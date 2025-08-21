วัน แบงค็อก ต้อนรับสำนักงานธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย สะท้อนวิสัยทัศน์สู่การเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

วัน แบงค็อก ประกาศลงนามสัญญาเซ็นเช่าพื้นที่กับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย เพื่อจัดตั้งสำนักงานแห่งใหม่ในประเทศไทยที่อาคารวัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 4 ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารสำนักงานระดับพรีเมียมที่ดีที่สุดใจกลางกรุงเทพฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในการเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงและสนับสนุนธุรกิจ องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก โดยยึดหลักความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่า “การได้ต้อนรับธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกในฐานะผู้เช่ารายสำคัญ สะท้อนถึงศักยภาพและความโดดเด่นของวัน แบงค็อก ในฐานะจุดหมายปลายทางที่องค์กรระดับโลกให้ความไว้วางใจ ไม่เพียงด้วยทำเลใจกลางกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงระบบนิเวศการทำงานครบวงจรที่ตอบโจทย์ทั้งปัจจุบันและอนาคต ความร่วมมือครั้งนี้ยังแสดงถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการสร้างอนาคตที่ดียิ่งขึ้นร่วมกัน ควบคู่กับการยกระดับประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตของทุกคนที่นี่”
นายสุเรนทรา โรชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมประจำภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง ธนาคารเอชเอสบีซี เสริมว่า “ธนาคารเอชเอสบีซี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างมั่นคงและยาวนาน ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทย และธนาคารระหว่างประเทศชั้นนำของประเทศ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนสนับสนุนลูกค้าชาวไทยในการขยายการลงทุนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์กรธุรกิจและสถาบันการเงินชั้นนำของโลกกับพันธมิตรทางธุรกิจและการลงทุนต่าง ๆ ในไทย ทั้งนี้ การเลือกทำเลสำนักงานแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การให้บริการลูกค้าและเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่พนักงานของเราทุกคนเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ซึ่งวัน แบงค็อก โดดเด่นในฐานะที่ตั้งสำนักงานใหม่ของเราที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีนวัตกรรมที่ล้ำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย อีกทั้งยังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านการออกแบบ ความยั่งยืน และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนเมือง โดยเรามั่นใจว่าการย้ายมายังพื้นที่ที่ส่งเสริมระบบนิเวศทางธุรกิจระดับนานาชาติแห่งนี้ในเดือนกันยายน 2569 จะเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ เสริมสร้างความร่วมมือ และสนับสนุนให้เราสรรสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ”
การย้ายสำนักงานของธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย มายัง วัน แบงค็อก ถือเป็นการย้ายที่ตั้งเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันระหว่างธนาคารเอชเอสบีซี และ วัน แบงค็อก ในการรังสรรค์สถานที่ทำงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ วัน แบงค็อก พัฒนาขึ้นโดยบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ถือเป็นโครงการอสังหาฯ แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน LEED for Neighborhood Development ระดับ Platinum และมุ่งสู่การรับรองด้วยมาตรฐาน WELL Building เพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคาร
นอกจากนั้น วัน แบงค็อก ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกอย่าง WiredScore และ SmartScore for Neighborhoods สร้างความเชื่อมั่นในด้านความรวดเร็ว ความเสถียร และความปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเทคโนโลยี ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัยที่ปกป้องหลายชั้น ครอบคลุมทั้งการป้องกันทางกายภาพและดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่บริษัทในกลุ่มสถาบันการเงินต้องการ
อาคารสำนักงานของ วัน แบงค็อก ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เป็นมาตรฐานใหม่ของสำนักงานยุคปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบูรณาการเทคโนโลยีอย่างครบวงจร บนทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์บริเวณสี่แยกถนนพระราม 4 ตัดถนนวิทยุ เปิดรับทั้งวิวใจกลางเมืองและสวนลุมพินี พร้อมด้วยสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิต ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างเต็มศักยภาพ