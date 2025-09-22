T-Beauty Destination ก้าวสำคัญของ ซีเจ มอร์ และ NINE BEAUTY ในการสร้างการเติบโตของตลาดความงามไทย

CJ MORE (ซีเจ มอร์) เสริมความแข็งแกร่งให้ค้าปลีกความงามไทย ผ่าน NINE BEAUTY (นายน์ บิวตี้) กับงาน NINE BEAUTY Awards 2025 เพื่อสะท้อนการสร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมมองลึกถึงเทรนด์การบริโภคและรูปแบบพฤติกรรมของผู้ซื้อ พร้อมต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายวีรธรรม เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ซีเจ มอร์ และ นายน์ บิวตี้ มุ่งมั่นในการก้าวสู่ T-Beauty Destination ผ่านแนวคิด เข้าถึง เข้าใจ และเข้าใกล้ ผู้บริโภคในทุกมิติเรา ‘เข้าถึง’ ด้วยกิจกรรมและโปรโมชันที่ตอบโจทย์ ‘เข้าใจ’ ด้วยการนำข้อมูลเชิงลึกและเสียงผู้บริโภคมาปรับใช้ในการคัดสรรสินค้าและออกแบบประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ และ ‘เข้าใกล้’ ด้วยการขยายสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบันเรามีมากกว่า 1,600 สาขา ครอบคลุม 5 ภูมิภาคใน 53 จังหวัด”
“งาน NINE BEAUTY Awards 2025 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นก้าวสำคัญของซีเจ มอร์ และนายน์ บิวตี้ ในการขอบคุณพันธมิตรทางธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโต และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นเวทีสะท้อนเสียงผู้บริโภคผ่านรางวัล ‘ที่สุดแห่งปี’ ที่สะท้อนกระแสความนิยมและความไว้วางใจที่มีต่อสินค้า ทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่า พันธมิตรคือแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่จะผลักดันการก้าวสู่ T-Beauty Destination อย่างยั่งยืน”
แบรนด์สายบิวตี้ควงแขน NINE BEAUTY สร้างมาตรฐานใหม่ ด้วยการเข้าใจผู้บริโภคและทำให้การดูแลผิวเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าถึงได้
คุณพัฒนวงศ์ วรรณประสิทธิ์ General Manager แบรนด์ Clear Nose กล่าวว่า “สำหรับ Clear Nose การได้รับรางวัล NINE BEAUTY Awards 2025 เป็นการตอกย้ำว่าแบรนด์ไทยเองก็มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เข้าใจผู้บริโภคและตอบโจทย์ผิวคนไทยอย่างแท้จริง เวทีนี้ช่วยผลักดันให้สินค้าไทยถูกมองเห็นมากขึ้น และเป็นอีกแรงสำคัญที่ทำให้แบรนด์ไทยก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของ T-Beauty Destination ได้อย่างมั่นใจ เพราะสิ่งที่ CJ MORE และ NINE BEAUTY ทำคือการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพจริงใจต่อผู้บริโภค และนำเสนอในราคาที่เข้าถึงได้ ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เมื่อเดินเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้าน จะได้ของดีที่เหมาะกับตนเอง และนี่คือบทบาทที่สำคัญของ NINE BEAUTY ในการสร้างพื้นที่และโอกาสให้กับแบรนด์ไทยอย่าง Clear Nose ได้เดินไปพร้อมกับผู้บริโภคครับ”
คุณวริษฐา สืบพันธ์วงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์ Mizumi เผยว่า “MizuMi มีเป้าหมายและพันธกิจที่เรายึดมั่นมาตลอด นั่นก็คือความเชื่อที่ว่า “การมีผิวที่ดีควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้” ซึ่งสะท้อนผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง (consumer-centric) ที่เข้าใจสภาพผิวและความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยอย่างลึกซึ้ง ทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ปัญหาผิว และความต้องการที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละบุคคล และยังเลือกใช้สารสกัดที่มีคุณภาพสูงในปริมาณที่มีประสิทธิภาพทางคลินิก (effective dose) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนในราคาที่เข้าถึงได้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดยืน T-Beauty Destination ของ NINE BEAUTY โดยเราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือนี้จะช่วยให้ MizuMi สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต นอกจากนี้การร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่น่าสนใจกับซีเจ มอร์และนายน์ บิวตี้ จะช่วยพาแบรนด์ของเราไปอยู่ในใจของผู้บริโภคได้มากขึ้นเช่นกัน”
เวที NINE BEAUTY Awards 2025 จึงไม่เพียงเป็นพื้นที่ที่ สะท้อนคุณค่าของแบรนด์และสินค้าที่เข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่าง ซีเจ มอร์ และ นายน์ บิวตี้ ร่วมกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่พร้อมเดินไปด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนตลาดความงามไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่การเป็น T-Beauty Destination ที่เข้าถึง เข้าใจ และเข้าใกล้ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง