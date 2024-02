FEED FANMEET กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ กับ 3 คู่จิ้น ในงาน FEED SMILE DAY FANMEET

สิ้นสุดการรอคอย สำหรับงาน FANMEET ที่จัดขึ้นโดย FEED ผู้ผลิตคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครือมติชน ล่าสุด FEED ได้ประกาศจัดงานใหญ่ ‘FEED SMILE DAY FANMEET’ แฟนมีตแห่งรอยยิ้ม ที่จะชวนแฟนๆ มาร่วมสร้างความฟูลฟิลขั้นสุด กับการรวมตัวกันครั้งแรกของ 3 คู่จิ้นชื่อดัง ต่างค่ายต่างสังกัด มาไว้บนเวทีเดียวกัน ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม นี้ ที่ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ กดบัตรพร้อมกัน 2 มีนาคมนี้ เวลา 10.00 น. https://theconcert.com

ภายในงาน ‘FEED SMILE DAY FANMEET’ แฟนๆ จะได้พบกับ 3 คู่นักแสดงมากความสามารถ นำโดย “บอส ชัยกมล – โนอึล ณัฐรัชต์” นักแสดงนำจากบรรยากาศรัก เดอะซีรีส์ (Love in the Air) ค่าย Me Mind Y, “แม้ก กรธัสส์ – ณฐ ณฐสิชณ์” นักแสดงนำจากซีรีส์ดื้อเฮียก็หาว่าซน Naughty BABE ค่าย DoMunDi และ “บิลลี่ ภัทรชนน – เบ้บ ธนทัต” นักแสดงนำจากซีรีส์ ลางสังหรณ์ (The Sign) จากค่าย idolfactory สำหรับ 6 ศิลปินจะมาร่วมทำกิจกรรมบนเวที จัดเต็มร้อง เล่น เต้น จัดเต็มความสนุก และโชว์สุดพิเศษจนต้องร้องว้าว รับประกันความฟิน ยิ้มแก้มแตกกราฟความสุขพุ่งปรี๊ด!!

นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร ผู้อำนวยการดิจิทัลมีเดีย เครือมติชน เปิดเผยว่า “จากความสำเร็จของ FEED ทั้งในด้านการนำเสนอเนื้อหาและการจัดอีเวนต์ ที่เกี่ยวกับซีรีส์วาย ศิลปินวาย ในหลากหลายรูปแบบ นำไปสู่การต่อยอดด้วยการจัดอีเวนต์ FEED SMILE DAY FANMEET ในปี 2024 อีกครั้งหนึ่ง โดยมีโจทย์สำคัญคือ งานนี้ FEED จะเป็นสื่อกลางในการสร้างรอยยิ้ม และสร้างความสุขให้กับแฟนๆ ผู้ติดตามกลุ่มศิลปินวาย โดยในงานวันที่ 23 มีนาคม 2567 นี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ ศิลปินจากทั้ง 3 ค่ายจะมาร่วมโชว์บนเวทีเดียวกัน เชื่อว่าจะสร้างโมเมนต์ที่น่าประทับใจให้กับผู้ที่ได้ไปร่วมงานอย่างแน่นอน”

Advertisement

สำหรับแฟนคลับของทั้ง 6 หนุ่ม ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง กับงาน FEED SMILE DAY FANMEET ที่ขอแอบกระซิบว่ามีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆ ได้ใจฟูกันแน่นอน เตรียมใจ วอร์มนิ้วรอ กดบัตรพร้อมกันวันที่ 2 มีนาคม นี้ เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทาง The Concert https://theconcert.com ราคาบัตร 4,500 , 3,500 , 2,500 , 1,500 และ 1,000 บาท แล้วมาเจอกัน

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ทางผู้จัดจะทำการ Random และประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ Photo Group 6:1 , Photo Group 6:8 , Hi-Touch และ Sign Poster ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น. และผู้ที่ได้รับสิทธิต้องยืนยันสิทธิภายในวันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 น.

(สำหรับ Sign Poster Random แฟนๆ จะได้รับ Sign Poster ศิลปินคู่ไหนก็ได้ โดยแฟนๆ จะเป็นผู้สุ่มสิทธินั้นหน้างานด้วยตัวเอง Signed Poster รับจากทีมงาน) สำหรับแฟนๆ ที่ได้รับสิทธิ PHOTO GROUP 6:1 จะไม่มีสิทธิลุ้นในสิทธิ PHOTO GROUP 6:8 หากผู้โชคดีที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ปรากฏตัวภายในงาน ทางผู้จัดงานจะถือว่าสละสิทธิทันที

4.ทางผู้จัดอนุญาตให้นำกล้องถ่ายรูป DSLR ทุกชนิดเข้าพื้นที่งาน แฟนคลับสามารถถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ ผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อเก็บภาพความประทับใจได้ ไม่อนุญาตให้ใช้แฟลชในการถ่ายภาพ ระหว่างร่วมกิจกรรมในฮอลล์ผู้จัดงานไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดสดในทุกช่องทาง หากฝ่าฝืนกฎ ทางผู้จัดจะเชิญตัวออกจากพื้นที่ทันที สำหรับบ้านศิลปินท่านใดที่มีแท่งไฟ ทางผู้จัดอนุญาตให้แฟน ๆ สามารถนำเข้าพื้นที่งานได้ ห้ามนำป้ายไฟขนาดเกิน A4 เข้าภายในงาน (ผู้จัดมีพื้นที่ในฮอลล์ให้ได้ตั้งป้ายไฟบ้านละ 1 จุดเท่านั้น) ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าในพื้นที่ฮอลล์จัดการแสดง ไม่อนุญาตให้นำไม้เซลฟี่, เก้าอี้พับ, ลูกโป่ง, นกหวีด, โทรโข่งเข้าพื้นที่งาน ห้ามนำอาวุธ, วัตถุมีคม, วัตถุระเบิด และวัตถุอันตรายอื่น ๆ เข้าพื้นที่งานโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นไปตามกฎข้อบังคับ ทางผู้จัดขออนุญาตตรวจกระเป๋าก่อนเข้าพื้นที่งาน ทางผู้จัดไม่มีจุดรับฝากของ และจุดรับ FOOD SUPPORT ให้ศิลปิน ไม่อนุญาตให้มอบสิ่งของใด ๆ ให้กับศิลปินในช่วง Fan Benefit ทุกกรณี ทางผู้จัดไม่มีจุดรับฝากของสำหรับผู้เข้าร่วมงาน แต่ทางสถานที่จัดงานมีบริการจุดรับฝาก แต่หากเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของท่าน ทางผู้จัดไม่รับผิดชอบทุกกรณี

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือกฎกติกาตามความเหมาะสม