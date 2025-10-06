สสส. สานพลัง พม.-กทม. จัดงาน “FAM FESTIVAL 2025” สร้างครอบครัวเข้มแข็งผ่านแนวคิด “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา”

ปัจจุบันครอบครัวไทยกำลังเผชิญกับความเร่งรีบในชีวิตและความเหลื่อมล้ำทางโอกาส เด็กและผู้ปกครองจำนวนมากยังขาดพื้นที่ในการใช้เวลาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ด้วยเหตุนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงาน “มหกรรมครอบครัว FAM FESTIVAL 2025” ขึ้นเป็นครั้งแรกของไทย ภายใต้แนวคิด “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา” เพื่อคืนพื้นที่แห่งการเรียนรู้และความสุขให้แก่ทุกครอบครัว เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพ (จตุจักร)
ณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักอาวุโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า เด็กและครอบครัวไทยกำลังเผชิญความเหลื่อมล้ำรอบด้าน ทั้งเศรษฐกิจ หนี้สิน และการเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ รายงานปี 2568 โดย สสส. และ “คิด for คิดส์” พบว่า เด็กไทยกว่า 70% อยู่ในครอบครัวยากจน ขณะที่เยาวชนจำนวนมากไม่เคยเข้าพิพิธภัณฑ์หรือหอศิลป์ อีกทั้งยังเสี่ยงต่อปัญหาอบายมุขและสุขภาพจิตที่น่ากังวล
“ในนาม สสส. เราเป็นเหมือนลมใต้ปีก เป็นแรงสนับสนุน เป็นพื้นที่สร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วประเทศผ่านการทำงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ แม้งาน FAM FESTIVAL 2025 จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่เรามีความหวังว่าหลายสิบล้านครอบครัวทั่วประเทศจะได้มีเวลาดีๆ ร่วมกัน และส่งต่อแรงใจผ่านพื้นที่สร้างสรรค์แห่งนี้ไปยังทุกครอบครัวทั่วประเทศ” ณัฐยา กล่าว
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ชีวิตของทุกคนเหมือนโถแก้วหนึ่งใบ เวลาในชีวิตเปรียบเสมือนสิ่งของที่ใส่ลงไป หากเราเอาเรื่องไร้สาระใส่ลงไปในโถแก้วก่อน จะทำให้สิ่งสำคัญที่สุดอย่างครอบครัวและความสัมพันธ์อาจไม่มีที่เหลือให้ถูกจัดวาง ดังนั้นหน้าที่ของเราคือจัดลำดับความสำคัญ หรือจัดวางสิ่งสำคัญที่สุดก่อน
“กทม. มีบทบาทในการสร้างพื้นที่ให้ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันผ่านสวนสาธารณะ กิจกรรมต่างๆ และงาน FAM FESTIVAL 2025 ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่จะสานต่อทุกปี เพื่อสนับสนุนครอบครัวต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ และตอกย้ำว่าครอบครัวคือหน่วยย่อยที่สุดที่สำคัญต่อเมือง” ผู้ว่าฯ กทม. ย้ำ
อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวง พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับ สสส. กทม. และเครือข่ายพันธมิตร ได้เห็นบรรยากาศของครอบครัวและเด็ก หลังประเทศไทยเผชิญวิกฤตการเกิดต่ำที่สุดในรอบ 70 ปี สะท้อนถึงสังคมผู้สูงอายุที่กำลังมาเยือน และความท้าทายที่ครอบครัวต้องเผชิญ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ยาเสพติด และความเสี่ยงจากโลกไซเบอร์ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการให้ความสำคัญกับครอบครัวของเรา เพราะเวลาที่ใช้ร่วมกันคือสิ่งล้ำค่า ครอบครัวไม่จำกัดเพียงพ่อแม่ลูก แต่คือคนที่เราไว้ใจ รัก และสามารถดูแลกันได้ทุกเวลา “เวลาของเรา ครอบครัวของเรา” เป็นแนวคิดสำคัญที่มหกรรมครอบครัว 2025 ต้องการสร้างสรรค์ เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้แก่ “ครอบครัวสร้างสุข” ที่สร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้แก่คนในสังคม ทั้ง 18 ครอบครัวทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการเสวนาในหัวข้อ “Family Talk : เรื่องจริงจากหัวใจ” โดยครอบครัว เบ๊นซ์ พรชิตา ณ สงขลา, กิจกรรม Fam Talk Stage และ กิจกรรม Workshop “เล่านิทานอย่างไรให้ลูกตั้งใจฟัง” โดย ครูอิ๊ฟ กุลสินี บำรุงศักดิ์ เจ้าของ Daisy International Nursery พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมายที่มาขับกล่อมบรรยากาศให้พื้นที่ในงานมีแต่ความสนุกและความสุข
งานมหกรรมครอบครัว FAM FESTIVAL 2025 ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแห่งความสุขและการเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์การร่วมไม้ร่วมมือของภาคีเครือข่าย เพื่อย้ำเตือนว่า การใช้เวลาเล็กๆ ร่วมกันในครอบครัว คือการลงทุนที่ทรงคุณค่า อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคง และเป็นการสร้างรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งต่อไป