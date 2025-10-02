AIS เติมพลังความคิดสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ผู้นำ SME ผ่านการรังสรรค์เครื่องดื่ม cocktail – mocktail

ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการแข่งขัน การสร้างเครือข่าย การแลกเปลี่ยนแนวคิด และการคิดสร้างสรรค์จึงกลายเป็นทักษะสำคัญของผู้นำ AIS ในฐานะพันธมิตรด้านดิจิทัลเพื่อ SME ไทย ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงจัดกิจกรรมเวิร์กชอปสุดพิเศษ “Sip the Story of SMEs: Crafted with the Artistry and Science of Mixology” ขึ้น ณ โรงแรม DusitD2 Samyan เพื่อเป็นพื้นที่ให้เหล่าผู้บริหารธุรกิจ SME ได้กลั่นประสบการณ์ผ่านการรังสรรค์ cocktail และ mocktail ร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสนุกสนาน
เวิร์กชอปในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อความสนุกสนาน แต่เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนบทบาทผู้นำอย่างลึกซึ้ง ผู้เข้าร่วมได้ฝึกการสื่อสาร การประสานงาน และการนำเสนอผลงาน ผ่านศาสตร์และศิลปะของการผสมเครื่องดื่ม ซึ่งสะท้อนการทำงานจริงในธุรกิจที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ พร้อมแก้ปัญหาและการสร้างโอกาสใหม่ๆ ร่วมกัน
ทุกเลเยอร์ที่ผสาน คือแรงบันดาลใจสู่การเติบโต
บรรยากาศของกิจกรรม “Sip the Story of SMEs” เริ่มต้นขึ้นด้วยความน่าประทับใจ เมื่อ AIS ต้อนรับเหล่าผู้บริหารจากหลากหลายธุรกิจ SME ด้วยการเสิร์ฟเครื่องดื่มสุดพิเศษ ที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์แห่งวิสัยทัศน์ของ AIS Infinite SMEs เครื่องดื่มแก้วนี้ไม่ได้มีดีเพียงรูปลักษณ์ที่สวยงาม แต่ซ่อนความหมายในทุกเลเยอร์เพื่อสะท้อนแนวคิดการ “เชื่อมโยง” ที่ AIS ยึดถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อน SME ไทย โดย สีม่วง แทนการเชื่อมพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เพราะความสำเร็จไม่ได้เกิดจากใครเพียงลำพัง แต่คือผลลัพธ์ของการจับมือ แลกเปลี่ยน และสร้างสรรค์ร่วมกัน สีใส แทนการเชื่อมตลาด ที่เปิดโอกาสให้ SME เข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ๆ และขยายการเติบโตสู่อนาคต และ สีเขียว แทนการเชื่อมเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญจาก Digital Infrastructure ที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ และพร้อมรองรับ SME ไทยทุกระดับ
นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดเล็กๆ อย่างองุ่นสองเม็ดที่เชื่อมกันด้านบน ถูกออกแบบให้เป็นสัญลักษณ์ของ Infinity Loop แทนการเชื่อมโยงระหว่าง AIS และพันธมิตร SME ที่จะเติบโตไปด้วยกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด และเมื่อคนเครื่องดื่มทุกชั้นสีก็จะผสานเข้ากันอย่างกลมกลืน เปรียบเสมือนการที่ AIS ตั้งใจเชื่อมเทคโนโลยี ตลาด และพันธมิตร ให้รวมพลังเพื่อผลักดัน SME สู่ความสำเร็จอย่างแท้จริง
เรียนรู้ ลงมือ สร้างสรรค์
หลังจากได้ลิ้มลองรสชาติของแรงบันดาลใจในแก้วพิเศษจาก AIS บรรยากาศของการเวิร์กชอปก็เริ่มต้นขึ้นอย่างน่าตื่นเต้น “ครูเจน” ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mixology ก้าวออกมาเป็นผู้สาธิตให้เหล่าผู้บริหาร SME ได้สัมผัสศาสตร์และศิลป์ของการรังสรรค์เครื่องดื่มด้วยตัวเอง โดยครูเจนเริ่มด้วยการแนะนำอุปกรณ์พื้นฐาน ตั้งแต่ เชคเกอร์ (Shaker) สำหรับเขย่าเครื่องดื่ม, จิกเกอร์ (Jigger) สำหรับตวงปริมาณอย่างแม่นยำ, ช้อนบาร์ (Bar Spoon) สำหรับคนส่วนผสมให้เข้ากัน ไปจนถึงแก้วชนิดต่างๆ ที่เหมาะกับแต่ละเมนู
ครูเจนอธิบายว่า ทุกอุปกรณ์เปรียบเสมือนเครื่องมือของนักสร้างสรรค์ ที่จะทำให้วัตถุดิบธรรมดากลายเป็นรสชาติที่แสนพิเศษ จากนั้นจึงเริ่มสาธิตการผสมเครื่องดื่มอย่างละเมียดละไม ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การตวงส่วนผสม ไปจนถึง การเชก (Shake) ที่ต้องทำด้วยจังหวะมั่นคง เพื่อให้รสชาติและกลิ่นผสานเข้ากันอย่างลงตัว ระหว่างสาธิต ครูเจนได้อธิบายสั้นๆ ถึงความแตกต่างของ cocktail และ mocktail ว่า cocktail คือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ในขณะที่ mocktail คือเวอร์ชันไร้แอลกอฮอล์ แต่ยังคงเต็มไปด้วยชั้นรสชาติและความคิดสร้างสรรค์ไม่ต่างกัน
เมื่อถึงเวลาเหล่าผู้นำ SME ก็ได้ลงมือสร้างสรรค์เครื่องดื่มในแบบฉบับของตนเอง ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ ไปจนถึงการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ที่สะท้อนถึงธุรกิจ วิสัยทัศน์ และตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาลงไปในแก้ว เครื่องดื่มแต่ละแก้วจึงเปรียบเสมือนงานศิลป์ที่เล่าเรื่องได้ ทั้งรสชาติ กลิ่น และแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ เสียงเชกเกอร์ที่ถูกเขย่าไปพร้อมกันดังก้องในห้อง เหมือนจังหวะดนตรีที่สะท้อนการมีส่วนร่วมและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ของผู้นำ SME แต่ละคน
จากนั้นผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้มีโอกาสนำเสนอผลงานเครื่องดื่มของตนเองภายในเวลา 30 วินาที เพื่อถ่ายทอดแนวคิดเบื้องหลังเครื่องดื่มและเรื่องราวที่น่าสนใจ ก่อนจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันโหวตหา “สุดยอดเครื่องดื่มแห่งการสร้างสรรค์” ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน การพูดคุยแลกเปลี่ยน และการได้ร่วมกันสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ศุภลักษณ์ จินดานนท์ หรือ ครูเจน ผู้เชี่ยวชาญด้าน Mixology เล่าถึงความประทับใจกิจกรรมเวิร์กชอปของวันนี้ในฐานะผู้สอนว่า สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในวันนี้คือการได้เห็นผู้เข้าร่วมทุกคนใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในเครื่องดื่มของตัวเอง ซึ่งในแต่ละแก้วมีทั้งเรื่องราวและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจ
ครูเจนยังเล่าอีกว่า สำหรับเธอ Mixology ไม่ได้เป็นเพียงการผสมวัตถุดิบ แต่คือศิลปะที่ผสานหลายมิติไว้ด้วยกัน ทั้งสีสันที่ซ้อนทับกันเป็นเลเยอร์ กลิ่นและรสชาติที่หลอมรวมกัน ตลอดจนการตกแต่งและการเล่าเรื่องที่ทำให้แต่ละแก้วมีชีวิต
“ขอบคุณ AIS มากๆ ที่เล็งเห็นและจัดกิจกรรมเวิร์กชอปในวันนี้ อย่างที่ทราบกันดีว่าผู้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารกันทุกคน ซึ่งการใช้ชีวิตในแต่ละวันอาจจะมีความเคร่งเครียดไปบ้าง แต่วันนี้ในฐานะผู้สอนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกสนาน และดีใจมากที่ได้เห็นทุกคน Enjoy ไปกับกิจกรรมในวันนี้ รู้สึกมีความสุขมากๆ” ครูเจน กล่าวด้วยรอยยิ้ม
Networking dinner เชื่อมโยงความคิด สานต่อโอกาส
หลังจากที่เหล่าผู้บริหาร SME ได้สนุกสนานกับการรังสรรค์เครื่องดื่มในแบบฉบับของตนเอง ในช่วงเย็นก่อนที่กิจกรรมจะปิดฉากลง ผู้เข้าร่วมทุกคนยังได้ร่วมโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกัน ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง มื้อค่ำนี้ไม่เพียงแต่เติมเต็มความอิ่มท้อง หากยังเป็นเวทีให้ผู้บริหารและผู้ประกอบการ SME ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอดมุมมองและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่แตกต่างกัน แต่หลอมรวมไปสู่แรงบันดาลใจเดียวกัน คือการพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง เสียงสนทนาที่หลากหลายทั้งด้านกลยุทธ์การตลาด การสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนการต่อยอดเครือข่ายธุรกิจ ทำให้บรรยากาศของค่ำคืนนี้เต็มไปด้วยความหมายและคุณค่าที่นำไปสู่การต่อยอดโอกาสและการสร้างความเชื่อมโยงใหม่ๆ ที่พร้อมจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต
และแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับการประกาศผลรางวัล “สุดยอดเครื่องดื่มแห่งการสร้างสรรค์” ซึ่งตัดสินจากการโหวตของผู้เข้าร่วมทุกคน บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเสียงเชียร์ ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ชนะที่ทุกคนต่างชื่นชม คือ “คุณโบท” หรือ ไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและแนวคิดของธุรกิจผ่านเครื่องดื่มแก้วพิเศษได้อย่างน่าประทับใจ จนทำให้ได้รับคะแนนโหวตท่วมท้น และก้าวขึ้นรับของรางวัลที่ระลึกสุดพิเศษจาก AIS ท่ามกลางเสียงปรบมือและรอยยิ้มของทุกคน
คุณโบท ได้กล่าวถึงความประทับใจในวันนี้ว่า วันนี้เป็นงานที่แตกต่างจากการ networking ทั่วไป เพราะ AIS ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในวงการ SME มาจากหลากหลายบทบาทธุรกิจ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ของเพื่อนร่วมวงการ และรับรู้ถึงความตั้งใจของทุกคนในการพัฒนา SME ไทยให้เติบโตไปข้างหน้า การได้สร้างสรรค์ cocktail และ mocktail ด้วยตัวเองถือเป็นประสบการณ์ที่สนุกและทรงคุณค่า เพราะทำให้เราได้สื่อสารตัวตนผ่านเครื่องดื่มของตัวเองลงไปในแก้วและได้นำเสนอในสิ่งที่เราทำ ส่วนการได้รับรางวัล Popular Vote ทำให้รู้สึกประทับใจและดีใจมากที่เพื่อนๆ จำมุมมองและความตั้งใจของเราได้ในแบบที่ตั้งใจสะท้อนตัวตนและวงการธุรกิจที่เราทำอยู่
“ผมขอบคุณ AIS มากๆ ที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ขึ้นมา ผมคิดว่ารูปแบบนี้แหละที่ทำให้เกิด Bonding ที่ทำให้เราได้มาเจอกัน รู้จักกัน และมาร่วมกันสนับสนุน SME ไทยให้เติบโตขึ้นได้” คุณโบท เล่าความประทับใจ
กิจกรรมเวิร์กชอปในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ศาสตร์การผสมเครื่องดื่มหรือความสนุกสนาน แต่เป็นพื้นที่แห่งการ “กลั่นประสบการณ์” ที่ทำให้ผู้นำ SME ตระหนักถึงคุณค่าของการเชื่อมโยง การสื่อสาร และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ร่วมกัน พร้อมกับการสะท้อนบทบาทสำคัญของ AIS Infinite SMEs ในการเป็น Hub of SMEs ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี ตลาด และพันธมิตร เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจ SME ไทยเติบโตอย่างมั่นคง ไร้ขีดจำกัด และพร้อมเปิดรับทุกความเป็นไปได้