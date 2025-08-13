คกก.วัคซีนแห่งชาติ ให้ความเห็นต่อการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนฯ เพื่อเดินหน้าตอบโจทย์ความท้าทายการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ

คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560ซึ่งกำหนดให้รัฐมีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีน ฯ จะทำให้การดำเนินงานด้านวัคซีนมีความสอดคล้องต่อบริบทของประเทศ และทันต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงของบริบทในการดำเนินงานด้านวัคซีนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมทั้งให้ความเห็นต่อร่างระเบียบภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ จำนวน 2 ฉบับ รวมถึงให้ความเห็นชอบในหลักการยุทธศาสตร์การให้ทุนด้านวัคซีน ปีงบ 2569-2571
วันที่ 13 สิงหาคม 2568 ที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมทั้งในที่ประชุมและรูปแบบออนไลน์
นายกิตติกร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2568 นี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญต่อการดำเนินงานด้านวัคซีนถึง 4 เรื่อง ประเด็นสำคัญเรื่องแรกคือ การรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุมในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้ประเมินผลสัมฤทธิ์ และจัดทำประชาพิจารณ์ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวได้ข้อเมื่อวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2568 พร้อมทั้งรับฟังความเห็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ https://www.law.go.th/ สรุปว่ามีความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ ในมาตรา 5 (3) มาตรา 21 และ มาตรา 22 เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ วัตถุประสงค์และอำนาจ หน้าที่ ของสถาบันวัคซีนแห่งชาติตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบทการดำเนินงานเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ คือ ระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการส่งเสริม การสนับสนุน การให้ความร่วมมือ การให้ทุน เพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ การจัดหา การกระจาย การให้บริการวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ. …. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนให้ความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา ผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการด้านวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามหลักการของกฎหมาย และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการที่จะช่วยกำหนดกรอบและนโยบายการให้ทุนด้านวัคซีน ซึ่งคณะกรรมการวัคซีน ฯ ได้มีมติเห็นชอบระเบียบฉบับนี้ เพื่อให้สถาบันสามารถดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้
นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือก และวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 และสำหรับระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเรื่องสุดท้าย คือ ยุทธศาสตร์การให้ทุนด้านวัคซีน ปีงบ 2569-2571 ตามที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยบริหารจัดการทุน (PMU) ด้านวัคซีนตลอดวงจร ภายใต้งบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ตั้งแต่ปี 2566 เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้เสนอให้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติพิจารณา โดยยุทธศาสตร์นี้ มีขอบเขตครอบคลุมการวิจัยพัฒนาวัคซีนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมทั้งสนับสนุนเชิงนโยบาย พร้อมผลักดันวัคซีนสู่การใช้จริง ทั้งนี้ได้เห็นชอบในหลักการ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศงานด้านวัคซีนของประเทศให้พร้อมตั้งแต่การวิจัยจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านวัคซีนของประเทศที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งขณะนี้ได้กำลังพิจารณาการนำวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกมาใช้ในประเทศไทย โดยจัดทำร่างคำแนะนำการให้บริการวัคซีนและแนวทางพัฒนา
แบบจำลองพยากรณ์โรค พร้อมทั้งเตรียมผลักดันวัคซีนเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการ ฯ ยังได้เห็นชอบกรอบการจัดทำคำแนะนำวัคซีนสำหรับประชาชน ปี 2569 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลวัคซีนที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อันจะช่วยส่งเสริมการตัดสินใจในการเข้ารับวัคซีนอย่างมีข้อมูล และสอดคล้องกับคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์