‘ดิทโต้แลกยิ้ม’ รวมพลังปรับโฉมโรงเรียนวัดศรีคงคาราม พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมให้เยาวชน

การส่งต่อรอยยิ้ม ไม่เพียงสร้างความสุขให้แก่ผู้รับ แต่ยังเติมเต็มหัวใจของผู้ให้ ให้ก้าวต่อไปด้วยพลังและความอิ่มเอม บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในพลังแห่งการให้ และมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตเคียงข้างสังคม พร้อมผลักดันความก้าวหน้า ควบคู่การพัฒนาชุมชน การศึกษา และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม โครงการ ‘ดิทโต้แลกยิ้ม’ จึงได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อเป็นสะพานเชื่อมต่อทั้งรอยยิ้มและโอกาสสู่เยาวชนไทย ผู้ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
ส่งตรงความสุขถึงมือผู้รับ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ เอียดแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริการ ได้นำทีม CSR พร้อมตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน เดินทางไปยัง โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง 32 คน แต่บรรยากาศกลับอบอวลด้วยความรัก และความเอาใจใส่จากคณะครู ที่พร้อมใจกันให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นำโดย นางสาวกิ่งดาว เทือกขันตี รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ ดิทโต้ ได้มอบงบประมาณกว่า 100,000 บาท สำหรับปรับปรุงพื้นที่หลังโรงอาหารให้สะอาด ปลอดภัย เหมาะสมต่อการใช้งานของครูและนักเรียน นอกจากนี้ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ชายทะเลซึ่งมักประสบปัญหาขยะลอยมากับกระแสน้ำอยู่เสมอ ดิทโต้จึงได้มอบ ถังขยะแยกประเภท พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนเรียนรู้และปฏิบัติอย่างถูกวิธี
แม้การเดินทางเข้าสู่โรงเรียนจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตร ทำให้การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ต้องใช้แรงคนในการขนย้ายทั้งหมด แต่ทีมงานดิทโต้ก็ร่วมแรงร่วมใจด้วยความตั้งใจเต็มที่ เพื่อให้การช่วยเหลือสำเร็จลุล่วง และส่งความสุขไปถึงมือผู้รับอย่างแท้จริง
มากกว่าการมาเยือน – คือการกลับมาเยี่ยมบ้าน
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ดิทโต้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดศรีคงคาราม ก่อนหน้านี้ในปี 2567 บริษัทเคยพาน้องๆ เข้าร่วมโครงการ ‘ดิทโต้พาน้องท่องดาว ปีที่ 3’ เพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ การกลับมาในครั้งนี้จึงเสมือนการมาเยี่ยมบ้าน พร้อมเติมเต็มรอยยิ้มและแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมในวันนั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และความอบอุ่น ทีมงานดิทโต้ได้แบ่งปันความรู้ ร่วมใช้เวลาร่วมกับน้องๆ และคุณครู ถ่ายทอดทั้งความสุขและสร้างความทรงจำดีๆ ที่จะอยู่ในใจทุกคนไปอีกแสนนาน
DITTO กับพันธกิจเพื่อความยั่งยืน
โครงการ ‘ดิทโต้แลกยิ้ม’ คือภาพสะท้อนชัดเจนถึงพันธกิจด้านความยั่งยืนของดิทโต้ ที่ไม่เพียงมุ่งเน้นผลประกอบการทางธุรกิจ แต่ยังใส่ใจต่อการพัฒนาชุมชน การศึกษา และสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพราะดิทโต้เชื่อว่า “การให้ไม่ได้หยุดเพียงวันนี้ และจะขอส่งต่อรอยยิ้มที่งดงามไปถึงวันข้างหน้าอย่างยั่งยืน”