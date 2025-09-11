สมาคมสาธารณสุขฯ มอบโล่พระราชทานยกย่องหน่วยงาน – บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2568

ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพของสังคมไทย หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขยังคงยืนหยัดทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อดูแลประชาชนทุกพื้นที่ ล่าสุด “การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2568” ได้มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดที่ตอกย้ำถึงคุณค่าและความสำคัญของงานสาธารณสุขไทย
นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ภายใต้หัวข้อ การพัฒนารูปแบบการจัดบริการ ด้านการส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน “คนไทยห่างไกล NCDs” (Development of a service model for Promotion and Prevention of noncommunicable diseases in the community “Thai away from NCDs”) การประชุมครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, สถาบันพระบรมราชชนก สภาการสาธารณสุข, สมาคมหมออนามัย, มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย และภาคีเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน จากบุคลากรและเครือข่ายด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ
ไฮไลต์สำคัญของงานคือ พิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุขที่มีผลงานโดดเด่น รวมทั้งสิ้น 31 รางวัล ผ่านการคัดเลือกจาก นายประพันธ์ ใยบุญมี ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ โดยครอบคลุมตั้งแต่ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) ดีเด่น ไปจนถึงรางวัลผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นระดับประเทศ
รางวัลชนะเลิศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ 3. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
รางวัลชนะเลิศสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) / โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น ระดับประเทศ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรรค์ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขภาพ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังพังา และ 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลบุคลากรสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2568 ได้แก่ 1. นายคำรณ สมยา สาธารณสุขอำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 2. นายธนพัฒน์ศรีวรขาน สาธารณสุขอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 3. นายประเชิญ โนรดี สาธารณสุขอำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขลา 4. นายประยุทธ ไตรสารศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงหนาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5. นายทศพร ทศกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย จังหวัดพังงา และ 6. นายทวีศักดิ์ สิงห์โห ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังเม็ก จังหวัดศรีสะเกษ
รางวัลผู้บริหารสาธารณสุขดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2568 ได้แก่ 1. นพ.วิชาญ คิดเห็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. นพ.จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 3. นายธนัชชัย พลฉวี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. นายภูดิศ แก้วจรูญ สาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และ 5. นายวิเชษฐ ทวีการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลางแดด จังหวัดนครสวรรค์
นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการจากเขตสุขภาพที่ 1 – 12 และการประกวดผลงานวิชาการดีเด่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ในพื้นที่จริงได้ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน ได้แก่ 1. เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่หน่วยงานและบุคลากรสาธารณสุข 2. ยกระดับคุณภาพบริการสุขภาพ โดยเฉพาะสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติและ รพ.สต. ให้ใกล้บ้าน ใกล้ใจ และได้มาตรฐาน และ 3. เผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบบริการในชุมชน
การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรและหน่วยงานที่ทุ่มเททำงานเพื่อสุขภาวะของประชาชน หากยังเป็นกลไกสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดนวัตกรรมสุขภาพ อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปในอนาคต