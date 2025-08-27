DITTO จัดโครงการ ‘ดิทโต้ พาน้องท่องดาว ปีที่ 4’ เปิดจักรวาลแห่งความรู้ ส่งต่อแรงบันดาลใจให้เด็กไทย

เสียงหัวเราะและแววตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของเด็กๆ จาก โรงเรียนคลองพานทอง และ โรงเรียนพระพิมลเสนี (พร้อม หงสกุล) จ.ฉะเชิงเทรา ดังขึ้นภายในท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ วันที่พวกเขาได้ก้าวเข้าสู่โครงการ ‘ดิทโต้ พาน้องท่องดาว ปีที่ 4’ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 กิจกรรมที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การมองดูดวงดาว แต่เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ที่แตกต่างไปจากห้องเรียน
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DITTO เดินหน้าจัดโครงการนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคม มอบประสบการณ์ที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เข้ากับจินตนาการ พร้อมสะท้อนบทบาทของดิทโต้ในฐานะผู้พัฒนานวัตกรรมเครื่องฉายดาวที่ติดตั้งภายในท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ ให้เด็กไทยได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเต็มที่
เบื้องหลังโครงการ ‘พาน้องท่องดาว ปี 4’ กับวิสัยทัศน์สร้างแรงบันดาลใจของ DITTO
เบื้องหลังความมุ่งมั่นที่ทำให้โครงการเดินหน้ามาถึงปีที่ 4 มาจากวิสัยทัศน์ของ ภรกานต์ รัตนกมลพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และประธานคณะกรรมการด้าน CSR ของ DITTO ที่ได้เล่าถึงหัวใจสำคัญของโครงการว่า ดิทโต้จัดโครงการ ‘พาน้องท่องดาว’ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 เพราะอยากตอบแทนสังคม DITTO มีทั้งความรู้และประสบการณ์ จึงอยากส่งต่อให้เด็กๆ ได้เกิดแรงบันดาลใจ เมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นก็จะได้ค้นหาศักยภาพของตัวเองว่า สิ่งที่ได้รับในวันนี้สามารถนำไปต่อยอดได้ สิ่งสำคัญคืออยากให้โอกาสเด็กๆ ได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมในอนาคต
“การที่เด็กๆ ได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะเด็กมีความทรงจำที่จะจัดเก็บความประทับใจในสิ่งที่เขาไม่เคยได้รับโอกาส แต่การได้รับโอกาสของเขาจะทำให้เขาจำไปจนถึงตอนโต และสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้
“ในโอกาสนี้ เรายังได้คัดสรรสิ่งของ อาหาร ขนม และเครื่องดื่มคุณภาพดี มามอบให้เด็กๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ครบทั้งความรู้ ความสนุก และความอบอุ่นไปพร้อมกัน” ภรกานต์ กล่าว
เด็กไทยท่องจักรวาลผ่านนวัตกรรมเครื่องฉายดาวสุดไฮเทค
สำหรับการเลือกท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดโครงการในปีนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เพราะ DITTO เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรีโนเวตสถานที่แห่งนี้ และยังเป็นผู้พัฒนา ‘นวัตกรรมเครื่องฉายดาวระบบดิจิตอล’ ที่ติดตั้งอยู่ภายใน
ภรกานต์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า “เหตุผลที่เลือกท้องฟ้าจำลอง เพราะเราเป็นผู้รีโนเวตสถานที่แห่งนี้ และยังเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมเครื่องฉายดาวที่ติดตั้งอยู่ที่นี่ด้วย เราอยากให้เด็กๆ ได้เห็นว่าท้องฟ้าจำลองเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนมากแค่ไหน ได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ไม่เคยสัมผัส เพื่อให้พวกเขานำสิ่งที่เห็นไปต่อยอดด้านการศึกษา”
บรรยากาศในห้องฉายดาวเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความตื่นเต้น เด็กๆ เงยหน้ามองภาพท้องฟ้าที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ดวงดาวและกาแล็กซีส่องแสงชัดเจนราวกับพวกเขาได้เดินทางสู่จักรวาลจริงๆ ประสบการณ์นี้ไม่เพียงมอบความประทับใจ แต่ยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากเรียนรู้เรื่องราวของดาราศาสตร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
สำหรับ DITTO ความภาคภูมิใจของโครงการไม่ได้อยู่ที่นวัตกรรมเพียงอย่างเดียว แต่คือการได้เห็นเด็กๆ ได้เข้าถึงโอกาสที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน และเป็นโอกาสที่บริษัทตั้งใจมอบให้
“เรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้พาเด็กๆ มานอนดูดาวผ่านนวัตกรรมของบริษัทเรา และอยากให้พวกเขาได้รับโอกาสเช่นนี้ให้มากที่สุด” ภรกานต์ กล่าวทิ้งท้าย
โครงการ ‘ดิทโต้ พาน้องท่องดาว ปีที่ 4’ ถือเป็นเวทีเปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กไทย ที่มอบทั้งความสนุกและความรู้ด้านดาราศาสตร์ ทั้งยังส่งต่อโอกาสและแรงบันดาลใจให้เยาวชน การได้เห็นรอยยิ้มและความตื่นเต้นของเด็กๆ คือความภาคภูมิใจของ DITTO และเป็นแรงผลักดันให้บริษัทเดินหน้าสร้างประสบการณ์ดีๆ เช่นนี้ต่อไป