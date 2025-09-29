สกลพัฒน์ – Dr.Jull คว้าแชมป์วงดนตรีคุณภาพแห่งปี THE POWER BAND 2025 SEASON 5 จุดกำเนิดศิลปินหน้าใหม่
สิ้นสุดการรอคอยกับการแข่งขันดนตรีสุดเข้มข้น “THE POWER BAND 2025 SEASON 5” การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 ที่เปิดเวทีสร้างศิลปินหน้าใหม่ ปีนี้มีวงดนตรีเพชรเม็ดงามผ่านเข้ารอบ ทั้งรุ่นมัธยมศึกษา (High School Class) 17 วง และรุ่นบุคคลทั่วไป (Professional Class : Road to Artist) 12 วง
ผลการแข่งขันปรากฏว่า วง สกลพัฒน์ จากโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร คว้าแชมป์รุ่นมัธยมศึกษา ส่วนรุ่นบุคคลทั่วไปเป็นของวง Dr.Jull จาก จ.นครปฐม
THE POWER BAND 2025 จัดโดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ 8 ค่ายเพลงชั้นนำ ได้แก่ Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, XOXO Entertainment, YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand พร้อมด้วยพันธมิตร Singha Corporation, T-POP STAGE, The Guitar Mag, Yamaha Music Thailand และ Multiply by Eight ภายใต้คอนเซปต์ “MUSIC CREATES MORE POSSIBILITIES พลังดนตรี เป็นไปได้ ไม่สิ้นสุด”
ภายในงานมีผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์, ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล, นายคชภัค ผลธนโชติ ผู้บริหาร Muzik Move และนายศวิชญ์ สุวรรณกุล ผู้บริหาร YUPP! Entertainment
นายธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส เพราะเชื่อว่าการได้รับโอกาสที่ดีคือบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา คิง เพาเวอร์ เดินหน้าสนับสนุนศักยภาพเยาวชนทางดนตรี ผ่านโครงการ THE POWER BAND ที่มีผู้เข้าร่วมแล้วกว่า 1,148 วง และมีหลายวงก้าวสู่การเป็นศิลปินอาชีพ เช่น Kryptonyte และ PINGPING PANPAN รวมถึงยังเป็นเวทีต่อยอดสู่อาชีพดนตรีทั้งนักแต่งเพลงและนักดนตรีแบ็คอัพ
ผู้ชนะเลิศทั้งสองรุ่นต่างคว้าถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 150,000 บาท วงสกลพัฒน์เผยว่า “ภูมิใจมาก กว่าพวกเราจะคว้าแชมป์ ใช้เวลาถึง 3 ปี ผ่านทั้งความผิดพลาดและการเรียนรู้” ขณะที่วง Dr.Jull กล่าวเสริมว่า “เราได้แสดงตัวตนในสิ่งที่รัก เล่นดนตรีอย่างมีความสุข และดีใจที่เวทีนี้เปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพจนสำเร็จ”
ทั้งนี้ ผู้ชนะจะได้ทำซิงเกิลและมิวสิกวิดีโอร่วมกับค่าย Muzik Move รวมถึงสิทธิ์ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรีระดับประเทศ ผู้สนใจติดตามผลการแข่งขันและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ Instagram : King Power Thai Power พลังคนไทย
