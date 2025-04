เริ่มแล้ว!! สยามพารากอนฉลองมหาสงกรานต์สุดอลังการ ตื่นตาอิมพอร์ตโชว์ระดับโลก

สาดความสนุกท่ามกลางสวนดอกไม้ยักษ์ใจกลางเมืองในงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน 2568 ณ พาร์ค พารากอน

สยามพารากอน ฉลองเทศกาลมหาสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย, INGU และ JOOX มอบประสบการณ์เหนือระดับ สุด Extraordinary ไปกับงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เม.ย. 2568 ตื่นตากับสวนดอกไม้เหนือจินตนาการสุดตระการตา ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับในทุกประสาทสัมผัส พร้อมโชว์พิเศษครั้งแรกในไทย THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ รอบเวลา 18.00 และ 20.00 น. และเตรียมพบกับความสนุกกับ Water Cannon ที่จะมาสาดความชุ่มฉ่ำที่พาร์ค พารากอน ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.2568 ซึ่งเป็นไฮไลท์หนึ่งในการฉลองสงกรานต์ในย่านสยาม โกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงที่แท้จริง และสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ตลอดจนผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและดอกไม้ในทุกแง่มุม พร้อมชมภาพยนตร์สารคดีที่จะมอบรอยยิ้มและความสุข

เสริมทัพด้วยโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้มค่าตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เมษายน 2568 ณ สยามพารากอน

สำหรับพิธีเปิดงานวันที่ 10 เม.ย. 2568 ได้รับเกียรติจาก นายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, นายฆาเบียร์ เด ซิกโก้ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย, สรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน, ชัชวาลย์ แสงปรีดีกรณ์ ผู้บริหารธนาคารกสิกรไทย, เอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ณัฐหทัย จึงทวีศิลป์ผู้บริหารแบรนด์ INGU และ คามิล เชิน ผู้บริหาร JOOX มาร่วมงาน พร้อมร่วมชมโชว์พิเศษจากศิลปินสุดฮอต ต้าห์อู๋-ออฟโรด ที่มาสาดความสนุกภายในงานอย่างเต็มอิ่ม ตื่นตาตื่นใจกับไฮไลท์ในทุกพื้นที่ของสยามพารากอน อาทิ

สวนดอกไม้เหนือจินตนาการ จุดถ่ายภาพเช็คอินห้ามพลาด! ณ พาร์ค พารากอน ชั้น M

Garden of Joy สัมผัสมนต์เสน่ห์ของดอกไม้ขนาดยักษ์ที่จัดแต่งเป็นสวนสุดอลังการ ณ โซนจีเวล และ

พาร์ค พารากอน ให้ทุกมุมเต็มไปด้วยความสดชื่น พร้อมจุดถ่ายภาพเช็คอินที่ไม่ควรพลาด

Multi-Sensory เปิดรับมิติใหม่ของความสุขที่จะกระตุ้นทุกประสาทสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น

การสัมผัส : ความงดงามราวกับต้องมนต์ที่โอบล้อมด้วยมวลหมู่ดอกไม้ในทุกย่างก้าว กลิ่นหอม : ปลุกความสดชื่นในฤดูกาลอันร้อนแรงด้วยกลิ่นหอม ในคอลเลคชั่นสปริง/ซัมเมอร์จากแบรนด์ Copenn. (โคเพนน์) ตั้งแต่ก้าวย่างเข้าศูนย์การค้า เสียง : เพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีที่จะทำให้หัวใจคุณเต้นรัวด้วยจังหวะสนุกสนาน การมองเห็น : ตระการตาไปกับโชว์สุดอลังการและบันทึกภาพความงดงามเก็บเป็นความทรงจำอันประทับใจ และ รสชาติ : เติมเต็มความสุขผ่านรสสัมผัสกับเครื่องดื่มและอาหารสุดสร้างสรรค์ที่จะทำให้บรรยากาศของซัมเมอร์สมบูรณ์แบบ

International Show พบกับโชว์พิเศษครั้งแรกในไทย!! THE COLORS การแสดง Street Theater ระดับโลกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้มหลามจากเทศกาลศิลปะการแสดงทั่วโลก ร่วม เนรมิต พาร์ค พารากอนให้สว่างไสวด้วยฝูงผีเสื้อในอาภรณ์งดงามวิจิตรบรรจง เจิดจ้าเปล่งประกายเริงระบำบนรุ้งกินน้ำต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขของซัมเมอร์นี้ วันละ 2 รอบ เวลา 18.00 น. และ 20.00 น.

Special Artist Performance พลาดไม่ได้กับคอนเสิร์ตดจากศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ATLAS, INK WARUNTORN, PROXIE, NexT1De, JAYLERR และ 4EVE

ดื่มด่ำกับศิลปะสุดสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10-16 เม.ย. 2568 ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1

สัมผัสความงามและความสดใสของฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความสุข ผ่านการแสดงผลงานศิลปะที่ได้รับ

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติและดอกไม้ในทุกแง่มุม โดยสยามพารากอน ร่วมกับ สารัตถะ (Saratta.space) นำทีมโดย พัทธมน นิศาบดี Chief Curator พร้อมพาคุณไปพบกับความงดงามที่แสดงออกผ่านผลงานศิลปะหลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Happiness in full bloom” ที่เต็มไปด้วยสีสันจาก ดอกไม้ ธรรมชาติและแสงที่สดใส จัดแสดงผลงานจากหลากหลายศิลปิน อาทิ JCCHR, นพนันท์ ทันนารี, จารุวัฒน์ น้อมรับพร, ณัฏฐกรม์ ชุณหะวัณ,พิมพ์ เพิ่มพูลสมบัติ, Hongki Dongki, JATSdeYEHUA, Anxiety Storage และ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี

พิเศษระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย. 2568 เวลา 15.00-16.00 น. พบกับ Fino the Ranad การแสดงระนาดเอกร่วมสมัยแนวใหม่ ด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ทันสมัย และสร้างสรรค์

“Songkran Water & Petals” ระหว่างวันที่ 9 – 20 เม.ย.2568 ณ Living Hall ชั้น 3

สยามพารากอน ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย ภูมิใจนำเสนอนิทรรศการศิลปะสุดพิเศษ “Songkran Water & Petals” ณ Living Hall ชั้น 3 สยามพารากอน โดย Ingrid Haubrich (อินกริด เฮาบริช) ศิลปินชาวอาร์เจนตินาที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ผลงานของเธอก้าวข้ามพรมแดนเดิม ๆ ผ่านการเชื่อมโยงธรรมชาติ ความทรงจำ และตัวตนของเธอเข้ากันกับมุมมองที่มีเอกลักษณ์และร่วมสมัย

บทกวีแห่งสายน้ำและดอกไม้ในงานของอินกริด เฮาบริช สะท้อนถึง น้ำ ที่เป็นหัวใจสำคัญของเทศกาลสงกรานต์ น้ำเป็นดั่งพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงอดีตและอนาคต เชื่อมโยงจารีตเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ การเริ่มต้นใหม่ และวัฏจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อินกริด ได้ถ่ายทอดจังหวะของธรรมชาติเหล่านี้ผ่านวัฏจักรสำคัญ 2 วัฏจักรด้วยกันในผลงานศิลปะของเธอ ได้แก่ สายน้ำและดอกไม้ในการปะทะสังสรรค์กันระหว่างสายน้ำและดอกไม้ ระหว่างการชำระล้างและการเฉลิมฉลอง ผลงานของอินกริด ได้แสดงให้เห็นถึงแก่นสารของงานเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ ความงดงามของความไม่จีรัง การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่เกิดขึ้น และคำมั่นสัญญาแห่งการเริ่มต้นใหม่ในทุกหยดน้ำและทุกการผลิบานสู่โลกของดอกไม้

ชมภาพยนตร์และ Meet & Greet กับศิลปินคนโปรด ระหว่างวันที่ 11 – 16 เม.ย. 2568

ณ SCBX NEXT STAGE ชั้น 4

สยามพารากอน ร่วมกับ Documentary Club นำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศเย็นย่ำค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความสุขกับภาพยนตร์สารคดีหาชมยาก 6 เรื่อง ณ SCBX NEXT STAGE อาทิ KEDI, US OUR PETS AND THE WAR, HAPPYENDKIDS, KONFERENCE, THE MAKING OF A JAPANESE , THE NEW RIJKSMUSEUM พร้อมฟินไปกับกิจกรรมพิเศษในวันที่ 11 เม.ย. 2568 สำหรับลูกค้าที่มียอดช็อปทั้งห้างฯและศูนย์ 500 บาทขึ้นไป ร่วม Meet & Greet กับสองหนุ่ม บอส-ชัยกมล เสริมส่งวิทยะ และ โนอึล-ณัฐรัชต์ ตังวาย จากซีรีส์ “The Boy Next World Series คนละกาลเวลา” ที่จะทำให้ซัมเมอร์นี้มีความหมายมากยิ่งขึ้น

จัดเต็มความคุ้มค่ากับโปรโมชั่นทั้งศูนย์ฯและห้าง

สยามพารากอน ร่วมฉลองซัมเมอร์นี้ให้พิเศษยิ่งขึ้น จัดเต็มโปรโมชั่นกับแคมเปญ “Siam Paragon Ultimate Summer Deals” พิเศษเฉพาะสมาชิก ONESIAM SuperApp ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสิทธิ์ในวันที่ 10 เม.ย. 2568 และสำหรับลูกค้าทั่วไป รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 11-16 เม.ย. 2568 โดยช้อปฯ สินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการครบ 18,000 บาทขึ้นไป (สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ช้อปเพียง 16,000 บาทขึ้นไป) แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 800 บาท และคูปองเงินสด 300 บาท (สำหรับซื้อสินค้าในพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตามเงื่อนไขที่กำหนด) นอกจากนี้ผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับเพิ่มรวมสูงสุด 1,500 ONESIAM Coins เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

นอกจากนี้ พารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยังมอบความพิเศษด้วยแคมเปญ “THE EPIC SUMMER – CATION” มหากาพย์นักช้อปแห่งปี มอบประสบการณ์การ ช้อป กิน เที่ยว รวมสิทธิพิเศษและส่วนลดสูงสุดถึง 70% พร้อมรับฟรีตั๋วเครื่องบินไป – กลับ กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้ (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 19 ล้านบาท ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 เม.ย.2568 นี้

ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดหรรษาในฤดูกาลแห่งความสดใสในงาน “Siam Paragon Summersive : Happiness in Full Bloom” ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 เม.ย.2568 นี้ ณ สยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook / IG: Siam Paragon และ ONESIAM SuperApp

