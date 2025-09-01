วัน แบงค็อก และ ชนินทร์ เปิดตัว Twenty & Above พลิกโฉม Workplace Solution ครั้งแรกในไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน-เพิ่มความยืดหยุ่นองค์กร

ในยุคที่สำนักงานไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำงานอีกต่อไป แต่กลายเป็น Workplace ที่หลอมรวมบทบาทหลากหลาย ตั้งแต่พื้นที่เรียนรู้ พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน วัน แบงค็อก จึงผนึกกำลัง ชนินทร์ เปิดตัว ‘Twenty & Above’ พื้นที่สำนักงานตัวอย่างที่ออกแบบมาให้ตอบโจทย์เทรนด์ของการทำงานในปัจจุบันและอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงาน พร้อมสร้างสมดุลระหว่างธุรกิจ ความสุข และความยั่งยืนในระยะยาว
จากแนวคิดดังกล่าว ได้ถูกต่อยอดสู่ Twenty & Above ที่นำเสนอแนวคิดการออกแบบ-จัดสรรพื้นที่สำนักงานในรูปแบบใหม่ที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง (Human-Centric) เน้นความสะดวกสบาย สุขภาพ และคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีที่สุด ควบคู่กับการสร้างโซลูชันที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกขนาดองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา การออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ หรือบริการเช่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานคุณภาพระดับโลกแบบ Subscription ที่ช่วยลดภาระการลงทุนก้อนใหญ่ ลูกค้าสามารถเลือกเช่าพื้นที่ หรือเช่าเฟอร์นิเจอร์ได้ โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 1 เดือนก็สามารถเข้าใช้งานได้ทันที เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการความคุ้มค่าและการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
Twenty & Above มาตรฐานใหม่ของออฟฟิศไทย
ทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายอาคารสำนักงาน โครงการ วัน แบงค็อก
ทัตยากรณ์ เบญจภัทรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายอาคารสำนักงาน โครงการ วัน แบงค็อก เผยว่า วัน แบงค็อก มีเป้าหมายเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการสร้างโซลูชันสำนักงานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เช่าและองค์กรธุรกิจ เพราะปัจจุบันสำนักงานไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำงาน แต่เป็น Workplace ที่เป็นทั้งพื้นที่เรียนรู้ แหล่งสร้างประสบการณ์ และต้องมี Flexibility สูง
จึงเป็นที่มาของการผนึกกำลังกับ ชนินทร์ ผู้นำด้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและมีแบรนด์ระดับโลกในพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลาย ทั้งยังมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการยกระดับ Workplace สู่ความยืดหยุ่นและตอบโจทย์การใช้งานยุคใหม่ ภายใต้ Twenty & Above ที่ผสมผสานการออกแบบพื้นที่และบริการเช่าเฟอร์นิเจอร์สำนักงานคุณภาพสูงเข้าด้วยกัน ให้แก่องค์กรขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ ถือเป็นโมเดลใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนในตลาดอาคารสำนักงาน และเกิดขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรก
ขณะเดียวกัน การร่วมมือครั้งนี้ยังตอบโจทย์กลุ่มบริษัท Startup ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นด้านงบประมาณและรูปแบบการทำงานสมัยใหม่ โดยได้ศึกษาวิจัยพัฒนาแนวคิดร่วมกับหลายองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าโซลูชันนี้เหมาะสมในด้านคุณภาพ ราคา ไปจนถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามความต้องการของธุรกิจ
“สำหรับบางองค์กรอาจไม่ต้องการลงทุนซื้อเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด แต่เลือกใช้บริการเช่า เพื่อให้พนักงานได้ใช้เฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูงเป็นสวัสดิการ และยังสามารถปรับเปลี่ยนตามการเติบโตของธุรกิจได้ง่าย สิ่งนี้สะท้อนถึงความคิดใหม่ในการบริหารพื้นที่สำนักงาน ที่ไม่ตายตัวเหมือนเดิมอีกต่อไป” ทัตยากรณ์ กล่าว
Zone A พื้นที่รับรองและห้องประชุม ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไอคอนิกระดับโลก
ทัตยากรณ์ ยังเผยอีกว่า พื้นที่ Twenty & Above ถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนสำคัญ ที่ถ่ายทอดภาพลักษณ์และแนวคิดการทำงานยุคใหม่อย่างครบถ้วน ประกอบด้วย Zone A พื้นที่รับรองลูกค้าและห้องประชุมที่ออกแบบอย่างสง่า ทรงพลัง สะท้อนวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำขององค์กร ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ระดับไอคอนิกจากแบรนด์ชั้นนำของโลก เช่น Herman Miller และ Knoll ในสไตล์โมเดิร์นมิดเซ็นจูรี่
Zone B โซนทำงานที่มีความยืดหยุ่น เสริมประสิทธิภาพด้วยเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสากล
Zone B พื้นที่ทำงานยุคใหม่ที่สะท้อนพฤติกรรมการทำงานจริง รองรับการทำงานแบบไฮบริด ด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่จัดวางได้ยืดหยุ่น เหมาะทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ใช้เฟอร์นิเจอร์คุณภาพระดับโลกในเครือ MillerKnoll อาทิ Herman Miller, NaughtOne และ Muuto ที่ออกแบบเพื่อเสริมประสิทธิภาพ รวมถึงสุขภาวะของผู้ใช้งาน
Zone C บริการเช่าเฟอร์นิเจอร์แบบ Subscription ใช้งานเร็ว คุ้มค่า ยืดหยุ่น
Zone C โซนสำนักงานแบบเปิดโล่ง (Open Floorplan) ที่ออกแบบมาเพื่อความยืดหยุ่น รองรับการปรับเปลี่ยนผังและฟังก์ชันได้หลากหลายตามความต้องการของผู้เช่า รวมทั้งยังช่วยให้การปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไปอย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับองค์กรที่มองหาพื้นที่สำนักงานที่มีความคุ้มค่า ช่วยบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกตารางเมตรตอบโจทย์การใช้งานคุ้มค่าสูงสุดในระยะยาว
3 แนวคิด สะท้อนรูปแบบการทำงานยุคใหม่
ชนินทร์ สิริสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
มุมมองจากพันธมิตรด้านดีไซน์และเฟอร์นิเจอร์ระดับโลก ชนินทร์ สิริสันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชนินทร์ ลิฟวิ่ง จำกัด กล่าวถึงแนวคิดหลักโครงการที่แบ่งออกเป็น 3 แกนสำคัญ ได้แก่ Well-being พื้นที่ที่ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสบาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี Connection การสร้างปฏิสัมพันธ์ การเชื่อมโยง การทำงานร่วมกันเป็นทีม และ Change ความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์และผังการใช้งานได้ง่าย
ความร่วมมือครั้งนี้ยังสะท้อนถึงประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีของบริษัทฯ ในฐานะตัวแทน Herman Miller แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ระดับโลกที่สั่งสมชื่อเสียงมากว่าศตวรรษ โดยเฉพาะในกลุ่ม Office Furniture ที่โดดเด่นด้าน Iconic Design และนวัตกรรมการใช้งาน การจับมือกับวัน แบงค็อก ซึ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ นับเป็นก้าวสำคัญในการนำเสนอทางเลือกใหม่ให้กับองค์กรยุคใหม่ โดยมีบริการเช่าเฟอร์นิเจอร์เป็นหนึ่งในโซลูชันหลัก พร้อมเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถมุ่งลงทุนกับ Core Business ได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็ได้รับการสนับสนุนด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบโจทย์ ทั้ง Well-being, Connection และ Flexibility ก่อร่างเป็นมาตรฐาน Workplace แห่งอนาคต
“Twenty & Above สะท้อนการผสมผสานระหว่างดีไซน์ระดับสากลของ Herman Miller และความเข้าใจความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ โดยเฉพาะเรื่อง Flexibility ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจล่าสุดที่พบว่า กว่า 85% ของพนักงานทั่วโลกต้องการกลับมาทำงานในออฟฟิศ เพราะมองว่า Work From Home เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทั้งยังโหยหาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นี่จึงเป็นการร่วมมือครั้งแรกในโลก ระหว่าง วัน แบงค็อก, ชนินทร์ และ Herman Miller หรือ MillerKnoll ที่นำเสนอโซลูชันเชิงนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนภาพของการทำงานในสำนักงานในประเทศไทย” ชนินทร์ ทิ้งท้าย
การเปิดตัว Twenty & Above ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่องค์กรจะได้สัมผัส ‘สำนักงานแห่งอนาคต’ ที่ผสานทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน และความยืดหยุ่นไว้ในที่เดียว โดยปัจจุบัน Twenty & Above เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ บนชั้น 20 ของอาคาร One Bangkok Tower 4 สำหรับองค์กรที่สนใจสามารถนัดหมายล่วงหน้าผ่านทีม Leasing ฝ่ายอาคารสำนักงาน โครงการวัน แบงค็อก โทร Call center +66 (0) 2 483 5555 หรือติดต่อผ่าน email: [email protected]