smart Small & Save’ ซึ่งแยกย่อยออกเป็น Smart ด้วยดีไซน์ทันสมัย และผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง Small มีขนาดเล็ก แต่ให้ประสิทธิภาพสูงเหนือกว่ามาตรฐานกำหนด Save ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

“ภายในมีโครงสร้างที่พิเศษกว่าสาย CAT 6A UTP ทั่วไป นับว่าเป็นการพัฒนาไปอีกระดับในเรื่องของการลด Alien Cross Talk ที่เหนือมาตรฐาน อีกทั้งยังมีรัศมีการโค้งงอได้ถึง 270 องศา ตอบโจทย์การติดตั้ง ทำให้ประหยัดพื้นที่ สามารถติดตั้งสายได้มากขึ้น หรือใช้พื้นที่ในการเดินสายที่เล็กลง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับ Jacket แบบ FR-LSZH ลดการลามไฟจากเหตุเพลิงไหม้ และไม่ปล่อยควันพิษ ซึ่งนับว่ามีความปลอดภัยขั้นสูง เหมาะสำหรับการใช้งาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความตั้งใจพัฒนาสาย UTP CAT 6A ให้มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมถึง 20% แต่ยังคงสมประโยชน์ และคงการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความพิเศษที่เพิ่มมากขึ้น มีการรองรับไฟ POE ได้สูงถึง 90W ไปพร้อมกับมีการรองรับระบบ IoT ต่างๆ ได้อย่างมีเสถียรภาพอีกด้วย”

ด้าน LINK ASIA LIMITED นายจณัฐพล สุประสงค์สิน Managing Director ได้ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไม Super S Series จึงต้องเป็น UTP CAT 6A” ความว่า เนื่องจาก LINK เป็นสถาบัน Research & Development ที่เราวิจัย ค้นคว้า และผลิตสาย UTP มาอย่างยาวนาน เราได้สัมผัสประสบการณ์ ทราบถึงปัญหา และความต้องการจากผู้ใช้ทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป และจากฝั่งเอเชีย ทำให้รู้ว่าหัวใจหลักของผู้ใช้งานและผู้ติดตั้งที่ต้องการมากที่สุด คืออยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ยังคงมีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยีขั้นสูง มีดีไซน์ทันสมัย และสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จึงทำให้เราได้คิดค้น และพัฒนาออกมาเป็น Super S Series ในกลุ่มของ UTP CAT 6A ที่มีความจุสูง และให้ความเร็วถึง 10 per seconds นับว่าเป็นที่นิยม และตอบสนองต่อผู้ใช้งานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคตที่กำลังจะมาถึง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ UTP CAT 6A ได้แก่

CAT 6A UTP SUPER-S SERIES CABLE, LSZH

CAT 6A UTP RJ45 SUPER-S SERIES, FREE DIRECTION

CAT 6A UTP PATCH PANEL 24P WITH CABLE MANAGEMENT

CAT 6A UTP RJ45 PLUG, FIELD TERMINATE

CAT 6A RJ45 GOLD PLUG

UTP CAT 6A PATCH CORD, 26AWG, LSZH

UTP CABLE QUICK SMART TESTER

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย Influencer ด้าน Technology และพิธีกรรายการแบไต๋ รวมถึงยังเป็น Network Engineer Founder และ Engineer บริษัท วีอาร์ ออนไลน์ จำกัด มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “ทำไมต้อง Fiber Optic to The Room หรือ FTTR Solution ที่เป็นโครงสร้างหลักแห่งอนาคตของ Digital Infrastructure”

นายศุภเดช ได้ร่วมอัปเดตเทรนด์ พร้อมอธิบายแนะนำผู้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ผ่านระบบไฟเบอร์ออปติกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการวางระบบการติดตั้งให้เหมาะสมแก่การใช้งาน ทั้งด้านการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความเสถียร และตอบโจทย์แก่เทรนด์แห่งยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้

“สำหรับการออกแบบในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Fiber Optic to The Room หรือ FTTR นับเป็นการพัฒนากลุ่มสินค้าที่ยกระดับเหนือไปอีกขั้น ทั้งเรื่องดีไซน์ ขนาดของอุปกรณ์ที่เล็กลง และฟังก์ชั่นในการใช้งานที่ง่ายขึ้น รวมไปถึงประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดพื้นที่ของการติดตั้งได้อย่างแท้จริง อีกทั้งพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการติดตั้ง Fiber Optic ไปทุกหนทุกแห่ง เพราะในปัจจุบัน Fiber Optic เพียง Core เดียว ก็สามารถรองรับเทคโนโลยีได้หลากหลาย และติดตั้งได้อย่างไม่มีข้อจำกัด”

โดยในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FTTR Solution จาก LINK มีดังนี้

FTTR OVAL 1C, SUPER-S SERIES, LSZH

FTTR DISTRIBUTION UNIT, 12-24C SC/APC ADAPTER

FTTR SMART OUTLET

FTTR OUTDOOR/INDOOR TERMINAL BOX

FTTR RACK MOUNT

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะคนไทยคนแรกที่ได้นำสาย UTP หรือ สาย LAN เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนในหัวข้อ ‘ทำไม Super S Series ถึงเป็นสินค้าเรือธงของ INTERLINK ในปีนี้’ โดยกล่าวว่า เนื่องด้วย UTP CAT 6A มีประสิทธิภาพสูง ตอบโจทย์ความต้องการแก่ผู้ใช้งาน และยังคงเป็นที่นิยมในการวางโครงสร้างหลักอย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมกับรองรับอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม

“มั่นใจว่า UTP CAT 6A Solution จะต้องเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ไปพร้อมกันกับ FTTR Solution ซึ่งถือเป็นโครงสร้างหลักของ Digital Infrastructure ที่ในอนาคตจะครอบคลุมไปในทุกๆ พื้นที่ โดยเห็นได้จากความต้องการของผู้ใช้งานที่ไม่เคยลดลง ทั้งในส่วนของความรวดเร็ว (Speed) และความจุ (Capacity) จึงมีความเชื่อมั่นว่า สำหรับงานโครงการใหม่ที่กำลังจะก่อสร้าง หรือต้องการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ทั้งด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนนั้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ Super S Series UTP CAT 6A และ FTTR เป็นคำตอบที่ดีที่สุด”

บริษัทฯ มีการวางแผน เตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อให้ตอบรับทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดันส่งเสริม Solution ดังกล่าว ให้เกิดเป็นมาตรฐานใหม่แห่งวงการเทคโนโลยีระบบโครงข่ายพื้นฐาน และมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ครบรอบด้าน ด้วยกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจหลักสำคัญของบริษัทฯ ‘สินค้าคุณภาพ ราคาถูกกว่า และบริการที่ดีกว่า’ ควบคู่ไปกับการรับประกันสินค้าที่ยาวนานที่สุดในท้องตลาด มีมาตรฐานสากลรองรับ อีกทั้งยังได้รับการการันตีจากทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นในสินค้า LINK AMERICAN อีกด้วย

“วันนี้ผมภูมิใจและดีใจเป็นพิเศษ ในฐานะที่ Link มีผลิตภัณฑ์ดีๆ มาตอบโจทย์คนไทยอุดมการณ์ที่ผมตั้งใจไว้ว่าจะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย ในวันนี้ผมได้เห็นแล้วว่าระบบสายสัญญาณที่จะมารองรับอนาคตมีหน้าตาเป็นอย่างไร ด้วยความเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์ Super S Series คือ อนาคตสำหรับทุกที่ และอนาคตมาเร็วกว่าที่คิด The future will soon be here ผมมั่นใจว่า Super S Series จะกลายเป็นสินค้าเรือธงที่จะสามารถกระตุ้นยอดขาย ส่งเสริมทำรายได้ให้กลุ่มบริษัทฯ เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนแบบมีคุณภาพแน่นอน” นายสมบัติ ทิ้งท้าย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อสินค้า “Super S Series” ได้แล้ววันนี้ ที่ www.interlink.co.th หรือ โทร.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-2666-1111

