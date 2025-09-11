เทศกาลอาหารดีที่สุด ‘Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง’ รวมร้านเด็ด สายฟู้ดดี้ ไม่ควรพลาด!

เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง อีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุด พร้อมเชิญชวนสายกินผู้ชื่นชอบประสบการณ์ความอร่อย กลางสวนสวยใจกลางกรุงเทพฯ @มิวเซียมสยาม ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. จัดโดย เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ และสื่อเครือมติชน
งานครั้งนี้ ไม่ได้คัดแต่ “ของอร่อย” เท่านั้น แต่ยังรวบรวมร้านอาหารชื่อดัง ที่ผ่านการคัดสรร มาแล้วว่าดีจริง ถูกปากถูกใจนักชิม สายฟู้ดดี้ สายทำคอนเทนต์ ไม่ควรพลาด แต่ละร้านมีสไตล์และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น
ร้านเด็ดในตำนาน
– จกโต๊ะเดียว ตำนานร้านอาหารจีนสไตล์ ‘เชฟเทเบิล’ ที่ใครๆ ก็พูดถึง และงานนี้เขามาพร้อมกับเมนูที่ทุกคนต้องลอง
– ก๋วยจั๊บยืนพื้น ต้นตำรับสี่แยกพรานนก บางขุนนนท์ ที่ส่งต่อความอร่อยกว่า 60 ปี จากร้านริมฟุตปาธสู่ร้านแห่งความทรงจำ แอบกระซิบว่า ไม่เคยออกบูธที่ไหน แต่จัดเต็มที่งานนี้เท่านั้น
– คุณยงค์ทองม้วนสด ทองม้วนกรอบ-หน้าเพาะช่าง ที่ใช้กะทิแท้ๆ และมะพร้าวจากบ้านแพ้ว อบจนบางกรอบ บอกเลยว่าต้องลอง!
ร้านรางวัลการันตี
– ส้มตำเป็นลาว ส่งตรงความแรร์จากเขาใหญ่ เจ้าของรางวัล Michelin Bib Gourmand 2 ปีซ้อน! ใครชอบแซ่บสุดต้องลอง ตำถึงเครื่อง แซ่บถึงใจ
– อาม่งหม่าล่า ร้านหม่าล่าร้านแรกและร้านเดียวในไทยที่ได้รางวัล เชลล์ชวนชิม! การันตีรสชาติเข้มข้น จัดจ้าน และหอมเครื่องเทศแบบต้นตำรับจีนแท้ๆ
– คั่วไก่ไอ้เครา กับการออกบูธครั้งแรกที่นี่เท่านั้น เจ้าของแชมป์รายการ The Spoon ช้อนทองคำ ดีกรีไม่ธรรมดา! เส้นเหนียวนุ่ม หอมกลิ่นกระทะคั่วแบบไฟลุกท่วม รสชาติจัดจ้านเป็นเอกลักษณ์
– 25 Degrees Burger เบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันที่ไม่เหมือนใคร ที่พร้อมมาเสิร์ฟในงานนี้ โดดเด่นด้วยเนื้อแพตตี้ฉ่ำๆ หอมกรุ่นจากเตา กลิ่นโชยอบอวลชวนหิว
– ไก่ทอดกุ๊กขี้เมา by เชฟเป้-กุ๊กขี้เมา แค่ชื่อก็รับรู้ได้ถึงความอร่อย ไก่ทอดกรอบนอกนุ่มใน พร้อมซอสสูตรพิเศษจากทางร้าน การันตีความอร่อยที่ใครได้กินแล้วต้องมีเบิ้ล
ร้านเด็ดโซเชียล
– สุกี้พรศิริ สตรีตฟู้ดร้านดังย่านอารีย์ ที่ขายดีลิเวอรีได้วันละ 1 พันกล่อง! มาผัดกันแบบไฟลุก กลิ่นความอร่อยตลบอบอวลไปทั่วงาน
– ลุงใจไข่ปิ้ง ไข่ปิ้งเจ้าดังจากนครปฐม ขวัญใจชาวโซเชียล กับเมนูไข่ปิ้งหลากสีสัน กิมมิกร้านลุงใจคือเลือกความสุก 6 ระดับได้
– ทองดีเบอร์เกอร์ สแมช เบอร์เกอร์ สไตล์อเมริกัน มีเอกลักษณ์ตรงวิธีทำ โดยจะใช้เนื้อบดสดๆ เป็นก้อนแล้วนำไป “สแมช” ได้รสชาติแท้ๆ ของเนื้อแบบจัดเต็ม เริ่มต้นเพียง 25 บาท
– เจปัง ไอติมย่างเนย โฮมเมด กรอบนอก นุ่มใน หอมเนยเต็มคำ เสิร์ฟคู่ไอติมโฮมเมดเย็นฉ่ำ ฟีลกัดแล้วฟินละลาย
อีกหนึ่งไฮไลต์ กับธีม “ไม่ต้องบินก็กินได้” ที่ยกระดับความพิเศษด้วยเมนูในโครงการ Streets to Sky เบื้องหลังรสชาติไทยที่บินไกลทั่วโลก ที่ “การบินไทย พาวิเลียน” พร้อมใจยกระดับความพิเศษด้วยเมนูจากชั้นธุรกิจ (BC) และเฟิร์สคลาสของการบินไทย นำมาเสิร์ฟให้ทุกคนลิ้มลอง
และนอกจากบูธอาหาร ที่ไม่ควรพลาด ให้มาเดินกิน เดินชิม ในบรรยากาศชิลๆ แบบปิกนิก มีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อน ฟังเพลงสดจากวงดนตรีคุณภาพ เคล้าเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของผู้คนที่มาเจอกัน ฟีลเหมือนได้กิน ได้เที่ยว ได้แฮงเอาต์ ครบจบในงานเดียวแล้ว ปีนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ ที่ห้ามพลาด อาทิ
เวทีทอล์กสุด Exclusive “จานนี้มีเรื่องเล่า” สำหรับ Food Lover ร่วมฟังเรื่องราวจาก Food Celebrity และ Food Guru ตัวจริงของวงการอาหาร มาถ่ายทอดทั้งประสบการณ์ ความสนุก แรงบันดาลใจ ไล่เรียงไปจนถึงเทรนด์อาหารใหม่ๆ และเบื้องหลังประวัติศาสตร์อาหาร อย่างหัวข้อ ชาววัง : สำรับที่เพิ่งสร้าง โดยนริศ จรัสจรรยาวงศ์
หัวข้อ ราษฎรสร้าง(รส)ชาติ โดยชาติชาย มุกสง
และหัวข้อ เมื่อ “ทุน” เปลี่ยน “รสชาติ” โดยอาสา คำภา ที่มาพร้อมไฮไลต์เด็ด สาธิตเมนูประจำวันจากเชฟชื่อดังที่จะมาโชว์สกิลให้ดูแบบใกล้ชิด อาทิ น้ำพริกชาววังและเครื่องเคียง (สูตรแม่ครัวหัวป่าก์), อาหารสร้างสรรค์ร่วมสมัย โดยมีสมชาย แซ่จิว เป็นผู้ดำเนินรายการ
Talk &Taste Stage เปิดจานเด็ดจากร้านดัง เวทีพูดคุยในแวดวงร้านอาหารดาวรุ่งพร้อมชิมเมนูมาแรง ดึงดูดสายฟู้ดดี้ พร้อมมุมมองที่สร้างแรงบันดาลใจและเชื่อมโยงกับเทรนด์อาหารสมัยใหม่ โดยยังคงความบันเทิงด้วยการเล่าเรื่องที่เข้าถึงง่าย ได้รับอรรถรสและสาระสนุกๆ ของกลุ่มวงการร้านอาหารรุ่นใหม่ อย่าง “เชฟอั้ม สุกี้พรศิริ” จาก Chef’s Table สู่ตัวท็อปสตรีตฟู้ดร้านดังย่านอารีย์ ที่ขายดีลิเวอรีได้วันละ 1 พันกล่อง
หรือว่าจะเป็น หมึกมันไก่ “ไวรัลแล้วไง? จานนี้ไม่ธรรมดา!” โดย คุณหมึก-ฐิตาภัสร์ วีระปฐมศักดิ์ เจ้าของแบรนด์ หมึกมันไก่ ที่จะมาพูดถึงกระแสไวรัล การคิดเมนูแบบ “มีเรื่องเล่า” ที่ทําให้ลูกค้าแชร์ต่อ นําพามาสู่ความไวรัลติดเทรนด์โซเชียล
กิจกรรม WORKSHOP คลาสเรียนรู้สุดเข้มข้นที่เหมาะกับสาย Food Creator และคนที่อยากต่อยอดไอเดียด้านอาหาร พบกับกูรูสายอาหาร และอินฟลูเอนเซอร์ตัวท็อป ที่จะมาแชร์เคล็ดลับและเทคนิคการสร้างสรรค์ พร้อมพาเรียนรู้แบบจับมือทำ เช่น มัทฉะ ฟีเวอร์ เรียนชงฉบับร้านดัง, เปิดเทคนิคทำคลิปอาหารยังไงให้หยุดดู!, ทำอย่างไรให้กลายเป็น ‘โกลบอล ฟู้ด อินฟลูเอนเซอร์’ สร้างรายได้จากคอนเทนต์สุดปัง
Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง @มิวเซียมสยาม อีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุด คืออีเวนต์แห่งปี ที่เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ และสื่อในเครือมติชน ตั้งใจสร้างสรรค์ให้เป็นกิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ
Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ “มิวเซียมสยาม” โลเคชันสุดคลาสสิค กับบรรยากาศสบายๆ เสียงดนตรีเพราะๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุด ที่ไม่อยากให้พลาดกันด้วยประการทั้งปวง