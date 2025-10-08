Food Carnival ‘อร่อยเอาเรื่อง’ ปิดฉากสวยงาม คนแห่ชิม 3 วันทะลุ 2 หมื่นคน เงินสะพัดเกินคาด 2 ล้านบาท

ผ่านพ้นไปอย่างอิ่มเอมทั้งท้องและหัวใจกับ Food Carnival ‘อร่อยเอาเรื่อง’ เทศกาลอาหารที่รวมความอร่อยที่สุด ดีที่สุด และว้าวที่สุดไว้ในที่เดียว ตลอด 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ณ มิวเซียมสยาม สวนสวยใจกลางกรุง ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นลานแห่งความอร่อยและรอยยิ้มของคนรักอาหาร
งานนี้จัดขึ้นโดย เส้นทางเศรษฐีออนไลน์ และ สื่อเครือมติชน ร่วมมือกับพันธมิตรชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครือเจริญโภคภัณฑ์, การบินไทย, เนสท์เล่ (ไทย), ซีพีเอฟ, กรมการค้าภายใน, กรมทรัพย์สินทางปัญญา, แกร็บ ประเทศไทย และอีกหลายแบรนด์ ที่มาร่วมสานพลังเติมสีสันให้กับโลกของความอร่อย
ตลอดทั้ง 3 ของการจัดงานคึกคักไปด้วยผู้คนกว่า 20,000 คน ที่มาร่วมเดินชอป เดินชิมกว่า 40 ร้านเด็ดทั่วไทย ทั้งร้านในตำนาน ร้านเชฟชื่อดัง ร้านรางวัลการันตี ไปจนถึงร้านที่ไม่เคยออกร้านที่ไหนมาก่อน ท่ามกลางบรรยากาศเหมือนปิกนิกกลางสวนอบอวลด้วยกลิ่นอาหารหอมกรุ่น เสียงดนตรีสด และรอยยิ้มแห่งความสุข พร้อมกระตุ้นเม็ดเงินสะพัดกว่า 2 ล้านบาท
หนึ่งในไฮไลต์ที่สร้างความว้าวให้กับผู้ร่วมงาน Food Carnival ‘อร่อยเอาเรื่อง’ ครั้งนี้ คือการที่ การบินไทย จับมือกับแบรนด์ไทยชั้นนำ ยก ‘การบินไทยพาวิลเลียน’ มาเสิร์ฟเมนูรสชาติระดับตำนานให้ลิ้มลองกันกลางสวน ทั้งเมนู ผัดไทยทิพย์สมัย Flying Pad Thai with Abalone หรือผัดไทยเป๋าฮื้อสุดพรีเมียม, ช็อกโกแลต Bon Bon 4 รสชาติใหม่จากกานเวลา, และ SILPIN ค็อกเทลสูตร non-alcohol พร้อมขนมและอาหารว่างกว่า 20 เมนู ที่มอบประสบการณ์ ‘อร่อยแบบไม่ต้องบิน’ ให้กับผู้ร่วมงาน
นอกจากความอร่อยบนจานแล้ว การบินไทย ยังได้นำแนวคิดจากโปรเจ็กต์ ‘Good Taste for a Good Cause – เบื้องหลังรสชาติไทยที่บินไกลทั่วโลก’ มาบอกเล่าในเวที Talks & Taste Stage : เปิดจานเด็ดจากร้านดัง ที่เปิดพื้นที่ให้เชฟ เจ้าของธุรกิจ และแบรนด์ไทยหัวใจสร้างสรรค์ มาร่วมแชร์แรงบันดาลใจและกลยุทธ์การต่อยอดอาหารไทยสู่เวทีโลก
กิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เล่าถึงจุดเริ่มต้นของโปรเจ็กต์ว่าแนวคิด ‘Streets to Sky’ เกิดจากความตั้งใจที่จะต่อยอดรสชาติริมทางของไทยให้บินไกล พร้อมสะท้อนแนวคิด ‘อร่อยอย่างเดียวไม่พอ ต้องดีต่อใจด้วย’ โดยการคัดเลือกแบรนด์ไทยอย่าง ซิลพิน, กานเวลา ช็อกโกแลต, และ ผัดไทยทิพย์สมัย ซึ่งต่างเป็น ‘โลคอลฮีโร่’ ที่มีจุดยืนในการทำเพื่อสังคมและอนุรักษ์ความเป็นไทย ผ่านผลงานที่ผสมผสานรากวัฒนธรรมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่
ด้าน ปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด ถ่ายทอดแรงบันดาลใจที่มาจากพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า ‘ถ้าเราทำหน้าที่ของตัวเองได้ดี ก็เป็นการช่วยประเทศชาติแล้วเหมือนกัน’ ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่เชื่อในพลังของ ‘กลิ่น’ ในฐานะอรรถรสสำคัญของอาหาร
“ซิลพินใฝ่ฝันมาตลอดว่าจะได้ร่วมงานกับสายการบินแห่งชาติ เพื่อให้ผู้โดยสารทั่วโลกได้สัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยผ่านทุกประสาทสัมผัส พร้อมต่อยอดแนวคิดสู่ ‘Soil to Sky’ ที่สื่อถึงพลังจากผืนแผ่นดินไทยสู่งานสร้างสรรค์ระดับโลก”
ขณะเดียวกัน ธนา คุณารักษ์วงศ์ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท กานเวลา ช็อกโกแลต จำกัด ได้เล่าถึงจุดเริ่มต้นที่เริ่มจาก ‘การปลูกโกโก้’ ไม่ใช่เพียงการทำช็อกโกแลต เพราะมองเห็นว่ามูลค่าที่แท้จริงอยู่ในกระบวนการผลิต ไม่ใช่ผลผลิตเพียงอย่างเดียว เขาจึงสร้างระบบให้คนไทยปลูกเอง ผลิตเอง และได้รับผลประโยชน์อย่างยั่งยืน ปัจจุบันโกโก้จาก อ.คลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ถูกแปรรูปเป็นช็อกโกแลตของกานเวลาที่เสิร์ฟอยู่บนสายการบินไทย สร้างความภูมิใจให้กับกว่า 300 ครอบครัวในชุมชนที่ได้เห็นผลผลิตของตนบินไกลสู่ท้องฟ้า
ส่วน รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร รองประธานผัดไทยทิพย์สมัย เล่าด้วยรอยยิ้มว่า ผัดไทยอยู่คู่คนไทยมานาน เราอยากให้ผัดไทยออกไปสู่โลก และการบินไทยคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้ โดยทีมผัดไทยทิพย์สมัยได้พัฒนาเมนูใหม่อย่าง ผัดไทยปูก้อน และ ผัดไทยซูเปอร์ สำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจ ด้วยการใช้วัตถุดิบจากชาวประมงท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยสนับสนุนชุมชน พร้อมได้รับเสียงตอบรับดีเยี่ยมจากผู้โดยสารที่ต่างชื่นชมว่า ‘อร่อยจริง’
อีกช่วงเวลาที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงาน คือเวที ‘ล้อมวงเล่า’ ที่ชวนผู้คนมาสำรวจรากเหง้าและความหมายของอาหารไทย ผ่านมุมมองของนักคิด นักทำอาหาร และนักประวัติศาสตร์
หนึ่งในผู้บรรยายที่สะกดทุกสายตาคือ ชาติชาย มุกสง ที่ผู้ฟังเดินทางจาก ‘รสชาติในพระธรรม’ สู่ ‘ก๋วยเตี๋ยวประชาธิปไตย’ ภายใต้หัวข้อสนทนา ‘ราษฎรสร้าง (รส) ชาติ’ เพื่อชี้ให้เห็นว่า ‘อาหาร’ ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความอร่อย หากยังสะท้อนให้เห็นถึงชนชั้น สังคม และพัฒนาการทางความรู้ของยุคสมัย
ชาติชาย เล่าย้อนถึงช่วงปี 2475 ที่ถือเป็นยุค ‘การปฏิวัติที่ปลายลิ้น’ เมื่อรัฐไทยเริ่มรณรงค์แนวคิด ‘อนามัยแผนใหม่แบบสร้างสม’ และผลักดันเมนูอย่าง ‘ก๋วยเตี๋ยว’ ให้กลายเป็นอาหารประชาธิปไตยที่ทุกคนสามารถปรุงได้ตามใจชอบ รวมถึงการรณรงค์ ‘หุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำ’ เพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งทั้งหมดนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอาหารไทยยุคใหม่ และเป็นภาพสะท้อนว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมสามารถเริ่มต้นได้จากสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหาร
ภายในงาน Food Carnival ‘อร่อยเอาเรื่อง’ ยังครบรสด้วยเวที ‘รสชาติที่จับต้องได้ : สาธิตเมนูประจำวัน’ ที่ชวนบรรดาเชฟชื่อดังมาร่วมสาธิตเมนูเด็ดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มรสอย่างใกล้ชิด ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก เชฟแมน – สราวุธ เนียรวิฑูรย์ เชฟผู้คร่ำหวอดในเวทีแข่งขันระดับประเทศ และอาจารย์สาขาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร ม.รังสิต มาร่วมสาธิตเมนู ‘ผัดไทยในยุคหลัง 2475’
เชฟแมน เล่าถึงความหมายของผัดไทยว่า เป็นเมนูคู่บ้านคู่เมืองที่สะท้อนบริบทสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐสนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยการขายก๋วยเตี๋ยว ใช้วัตถุดิบง่ายๆ เช่น เส้นก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้ กุ้งแห้ง ซีอิ๊ว และซอสมะขาม ซึ่งหาได้ง่าย ราคาย่อมเยา และยังสอดแทรกโปรตีนจากทั้งสัตว์และพืช
หัวใจสำคัญของผัดไทยอยู่ที่ซอส ซึ่งเชฟแมนได้สาธิตการปรุงจากน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียก น้ำปลา และแม็กกี้สูตรกลมกล่อม เพิ่มสีด้วยปาปริก้าแทนพริกป่นเพื่อไม่ให้เผ็ดจัด เคี่ยวจนได้ซอสเข้มข้นเก็บไว้ใช้ได้นาน ก่อนนำไปผัดกับหอมแดง กระเทียม เต้าหู้ เส้น และซอสที่เคี่ยวไว้ เติมถั่วงอก กุยช่าย และไข่ จัดเสิร์ฟบนใบตอง ตกแต่งด้วยพริกแดงฝอย หอมเจียว กระเทียมเจียว ถั่วลิสงคั่ว และมะนาวซีก กลายเป็นจานที่สวยงามและเต็มไปด้วยรสชาติที่ลงตัว
นอกจากเวทีสาธิตแล้ว งานยังมีกิจกรรม Workshop ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรู้เรื่องอาหารและต่อยอดธุรกิจ เปิดโอกาสให้เจ้าของธุรกิจมาแชร์เคล็ดลับความสำเร็จและเรื่องราวหลังบ้านแบบจับมือทำ อาทิ Workshop ‘มัทฉะฟีเวอร์ เรียนชงฉบับร้านดัง’ โดย วิน – นนท์นิพัทธ์ เสถียรบำรุงกิจ เจ้าของร้าน Koyo Tearoom และ Workshop ‘สมูทตี้ 101 : จากแก้วสู่แบรนด์’ ที่สอนตั้งแต่แนวคิด การเลือกวัตถุดิบ การปรุงสมูทตี้ และทดลองชิมสดๆ โดย ซันนี่ – วีรสรณ์ ลิ้มเจริญ, ไอซ์ – จักรภัทร มุ่งจิตภิญโญ และ คิม – พงศ์กฤติ ลือกาญจนวนิช เจ้าของแบรนด์ WOOPS Smoothie
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือโซน ‘Food Market : อร่อยปักหมุด’ ที่พาผู้เข้าร่วมงานเปิดประสบการณ์ลิ้มลองอาหารจากร้านดังระดับตำนานกว่า 40 ร้าน ซึ่งคัดสรรคุณภาพมาอย่างพิถีพิถันโดยทีมเส้นทางเศรษฐี ไม่ว่าจะเป็น ลุงใจไข่ปิ้ง ตำนานคู่นครปฐมกว่า 20 ปี, สุกี้พรศิริ สตรีตฟู้ดเจ้าดังย่านอารีย์, คั่วไก่ไอ้เครา แชมป์ The Spoon ช้อนทองคำ, ทองดีเบอร์เกอร์, เจปัง ไอติมย่างเนยโฮมเมด, เป็นลาว ร้านอาหารอีสานเจ้าดัง ดีกรีมิชลินไกด์, ยืนพื้น ก๋วยจั๊บน้ำข้น บางขุนนนท์, แม่ศรีเรือน, ย้อยหย่อย, คุณยงค์ทองม้วนสด, อาม่งหม่าล่า, ขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย, 80eggs ขนมโตเกียว, ขนมครกกรอบบ้านแม่, หมี่ไก่ฉีก UNCLE BOB และ Canton Paradise อาหารจีนสไตล์ฮ่องกง ร้านดังจากสิงคโปร์
สามวันที่ผ่านมาในงาน Food Carnival ‘อร่อยเอาเรื่อง’ คือช่วงเวลาแห่งความสุขของคนรักอาหารที่ได้มารวมตัวกันท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและรอยยิ้ม ผู้คนได้สัมผัสรสชาติจากเชฟชื่อดัง แบรนด์ท้องถิ่น และผู้ประกอบการที่ตั้งใจถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตนอย่างเต็มที่ งานนี้จึงนับเป็นพื้นที่แสดงพลังของความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้สร้างสรรค์ ที่ช่วยกันต่อยอดคุณค่าของอาหารไทยให้ก้าวไกลอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน