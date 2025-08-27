Lushwood Clinic ยืนหนึ่งเรื่องโปรแกรมฟิลเลอร์พร้อมเผยเทคนิคครองใจคนไข้ภายในระยะเวลาแค่ 2 ปี

ลาเพียงสองปีที่ผ่านมา เป็นการเดินทางแห่งความงามที่ไม่มีใครคาดคิดว่า Lushwood Clinic คลินิกเล็กๆ จากเกาะภูเก็ต จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านฟิลเลอร์ระดับประเทศได้อย่างสง่างาม โดยกวาดทั้งรางวัล Top 4 Juvederm Allergan Aesthetic Award การันตี 1 ใน 4 คลินิกที่มียอดขายฟิลเลอร์สูงสุดระดับประเทศในหมวด Single Clinic และยังครองอันดับ UltraV Platinum Award ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
นี่คือเรื่องราวของคลินิกที่เริ่มต้นจากความฝันเล็กๆ ของ คุณหมอเชน ที่อยากให้ทุกเคสได้ความงามที่ดูแพง มีเอกลักษณ์ และคงอยู่เหนือกาลเวลา วันนี้เราพร้อมพาคุณมาร่วมถอดดีเอ็นเอของแบรนด์ เพื่อค้นหาความลับแห่งความสำเร็จที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังชื่อ “Lushwood”
เบื้องหลังความสำเร็จของ “Lushwood”
เบื้องหลังความสำเร็จนี้เริ่มต้นจากวิสัยทัศน์ของ CEO คุณมินนี่ นภัสสร ชยางคานนท์ ภรรยาคนสวยของคุณหมอเชนที่เชื่อว่าความงามที่แท้จริง ไม่ใช่การทำตามเทรนด์หรือโครงหน้าสำเร็จรูป แต่คือการค้นหาตัวตนที่แท้จริงและขับเน้นให้ชัดเจนขึ้น ผ่านศาสตร์การปรับรูปหน้าที่ปลอดภัยและมีชั้นเชิงที่สุด
หัวใจสำคัญของ Lushwood คือฝีมือของ คุณหมอเชน แพทย์ผู้บุกเบิกเทคนิคการฉีดฟิลเลอร์เฉพาะตัว “4L Double Layer Lifting” ที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ด้วยความเข้าใจโครงสร้างใบหน้าอย่างลึกซึ้งและยกกระชับตามแนวเส้นเอ็น (Ligament Line) อย่างเป็นธรรมชาติ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ใช่แค่การเติมเต็ม แต่เป็นการคืนความอ่อนเยาว์ที่ดูแพงและไร้รอยต่อ ยกใบหน้าราวกับย้อนเวลาให้ใบหน้าไปอยู่ในวัยที่ดีที่สุดอีกครั้ง
การปรึกษาที่ Exclusive สุดๆ ที่ Lushwood Clinic คือการวิเคราะห์ใบหน้าแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล แล้วออกแบบการฉีดที่ “ใช่สำหรับคุณคนเดียวเท่านั้น”
บรรยากาศของ Lushwood ยังช่วยยกระดับประสบการณ์นี้ให้ยิ่งหรูขึ้นไปอีก คลินิกถูกออกแบบในโทน มินิมอล เรียบหรู และอุ่นละมุน ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเลานจ์ของรีสอร์ตหรู ด้วยบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ บวกกับเทคนิคเฉพาะตัวของคุณหมอเชน ทำให้ที่นี่กลายเป็น “จุดหมายปลายทางของความงามแบบ Luxury” ที่หลายคนใฝ่ฝันอยากมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง
ความจริงของการเปลี่ยนแปลงใบหน้า ที่ไม่มีใครบอกคุณ
คุณรู้หรือไม่ว่า… ความหย่อนคล้อยที่เราเห็น ไม่ได้เริ่มต้นแค่ที่ “ผิว” แต่มาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบใต้ผิวที่ซับซ้อน เมื่ออายุมากขึ้น:
- ไขมันใบหน้าหายไปเป็นจุดๆ ไม่สม่ำเสมอ บริเวณขมับ, ใต้ตา, mid-cheek จะยุบตัวก่อน ส่วนแนวกรามและแก้มล่างกลับมีไขมันเพิ่ม ทำให้หน้าสูญเสียโครง และเกิดอาการ “หน้าตก”
- กระดูกใบหน้าเริ่มยุบลงตามแรงโน้มถ่วงและวัย โดยเฉพาะเบ้าตา, ขากรรไกร และจมูก ทำให้ชั้นผิวขาดฐานพยุง ร่องต่างๆ จึงเกิดขึ้นง่าย
- เส้นเอ็น (Ligament) ที่ยึดโครงหน้าคลายตัว บริเวณขมับ, midface, แนวขากรรไกร และหางตา ส่งผลให้หน้าดูห้อย ไม่กระชับ แม้จะยังไม่แก่
- ผิวหนังบางลง + คอลลาเจนเสื่อม ทำให้แสงตกกระทบไม่สม่ำเสมอ หน้าเลยดูเหนื่อย ดูโทรม ไม่สดใสแม้แต่นอนเต็มอิ่ม
ปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ได้ด้วยครีมหรือการแต่งหน้าเพียงอย่างเดียว และนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ “ฟิลเลอร์เชิงโครงสร้าง” เข้ามามีบทบาทสำคัญ
ฟิลเลอร์ไม่ใช่แค่เติม แต่เป็นการ “คืนโครงหน้า” ที่หายไป
ที่ Lushwood Clinic เรามองว่า ฟิลเลอร์ไม่ใช่การ “ฉีดเพื่อดูสวย” แต่คือศาสตร์ของ “การออกแบบใบหน้า” ที่เข้าใจระดับลึกถึงโครงสร้างของแต่ละคน ฟิลเลอร์ที่ใช้ไม่ใช่แค่ดูว่าต้องเติมใต้ตาหรือร่องแก้ม แต่คือการวิเคราะห์ว่า “จุดไหนของใบหน้าเป็นจุดรับน้ำหนัก/จุดยึดหลัก” จากนั้นจึงวางฟิลเลอร์ใน Layer ที่เหมาะสม เพื่อ สร้างการยก มากกว่าการ “โปะให้เต็ม”
เทคนิค 4L Double Layer Lifting เอกลักษณ์เฉพาะของหมอเชน
“Layer 1 – Deep Lift”
- ฉีดในแนวลึก เพื่อยกเส้นเอ็นพยุงหน้า (True Ligament Lift)
- ฟื้นโครงสร้างที่ทรุดจากกระดูกและไขมัน
- ทำให้เห็นผลชัดเจนทันที: โหนกแก้มยก, คางได้รูป, แนวกรามชัดขึ้น
“Layer 2 – Soft Refinement”
- เติมเฉพาะจุดผิวตื้น เช่น ใต้ตา ขมับ ร่องน้ำหมาก
- เพิ่มแสงตกกระทบแบบธรรมชาติ ไม่เวอร์ ไม่ลอย
- ให้หน้าดูสดใส นุ่มนวล และสมูธในทุกมุม
คุณหมอเชนถนัด “ยกหน้า = ใช้น้อยแต่แม่น” ไม่ต้องฉีดเยอะ แต่ต้องรู้ว่าโครงหน้านั้นต้องแก้ที่จุดไหนจริงๆ
โครงสร้างความรู้แน่น ประสบการณ์จริงจากหลายพันเคส
คุณหมอเชนไม่ใช่แค่แพทย์ทั่วไป แต่คือผู้เชี่ยวชาญที่เรียนจบ:
- แพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ (ว.46869)
- เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
- อบรมเทคนิคเฉพาะกับ Allergan, Galderma, TAARM และ Medyceles
- คุณหมอเชนมีประสบการณ์ผ่านเคสจริงมากกว่าหลายพันเคส
หมอเชนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานกายวิภาค จนถึงศาสตร์ความงามและการวิเคราะห์โครงหน้า จึงสามารถออกแบบการฉีดแบบ Tailor-made ที่เหมาะกับ “ใบหน้าจริงของคุณ” ได้อย่างแม่นยำ
เครื่องมือระดับโลก เพื่อความปลอดภัยที่มากกว่า
- Ultrasound ตรวจพิกัดเส้นเลือด ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มความแม่นยำในทุกเคส
- Real time facial analysis วิเคราะห์และเปรียบเทียบ Before-After ได้ชัดเจน
- ใช้ฟิลเลอร์แท้ 100% จากบริษัทแม่เท่านั้น พร้อมกล่อง–ล็อต–สแกนให้ดูทุกเคส
- การติดตามผลที่จริงจัง ไม่ใช่แค่ฉีดแล้วจบ เรานัด Follow-up ดูผลและวางแผนการดูแลต่อเนื่องแบบ “ผู้ช่วยส่วนตัวด้านความงาม”
ความสำเร็จที่สร้างจาก “ความไว้ใจ”
เพียง 2 ปี Lushwood Clinic สร้างสถิติที่น่าภูมิใจ:
- 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐃𝐞𝐫𝐦𝐚𝐥 𝐅𝐢𝐥𝐥𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟒 💎✨ หนึ่งใน 4 อันดับแรกของประเทศ ด้านยอดฉีด Filler Juvederm สูงสุด ในกลุ่ม Single Clinic (คลินิกหนึ่งเดียวในภาคใต้ร่วมกับคลินิกชั้นนำของประเทศ)
- 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐝𝐞𝐫𝐦 𝐒𝐚𝐩𝐩𝐡𝐢𝐫𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝𝐬 𝐅𝐚𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐀𝐞𝐬𝐭𝐡𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟒 ยอดซื้อ Filler Juvederm & Botox Allergan สูงสุด
- 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐕 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟒 รางวัลระดับสูงสุดยอดขายฟิลเลอร์อัลตร้าวี
- 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫𝐈𝐈𝐈 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐭𝐮𝐦 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟒 รางวัลยอดขายอัลตร้าฟอร์มเมอร์สูงสุดในภูเก็ต
- 𝐄.𝐏.𝐓.𝐐. 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐩𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝 𝟐𝟎𝟐𝟑 รางวัลสำหรับคลินิกที่มียอดการสั่งซื้อและใช้ฟิลเลอร์ E.P.T.Q.
- เคสฟิลเลอร์มากกว่าหลายพันเคส
- อัตราการกลับมาใช้ซ้ำสูงเกิน 80%
- รีวิวจริง รีวิวซ้ำ รีวิวแบบพูดปากต่อปาก