QRS Global จัดงาน Gala เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ พร้อมตอกย้ำจุดยืน “Trustworthy, Powerful, Professional”

กรุงเทพฯ, 16 สิงหาคม 2025 — QRS Global แพลตฟอร์มการเทรดชั้นนำระดับนานาชาติ จัดงาน “QRS Gala Night 2025” สุดหรูใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกับลูกค้า VIP และพันธมิตรระดับแนวหน้า ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด พร้อมตอกย้ำอัตลักษณ์องค์กร “Built on Trust, Driven by Power, Defined by Professionals”
จากการเริ่มต้นสู่แพลตฟอร์มที่ลูกค้าไว้วางใจ
ตลอด 8 ปีแห่งการเดินทาง QRS Global ได้เดินทางจากวันแรกที่เราเริ่มต้นด้วยแนวคิดในการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่มีคุณภาพ โปร่งใสและซื่อตรงต่อลูกค้า จนก้าวสู่การเป็น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกการันตรีด้วยรางวัล The Startup of the year 2025 เเละ Fastest Growing Broker จาก World Financial Award เเละ World Forex Award
เส้นทางนี้สะท้อนรากฐานอันแข็งแกร่งของ QRS ที่ยึด 3 หัวใจสำคัญ:
- Quality : คุณภาพของระบบเทรดและการบริการในทุกระดับ
- Responsibility : ความมุ่งมั่นรับผิดชอบ ดูแลลูกค้าอย่างมืออาชีพ
- Security : ความปลอดภัยสูงสุดของข้อมูลและเงินทุน ตามมาตรฐานสากล
วิสัยทัศน์ใหม่ สู่อนาคตแห่งการเติบโตอย่างมั่นคง
บนเวที Welcome Speech ของงาน คุณมัลลิกา มากสลุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร QRS Global ได้ประกาศแผนการลงทุนพัฒนาเเพลตฟอร์มที่สะท้อนถึงก้าวสำคัญขององค์กรว่า:
“QRS กำลังเดินหน้าพัฒนาระบบอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันใหม่, ฟังก์ชัน CRM หรือการปรับโฉมเว็บไซต์ เพื่อให้ทันสมัยและรองรับทุกความต้องการของนักลงทุนในทุกมิติและที่สำคัญเรากำลังขยายโปรเจค QRS Loyalty Lounge Club (Big Shot Cafe) บนพื้นที่กว่า 1 ไร่ ด้วยทุนสร้างกว่า 20 ล้านบาท เพื่อสร้างพื้นที่รองรับลูกค้ากลุ่ม QRS Loyalty โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ใช่แค่ Co-working Space ทั่วไป แต่ถูกออกแบบให้เป็น Private Lifestyle Destination สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของลูกค้า” — เพื่อให้ลูกค้าของเราไม่เพียงแต่ได้เทรดอย่างมืออาชีพ แต่ยังได้ประสบการณ์ที่เหนือระดับในทุกด้านของชีวิต”
แผนนี้ถือเป็นการยกระดับ QRS จาก “เเพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือ” สู่ “แบรนด์ที่สร้างประสบการณ์” และส่งเสริมให้ทุกการเทรดกลายเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ทั้งธุรกิจและไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนรุ่นใหม่
ค่ำคืนแห่งความประทับใจและพลังแห่งความเชื่อมั่น
งาน “QRS Gala Night 2025” ได้ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติกว่า 300 คน ที่มาร่วมสัมผัสการแสดงสุดอลังการ ถ่ายทอดเส้นทางการเดินทางของนักลงทุนจากก้าวแรกสู่การเป็นมืออาชีพ โดยมี QRS คอยอยู่เคียงข้างทุกความสำเร็จ ในค่ำคืนนี้ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ อาทิ: การมอบรางวัล Partner ดีเด่น 11 สาขา เพื่อเชิดชูความสำเร็จของพันธมิตร มีการจับรางวัล Lucky Draw แจกทองคำ เงินสด และของรางวัลรวมมูลค่าหลายแสนบาทและ ปิดท้ายด้วย Mini Concert สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก อ๊อฟ ปองศักดิ์ ที่สร้างบรรยากาศอันอบอุ่นและทรงพลัง เติมเต็มค่ำคืนแห่ง Academy Community QRS ให้สมบูรณ์แบบ