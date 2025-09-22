‘รพ.หัวเฉียว’ ชูสุขภาพยั่งยืน ชวนตรวจสุขภาพฟรี 6 รายการ 3-5 ต.ค. นี้ ที่ SX2025

‘โรงพยาบาลหัวเฉียว’ เปิดตรวจสุขภาพฟรี 6 รายการ ที่งาน SX2025 ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ชั้น G โซน Better ME ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
สุขภาพกับความยั่งยืน คือ การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง สามารถทำงาน ใช้ชีวิต พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นพื้นที่ฐานของความยั่งยืนอีกด้วย
ในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2025 (SX2025) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด ‘พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก’ (Sufficiency for Sustainability) ในปีนี้ โรงพยาบาลหัวเฉียว ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งความยั่งยืน โดยเฉพาะในมิติการดูแลสุขภาพ ด้วยการยกทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเปิดให้บริการตรวจสุขภาพฟรี 6 รายการ
- บริการตรวจวัดความแข็งแรงของหลอดเลือดแดงใหญ่ หรือวัดค่า CAVI ที่ข้อเท้าด้วยเครื่องมือประเมินภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง หรือเครื่อง CAVI เพื่อประเมินภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายแข็งหรือตีบ และสามารถประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและสมองขาดเลือดได้
ให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. จำกัดจำนวน วันละ 50 คนเท่านั้น
- บริการเจาะเลือดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดที่ปลายนิ้ว เพื่อวัดระดับน้ำตาลในเลือดและประเมินความเสี่ยงระดับน้ำตาลในเลือดสูง
ให้บริการตั้งแต่ 10.00 – 20.00 น. วันละ 100 คน
- ตรวจวัดความดันโลหิตเพื่อประเมินสภาวะร่างกาย ช่วยในการคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคตา
- ประเมินค่า BMI เพื่อประเมินสภาวะของร่างกาย ความสมดุลของน้ำหนักตัวต่อส่วนสูง อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมหรือไม่ และสามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด เหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยง หรือมีภาวะผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด
สามารถพบแพทย์เฉพาะทางหัวใจและหลอดเลือด เวลา 15.00 – 18.00 น.
- ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย โดยนักกายภาพบำบัด แนะนำท่าออกกำลังกายที่สามารถทำเองได้ เพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อย พร้อมแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรม
ห้ามพลาดกับบริการตรวจสุขภาพฟรี มาร่วมส่งต่อสุขภาพที่ดีและการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนกับโรงพยาบาลหัวเฉียว ในงาน SX 2025 ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ชั้น G โซน Better ME ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ คุณศรัญญา โทร. 09-4503-8652 และ คุณปิยะธิดา โทร. 08-0151-6909 หรือคลิกลงทะเบียนได้เลย https://forms.gle/7Ckpk8QbYfsmLNop8