วัน แบงค็อก ชวนเปิดประสบการณ์ “เมืองกลางใจ” ชูแนวคิดชุมชนยั่งยืน ในงาน SX2025

ในวันที่มหานครใหญ่อย่างกรุงเทพฯ กำลังเผชิญทั้งความหนาแน่นของผู้คนและความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม คำถามสำคัญคือ “เมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร” คำถามสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งให้ วัน แบงค็อก พยายามหาคำตอบผ่านการออกแบบพื้นที่ที่ไม่เพียงสร้างแลนด์มาร์ค แต่ยังสร้างระบบนิเวศเพื่อผู้คนและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งถูกนำเสนออีกครั้งในเวที Sustainability Expo 2025
มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
“วัน แบงค็อก” โครงการอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสขนาดใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ พัฒนาโดย บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วม SX2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่หก ตอกย้ำบทบาท “เมืองกลางใจ” ที่ไม่เพียงสร้างสถาปัตยกรรมโดดเด่น แต่ยังส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผ่านการออกแบบที่ยึดผู้คนเป็นศูนย์กลาง
นายวรวรรต ศรีสอ้าน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส โครงการ วัน แบงค็อก กล่าวว่า
“ตลอดเกือบหนึ่งปีหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการ เราพิสูจน์แล้วว่า เมืองที่เน้นสุขภาวะ วัฒนธรรม และ Third Spaceสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้จริง วัน แบงค็อก ไม่ใช่เพียงโครงการเชิงพาณิชย์ แต่คือ ระบบนิเวศที่เสริมพลังชุมชน เชื่อมโยงผู้คน และสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กรุงเทพฯ อย่างแท้จริง”
สร้างเมืองเพื่อผู้คน เชื่อมโยงอนาคตอย่างยั่งยืน
วัน แบงค็อก ได้นำเสนอแนวคิดริเริ่มที่สะท้อนการออกแบบเมืองยุคใหม่ในหลายมิติ แต่ละโซนถูกออกแบบเพื่อสร้างคุณค่าเฉพาะด้าน พร้อมเปิดประสบการณ์แบบ Interactive ผ่านเทคโนโลยี AR ที่ให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสเรื่องราวและแนวคิดของโครงการได้อย่างใกล้ชิด เพียงหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาส่อง ก็จะเห็นข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบูธอย่างละเอียด ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และสำรวจแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างสนุกและน่าสนใจซึ่งประกอบด้วย
- สุขภาวะที่ดีในพื้นที่ทำงาน
อาคารสำนักงานและพื้นที่ทำงานใน วัน แบงค็อก ไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อการทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ใส่ใจสมดุลชีวิต ผ่านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความคิดสร้างสรรค์และสุขภาพ เช่น พื้นที่เปิดโล่งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง โปรแกรมโยคะ คลับนักวิ่ง ไปจนถึงคลาส HIIT Training ซึ่งช่วยลดความเครียด เพิ่มสมาธิ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
- One Bangkok Football Camp
การพัฒนาเมืองไม่ได้หมายถึงเพียงโครงสร้าง แต่ยังรวมถึงการพัฒนาคน วัน แบงค็อก จึงร่วมมือกับ 6 ชุมชนใกล้เคียง จัดโครงการฟุตบอลเยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะกีฬา การทำงานเป็นทีม และวินัยควบคู่กับการเปิดโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ เพื่อให้ชุมชนเติบโตไปพร้อมกับโครงการ
- Art Loop และศิลปะสาธารณะ
ถนนและพื้นที่สาธารณะถูกเปลี่ยนให้เป็นเวทีแห่งศิลปะ ด้วยเส้นทาง “Art Loop” ยาวกว่า 2 กิโลเมตร ที่รวบรวมผลงานของศิลปินไทยและต่างชาติ พร้อมกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ทุกคนในชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ไม่เพียงเพิ่มความสวยงามให้เมือง แต่ยังปลุกชีวิตชีวาและสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในท้องถิ่น
- The Wireless House One Bangkok
วัน แบงค็อก ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม โดยการปรับปรุง “สถานีวิทยุโทรเลขไร้สายแห่งแรกของไทย” ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการทางวัฒนธรรม จนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 100,000 คน แสดงให้เห็นว่าเมืองใหม่ก็สามารถอยู่ร่วมกับประวัติศาสตร์ได้อย่างกลมกลืน
- พื้นที่สีเขียวและปอดกลางเมือง
กว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่โครงการถูกออกแบบให้เป็นสวนสาธารณะและพื้นที่เปิดโล่ง ทำหน้าที่เป็นปอดกลางกรุงสำหรับคนเมือง สร้างความสมดุลระหว่างธรรมชาติกับชีวิตในเมือง ลดความร้อน และเพิ่มคุณภาพอากาศ ทำให้ผู้คนมีพื้นที่พักผ่อนและใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้ในทุกๆ วัน
นอกจากนี้ วัน แบงค็อก ยังจัดฟอรั่มพิเศษ “The Climate and Tech Shift: Adapting to a Rapidly Changing World” วันที่ 3 ตุลาคม 2568 นำโดย Dr. Youssef Nassef ผู้อำนวยการโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่ง UNFCCC และปณต สิริวัฒนภักดี CEO เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อสะท้อนบทบาทของเทคโนโลยีในการสร้างความยืดหยุ่นต่อวิกฤตภูมิอากาศ
ความมุ่งมั่นในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า วัน แบงค็อก ได้ก้าวไปไกลกว่าการสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ แต่กำลังวางรากฐานให้กรุงเทพฯ เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเน้นผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเป็นหัวใจหลัก
สำหรับผู้สนใจสามารถสัมผัสประสบการณ์ “เมืองกลางใจ” ได้ที่งาน Sustainability Expo 2025 ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 ณ บูธ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โซน Better Community ฮอลล์ 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์