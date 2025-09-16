สำเร็จงดงาม! ‘FEED X KHAOSOD AWARDS 2025’ คนบันเทิง-อินฟลูดัง ขึ้นคว้ารางวัล แฟนคลับล้นพารากอนฮอลล์

ปิดฉากลงอย่างสวยงาม สำหรับงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ “FEED X KHAOSOD AWARDS 2025” กับการผนึกกำลังครั้งใหญ่ของสื่อในเครือมติชน ภายใต้การนำทัพของ FEED ผู้นำสายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ เพื่อมอบกำลังใจให้กับคนทำงาน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน ภายใต้ธีม “Creative Space For Everyone พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคน”
ปีนี้จัดเต็มยิ่งใหญ่กว่าที่เคย เพราะเสิร์ฟทั้งความมัน ควบคู่ไปกับเพอร์ฟอร์แมนซ์และเสียงร้องบนเวที ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าทุ่ม จากคาราวานนักแสดง ศิลปิน ครีเอเตอร์ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ รวมถึงคนในแวดวงบันเทิง ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกว่าสองร้อยชีวิต งานนี้เรียกได้ว่าแฟนคลับเหล่าดารา ศิลปิน อินฟลูเอนเซอร์ ที่มาเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักกว่า 5,000 คน ต่างได้รับความสุขและรอยยิ้มกลับบ้านจนล้นทะลักพารากอน ฮอลล์ กันเลยทีเดียว
FEED X KHAOSOD เสิร์ฟโชว์สุดปัง – มอบโล่รางวัลเชิดชูคนบันเทิง
เริ่มต้นเปิดเวทีด้วยโชว์สุดปังจาก SIN ศิลปินจาก Love is ต่อเนื่องด้วยโชว์จาก paiiinntt ศิลปินจาก Kiddo Records นับเป็นโชว์จาก 2 ศิลปินที่มีความโดดเด่นด้านการร้องเพลง มาช่วยขับกล่อมเพื่อเป็นการเรียกน้ำย่อยให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้เพลิดเพลินก่อนเริ่มการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่
ในที่สุดก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนต่างก็ลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ กับการประกาศรางวัลในช่วงที่หนึ่ง กับหลากหลายสาขา รวมกว่า 11 รางวัล ประเดิมด้วย “รางวัล Campaign Awards” ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล สาขา Best Campaign Viral of the year ได้แก่ Squid Game 2 – 3 “โกโกวาล่องเจ้าพระยา” และ “โกโกวาและเพื่อนบุกเสาชิงช้า” สาขา Best Social Movement of the year ได้แก่ แสนสิริ Just Don’t Judge และ สาขา Best Brand Performance on Social Media ได้แก่ NETFLIX
ต่อเนื่องด้วย รางวัล Creator Awards ผู้ที่ได้รับรางวัล สาขา Creator of the year ได้แก่ ช่อง ละครกะเทยธรรม สาขา Rookie of the year ได้แก่ ม๊าเดี่ยว สาขา The Inspiration of the year Voice for the voiceless ได้แก่ ช่อง Gluta Story สาขา The Inspiration of the year Environmental Awareness ได้แก่ เชอรี่ – เข็มอัปสร สิริสุขะ สาขา The Inspiration of the year Empowerment ได้แก่ ช่อง Koendanai สาขา Channel of the year ได้แก่ ช่องเซียน STUDIO สาขา Challenge of the year ได้แก่ เจ้าของวลีฮิต “Thank You Kateyki” ออน – สมฤทัย รัตนวราห และ สาขา Social impact ได้แก่ หนุ่ม – กรรชัย กำเนิดพลอย
ตลอดการประกาศรางวัล ยังมีโชว์พิเศษจากศิลปินมากมายที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นเวที เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ร่วมงานได้อย่างสุดฟิน อาทิ SuperThai วงไอดอลสัญชาติไทยที่มาแรงสุดๆ ในปี 2025 ต่อด้วยโชว์จาก PENTOR สมาชิกบอยกรุ๊ปหน้าใหม่ ที่มาพร้อมความน่ารักสดใสและสเน่ห์เหลือล้น ต่อเนื่องด้วย อาฮ๋วง – แพม ศิลปินจาก Queendom ซ่อนใจไว้ที่เธอ และปิดท้ายด้วย บูม รวีวิชญ์ ศิลปินหนุ่มสุดหล่อมากฝีมือ ที่มาโชว์เสียงร้องอันไพเราะ ซึ่งถือเป็นการปิดท้ายการมอบรางวัลในช่วงที่หนึ่งได้อย่างน่าประทับใจ
พรมแดงสุดคึกคัก แฟนคลับรวมตัวแน่น กรี๊ดสนั่นพารากอน ฮอลล์
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าร่วมงานได้อย่างท่วมท้น คือช่วงการเดินพรมแดง Red Carpet ของเหล่านักแสดง ศิลปิน ครีเอเตอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ที่ต่างปรากฏตัวด้วยลุคสุดเฉิดฉายและเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท่ามกลางกองทัพแฟนคลับที่มารวมตัวกันอย่างคับคั่ง
บรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงกรี๊ดดังกระหึ่ม พร้อมแฟลชจากกล้องที่ส่องสว่างไปทั่วทั้งพารากอนฮอลล์ แฟนๆ ต่างตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดและกระทบไหล่คนที่ชื่นชอบ อาทิ ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่, ไอซ์ซึ – ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, ฟิล์ม – ธนภัทร กาวิละ, เป้ – อารักษ์ อมรศุภศิริ, บี – วุฒิพงษ์ สุขะนินทร์, เจนเย่ – รมิดา จีรนรภัทร, ไบเบิ้ล – วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, เจษ – เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, เอินเอิน – ฟาติมา เดชะวลีกุล และ เน๋ง – ศรัณย์ นราประเสริฐกุล ซึ่งแฟนคลับได้ร่วมบันทึกภาพและวิดีโอเก็บไว้เป็นโมเมนต์สุดพิเศษที่จะอยู่ในความทรงจำไปอีกนาน
หนึ่งในกลุ่มแฟนคลับอย่าง ปุ๋ย, ปอย และ บูม ได้เล่าถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจว่า ทั้งสามคนทราบข่าวงาน FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 มาจากแพลตฟอร์ม เอ็กซ์ (X) จึงรีบเดินทางจากบางนา มาที่พารากอนฮอลล์ เพื่อมารอชมความน่ารักของเหล่าศิลปินที่ชื่นชอบ โดยทั้งสามคนเป็นแฟนคลับ ซีรีส์ GELBOYS สถานะกั๊กใจ และ เจนเย่ – รมิดา จีรนรภัทร เมื่อทราบข่าวว่าศิลปินจะมาร่วมงานนี้และมีชื่อเข้าชิงรางวัล ก็พร้อมเดินทางมาร่วมลุ้นพร้อมกับเป็นกำลังใจทันที
“งานวันนี้คึกคักมาก จัดงานได้ยิ่งใหญ่สุดๆ รู้สึกประทับมากที่ได้เจอดาราจากหลายช่อง และฝากขอบคุณไปยังทีมงานและผู้จัดงานที่แจกบัตรเข้างานเยอะมาก ให้โอกาสแฟนคลับได้เข้ามาเชียร์ศิลปินที่ชื่นชอบ ปีหน้าอยากให้จัดงานดีๆ แบบนี้อีก และจะมาอีกแน่นอน” ปอย กล่าว
ลุ้น!! ต่อเนื่อง คนบันเทิง – ภาพยนตร์ดัง กวาดรางวัลใหญ่เพียบ!
เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญ ในการประกาศรางวัลช่วงที่สองของ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 บรรดาศิลปิน นักแสดง ผู้กำกับซีรีย์ – ภาพยนตร์ดัง และเหล่าคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างตบเท้าขึ้นเวทีรับรางวัลกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการลุ้นและติดตามของเหล่าบรรดาแฟนคลับ แต่ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาสำคัญนั้น ประเดิมด้วยโชว์สุดพิเศษจาก เจ้านาย หนุ่มหล่อมากความสามารถ เจ้าของผลงานเพลงดัง ฮิตติดกระแสอย่าง Sweet Baby ซึ่งถือว่าเป็นโชว์ที่ได้รับเสียงฮือฮาและเสียงกรี๊ดจากคนในฮอลล์เป็นอย่างมาก
และแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงเวลาอันลุ้นระทึกกับการประกาศรางวัลอันทรงคุณค่า ในสาขาต่างๆ รวมกว่า 33 รางวัล เริ่มต้นที่ “รางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement” จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย สาขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ผู้ที่คว้ารางวัลนี้ไปครอง ได้แก่ ป๋าเต็ด – ยุทธนา บุญอ้อม ต่อเนื่องด้วย สาขาดนตรี ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ วงนั่งเล่น และ สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ อาหรั่ง – ไพรัช สังวริบุตร และ บริษัท สามเศียร จำกัด
ลุ้นกันต่อเนื่องกับ “รางวัลยอดนิยม” ที่ทางเหล่าแฟนคลับของบรรดานักแสดง ศิลปิน ได้ทำการโหวตเข้ามากันอย่างล้นหลามผ่านทางช่องทางต่างๆ ของ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 จนได้รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลแห่งความนิยมในสาขาต่างๆ จำนวน 7 รางวัล โดยมีผู้ที่สามารถคว้ารางวัลยอดนิยมไปครองทั้ง 2 ตำแหน่งได้แก่ บิวกิ้น – พุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล ได้รับรางวัลใน สาขาศิลปินยอดนิยม และรางวัล Most Popular Song จากผลงานเพลง รักแรกพบ (Knock Knock)
มาต่อกันที่รางวัล สาขาซีรีส์-ละคร ยอดนิยม ได้แก่ ข้ามฟ้าเคียงเธอ (The Next Prince) สาขานักแสดงหญิงยอดนิยม ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ เบ็คกี้ – รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ลุ้นกันติดๆ กับ สาขานักแสดงชายยอดนิยม ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ บูม – รวีวิชญ์ จิระพงษ์กานนท์ ต่อเนื่องด้วยรางวัล สาขาภาพยนตร์ยอดนิยม ได้แก่ ซองแดงแต่งผี และมาถึงรางวัล สาขา Best Chemistry และผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือ พูห์ – กฤติน กิจจารุวรรณกุล และ พาเวล – นเรศ พร้อมเผ่าพันธุ์
ความพิเศษในงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โค้งสำคัญ FEED X KHAOSOD ยังจัดเต็มกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปินรุ่นใหม่ระดับแนวหน้าของเมืองไทย ที่ต่างพากันสลับขึ้นมาโชว์เสียงร้องบนเวที ไม่ว่าจะเป็นศิลปินจาก GMM Music อย่าง V3RSE’ และ SAMUI ต่อเนื่องด้วยศิลปินจาก BEC Music อย่าง BLYSS และ สมิธ ภาสวิชญ์ ที่มาสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับแฟนๆ ทั้งฮอลล์ และสนุกกันต่อจาก FELIZZ และ นัท – ศุภณัฐ เลาหะพานิช ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั้งฮอลล์ได้อย่างอบอุ่น พร้อมปิดท้ายความพิเศษจากศิลปิน Idol Factory ที่มาโชว์ซีรีส์เรื่องใหม่อย่าง “อสงไขย” ซึ่งทำเอาแฟนๆ กรี๊ดและตื่นเต้นไปตามๆ กัน
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของค่ำคืนอันทรงคุณค่ากับ “รางวัลแห่งปี” ในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นรางวัลที่ถูกพิจารณาและคัดเลือกโดยกองบรรณาธิการ FEED, ข่าวสด, มติชน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวมกว่า 23 รางวัล จากผลงานที่เผยแพร่ในช่วงเดือนกันยายน 2567 ถึง 15 สิงหาคม 2568 อาทิ รางวัล Ultimate Earworm of the Year ได้แก่ กุหลาบ (KULARB) ผลงานเพลงจาก F.HERO Ft. ก้านตอง ทุ่งเงิน x SARAN และ รางวัล Best Concert of the year ได้แก่ PP Krit My Pleasure Concert
ในส่วนของ รางวัลนักแสดงหญิงแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร ได้แก่ ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่ รับบท ท้าวศรีสุดาจันทร์ จากละครเรื่อง แม่หยัว ทางด้าน รางวัล Actor Spotlight of the Year ได้แก่ นิว – ชยภัค ตันประยูร รับบท “โฟร์มด” จาก GELBOYS สถานะกั๊กใจ รางวัล Top-Tier BL Series of the Year ได้แก่ซีรีส์ 4MINUTES และขณะที่ปรากฎการครั้งสำคัญกับการคว้ารางวัลใหญ่แห่งปีที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากกับ ซีรีส์เรื่อง “สงครามส่งด่วน Mad Unicorn” ที่สามารถกวาดรางวัลไปทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลซีรีส์ – ละคร แห่งปี, รางวัลนักแสดงชายแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร โดย ไอซ์ซึ – ณัฐรัตน์ นพรัตยาภรณ์, รางวัลนักแสดงสมทบแห่งปี สาขาซีรีส์ – ละคร โดย เอก – ธเนศ วรากุลนุเคราะห์, รางวัล Actress Spotlight of the Year โดย เจนเย่ – เมธิกา จีรนรภัทร และ รางวัลผู้กำกับ ซีรีส์ – ละคร แห่งปี โดย ไก่ – ณฐพล บุญประกอบ
ช่วงหนึ่ง วัน – วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการสร้างซีรีส์ สงครามส่งด่วน บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ได้ขึ้นกล่าวความรู้สึกบนเวทีว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมเป็นแรงสนับสนุนให้พวกเราทำผลงานอย่างเต็มศักยภาพและเต็มกำลังความสามารถ ในวันที่ซีรีส์เรื่องนี้ออกฉาย แววตาของทีมงานทุกคนเต็มไปด้วยความภูมิใจ ทั้งในตัวเองและในผู้สนับสนุนที่อยู่เคียงข้าง ขอบคุณผู้ชมทุกคนสำหรับฟีดแบ็กอันมีค่า ที่บอกว่าซีรีส์เรื่องนี้สร้างแรงบันดาลใจและพลังในการลุกขึ้นมาเป็นหัวแถว สิ่งนี้คือรางวัลที่ทรงคุณค่าและน่าภาคภูมิใจที่สุดของคนทำผลงาน
สำหรับ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ได้ปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบ แน่นอนว่าความสำเร็จครั้งนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หากปราศจากแรงสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญ อย่าง บริษัท ไทย บิซ พาโนราม่า จำกัด, พารากอนฮอลล์, รถจักรยานยนต์ฮอนด้า, TrueID – The Next World-Class Smart Entertainment, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่, WeTV แพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
รวมถึง บริษัท ซีพีแรม จำกัด, Dutch Mill Group, บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), MAJOR CINEPLEX GROUP PCL., บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และ บริษัท วีโว่ไทย จำกัด ที่มาออกบูธร้านค้า พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษภายในงาน เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์และสนับสนุนงานดีๆ แบบนี้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
นับได้ว่าความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงทำให้งานในครั้งนี้ดำเนินไปอย่างยิ่งใหญ่ หากยังสะท้อนถึงพลังแห่งการสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันผลักดันให้ค่ำคืนแห่งเกียรติยศของ FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 งานประกาศรางวัลที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการยกย่องและผลักดันผลงานของศิลปิน นักแสดง ครีเอเตอร์ และเหล่าผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง กลายเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการบันเทิงไทย
แน่นอนว่าในปีถัดไป เวทีแห่งนี้จะยังคงสานต่อภารกิจในการเชิดชูผลงานที่ทรงคุณค่า พร้อมสนับสนุนผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้งเบื้องหน้า-เบื้องหลังของวงการบันเทิง มาร่วมลุ้นว่าใครกันที่จะก้าวขึ้นมาคว้ารางวัลแห่งเกียรติยศเหล่านี้อีกครั้ง โปรดติดตามในทุกช่องทางสื่อเครือมติชน