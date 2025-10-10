บัตรเครดิตกสิกรไทย WORLD CLASS GIFTS: ช้อปปลดล็อก แลกคุ้มระดับโลก!

“บัตรเครดิตกสิกรไทย จัดต่อเนื่องแคมเปญ WORLD CLASS GIFTS จัดโปรโมชันพิเศษ ช้อปครบ 8,888 บาท* ได้สิทธิ์ใช้ 8 K Point แลกสินค้าแบรนด์ดัง”
บัตรเครดิตกสิกรไทย จัดเต็มให้ลูกค้ารับความคุ้มครั้งใหม่ใน Special WORLD CLASS GIFTS: ช้อปปลดล็อก แลกคุ้มระดับโลก* ลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่าน K PLUS และใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ครบ 8,888 บาท* ในหมวดสินค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2568 – 31 ตุลาคม 2568 รับสิทธิ์ใช้ K Point แค่ 8 คะแนน แลกสินค้าแบรนด์ดัง
ลูกค้าที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข จะได้รับข้อความยืนยันสิทธิ์ผ่าน K PLUS ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 และจะสามารถกดแลกสินค้าพร้อมกันได้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 9.00 น. (จำกัด 1 ท่าน/1 สินค้า)
- iPhone 17 PRO Max 256GB มูลค่า 48,900 บาท จำกัด 3 สิทธิ์
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทย กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ 2 ที่นั่ง มูลค่า 35,000 บาท จำกัด 5 สิทธิ์
- Bangchak e-Coupon มูลค่า 1,000 บาท จำกัด 80 สิทธิ์
- Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำกัด 3,600 สิทธิ์
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนและใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข แต่กดแลกสินค้าไม่ทัน จะได้รับคะแนน K Point จำนวน 200 คะแนน
ติดตามเซอร์ไพรส์ใหม่ของ Special WORLD CLASS GIFTS: ช้อปปลดล็อก แลกคุ้มระดับโลก* กับบัตรเครดิตกสิกรไทย ได้อีกครั้ง โดยลงทะเบียนก่อนใช้จ่ายผ่าน K PLUS และใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ครบ 8,888 บาท* ในหมวดสินค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 และแลกสินค้าได้ในวันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 9.00 น.
*ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com/k_8888
ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
อ้างอิง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 3/2568 เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดทำและควบคุมโฆษณาให้มีเนื้อหาที่ “ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน” และเปรียบเทียบเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ และ “ไม่กระตุ้นให้ก่อหนี้เกินควร” เพื่อให้ลูกค้าได้รับและเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีการอ้างถึงการจ่ายชำระ/การใช้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและการผ่อนชำระสินค้า โดยระบุคำเตือนในข่าวให้ถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้
ธนาคาร ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาใส่ข้อมูลอ้างอิงหลักเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าว