Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ยกระดับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรม สู่อนาคตเศรษฐกิจไทย

ประเทศไทยตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีสุขภาพในระดับภูมิภาค กับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 (ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล 2025) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของการจัดงาน ซึ่งในปีนี้ งานได้ขยายขอบเขตครอบคลุมครบทุกอุตสาหกรรมสำคัญ โดยรวม 4 งานหลัก ได้แก่
- Thailand LAB INTERNATIONAL (ไทยแลนด์ แล็บ อินเตอร์เนชันแนล)
- BioAP INTERNATIONAL (ไบโอเอพี อินเตอร์เนชันแนล)
- FutureCHEM INTERNATIONAL (ฟิวเจอร์เคม อินเตอร์เนชันแนล)
- การเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Health & Innovation Asia (เฮลท์ แอนด์ อินโนเวชั่น เอเชีย) พร้อมโซนใหม่ Food For Health Pavilion (ฟู้ด ฟอร์ เฮลท์ พาวิลเลียน)
ซึ่งจัดโดยบริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค เพื่อสร้างระบบนิเวศแห่งนวัตกรรมที่เชื่อมโยง วิทยาศาสตร์ สุขภาพ และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ไว้ในงานเดียว ภายในงานจะมีพื้นที่จัดแสดงกว่า 15,000 ตารางเมตร รวมผู้แสดงสินค้ากว่า 500 แบรนด์จาก 12 ประเทศ แบ่งเป็นผู้แสดงสินค้าไทย 60% และนานาชาติ 40% พร้อมพาวิลเลียนจาก จีน ไต้หวัน และเกาหลีใต้ ตอกย้ำศักยภาพของไทยในฐานะจุดศูนย์กลางของห่วงโซ่อุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการและเทคโนโลยีขั้นสูงในภูมิภาคเอเชีย
การขยายสู่ตลาดใหม่ของงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ไม่ใช่แค่การเพิ่มขนาดของงาน แต่คือการต่อยอด ‘พลังแห่งความร่วมมือ’ ที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง คุณอนุชา พันธุ์พิเชฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านห้องปฏิบัติการและสุขภาพ บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค กล่าวว่า “เรามีการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรใหม่ อาทิ Big Data Institute, TED Fund, KX Knowledge Xchange, BART Lab, สมาคมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์, สมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย และ ศูนย์ MIND Center โรงพยาบาลรามาธิบดี นับเป็นเครื่องยืนยันว่า Thailand LAB ไม่ได้เป็นเพียงเวทีแสดงเทคโนโลยี แต่คือ ‘ฐานปฏิบัติการระดับชาติ’ สำหรับการต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแห่งอนาคต”
“เรายังมีแรงสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและสมาคมชั้นนำที่สนับสนุนเราเสมอมา ทั้ง กรมวิทยาศาสตร์บริการ, กรมปศุสัตว์, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สวทช., วว., สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, สถาบันอาหาร, และอีกมากมาย ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้งานนี้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วน ตั้งแต่ห้องแล็บ วิจัย การผลิต จนถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม” คุณอนุชา กล่าว
เวทีเจรจาการค้าเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือห้องปฏิบัติการฯ
Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 ไม่ได้เป็นเพียงงานแสดงสินค้า แต่คือเวทีเจรจาการค้าและนวัตกรรมที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับธุรกิจ เพื่อผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้จริงในภาคสุขภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ อาหาร และสิ่งแวดล้อม ปีนี้เสริมความน่าสนใจด้วยกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิ Startup Pavilion สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่, การเปิดตัวสินค้าใหม่, การประกวดบูธสวยงามและยั่งยืน, กิจกรรมจับคู่ธุรกิจทั้งออนไลน์และออนไซต์, และครั้งแรกกับ โครงการ Carbon Neutrality Program ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของงานในการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
สัมมนาวิชาการมากกว่า 65 สัมมนาจาก 160 วิทยากรทั่ววงการ
ภายในงานมีการประชุมสัมมนามากกว่า 65 หัวข้อ จาก 26 องค์กรทั้งหน่วยงานในไทยและต่างประเทศ หลากหลายหมวดหมู่ ทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ การวินิจฉัย ห้องปฏิบัติการดิจิทัล และเคมีขั้นสูง โดยวิทยากรมากกว่า 160 ท่าน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น:
- Biotech Frontiers Forum #6 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI)
- Biotechnology International Congress ครั้งที่ 9 โดย BIC 2025
- การใช้งานวัสดุคอมโพสิตในห้องปฏิบัติการ (Composites in Laboratory Applications)
- Global Testing Standards for Business Resilience โดย สวทช.
- AI Applications for ISO/IEC 17025 Labs โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- นวัตกรรมเครื่องสำอางและความยั่งยืน โดย สมาคมการค้าคลัสเตอร์เครื่องสำอางไทย (TCOS) เป็นต้น
ขับเคลื่อนอนาคตนวัตกรรมของไทย
Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 และงานที่จัดร่วมกัน ถือเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของนวัตกรรมไทย ด้วยการเชื่อมโยงงานวิจัย ธุรกิจ และนโยบายเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการเร่งกระบวนการวินิจฉัย ขยายการผลิตชีวภาพ หรือนิยามใหม่ของแนวคิด “อาหารคือยา” ล้วนสะท้อนวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนว่า เศรษฐกิจไทยในอนาคตต้องขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความร่วมมือข้ามภาคส่วน ขอเชิญนักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ประกอบการ นักลงทุน และสตาร์ทอัพ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้
ขอเชิญผู้ที่สนใจเยี่ยมชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2025 จัดร่วมกับ BioAP INTERNATIONAL, FutureCHEM INTERNATIONAL และ Health & Innovation Asia ระหว่างวันที่ 3–5 กันยายน 2568 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: www.thailandlab.com และ https://health-innovation-asia.com
ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อลุ้นรับของรางวัล ได้ที่ https://eventpassinsight.co/el/to/THLAB0032