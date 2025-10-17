“ใหญ่ ยาว ขาว นุ่ม ละมุนลิ้น หุงบ้านน้อง หอมบ้านพี่” ถอดรหัสความสำเร็จข้าวอินทรีย์ครบวงจรบ้านโนนงิ้ว จังหวัดสุรินทร์

บนผืนดินสีเขียวขจีของจังหวัดสุรินทร์ เมล็ดข้าวเล็กๆ กำลังบอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของความพยายาม ความเชื่อ และการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มรูปแบบ ที่นี่คือ “บ้านโนนงิ้ว” หมู่บ้านเล็กๆ ที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวงการข้าวไทย จากความเชื่อว่า “ดินดี คือชีวิตดี” สู่การสร้างข้าวอินทรีย์ระดับ 5 ดาวที่ทั้ง “ใหญ่ ยาว ขาว นุ่ม ละมุนลิ้น หุงบ้านน้อง หอมบ้านพี่” จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ไม่เพียงเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิชื่อดังระดับประเทศ แต่ยังเป็นจังหวัดบุกเบิกการทำเกษตรอินทรีย์ของไทยอย่างแท้จริง ด้วยภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งนา ป่า และแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงแรงสนับสนุนต่อเนื่องจากภาครัฐและเอกชน จึงกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบของ การทำเกษตรที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี และยั่งยืนทั้งคนและสิ่งแวดล้อม
และหัวใจของความสำเร็จนี้ คือเรื่องราวของ “วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว” ที่นำโดย นางรจนา สีวันทา ผู้หญิงธรรมดาที่มีหัวใจไม่ธรรมดา เธอเปลี่ยนผืนนาแห้งแล้งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ เปลี่ยนความสงสัยของผู้คนให้กลายเป็นความศรัทธา และสร้างเส้นทางข้าวอินทรีย์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกษตรกรทั่วจังหวัดสุรินทร์
จากความฝันสู่ความจริง เส้นทางเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว ภายใต้การนำของ นางรจนา สีวันทา ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว และเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาปี 2563 เริ่มต้นเดินหน้าสู่เกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี 2543 ด้วยแนวคิดที่ชัดเจน 3 ประการ คือ การสร้างธรรมชาติสู่พื้นดิน การมีสุขภาพที่ดี และความมั่นคงทางอาหาร พร้อมกับลดภาระต้นทุนจากการใช้สารเคมีที่กัดกร่อนรายได้ของเกษตรกร
นางรจนาเล่าย้อนความว่า “เดิมทีตอนยังไม่มีความรู้เรื่องการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ใช้สารเคมีเป็นหลัก ทำให้สภาพผิวดินแข็งกระด้างไปเรื่อยๆ มีการเพิ่มจำนวนต้นทุนเรื่อยๆ จากการใช้สารเคมีทุกปี” จึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์เพื่อฟื้นฟูคุณภาพดินและลดต้นทุนการผลิต
ผลลัพธ์ในช่วงแรกไม่ได้ราบรื่นตามที่หวัง “ข้าวปกติที่ใช้เคมี จากเดิม 23 ไร่ ตอนนั้นได้ 280 กิโลกรัมต่อไร่ พอหันมาทำเกษตรอินทรีย์ปีแรก ได้ 100 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลานั้นมีแต่คนหาว่าผีบ้าทำ ไม่คุ้มเหนื่อย” แต่ด้วยความมุ่งมั่นและการไม่ยอมแพ้ “เราก็ไม่ได้สนใจ เราก็ทำของเราไปเรื่อยๆ เรารู้สึกมันคุ้มเหนื่อยเพราะเราไม่ได้ซื้อสารเคมีมาทำนาอีก ผลผลิตก็ค่อยๆ เยอะขึ้น” จนปัจจุบันผลผลิตเพิ่มขึ้นมากถึง 600 กิโลกรัมต่อไร่
การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสนโยบาย “สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ” ที่ประกาศโดยนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2542 นางรจนาเล่าว่า “ดิฉันได้เห็นรูปแบบการทำเลยได้นำเอามาปฏิบัติ แรกๆ ทำค่อนข้างยากมาก เกษตรกรทุกคนถามว่าทำนาแล้วไปขายที่ไหน แล้วกระบวนการทั้งหมดนี้ทำนาเพื่ออะไร”
แต่เมื่อได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตร พัฒนาที่ดิน ศูนย์วิจัยข้าว และกรมการข้าว ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไป จนในปี 2557 กลุ่มได้รับโอกาสจากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้บ้านโนนงิ้วเรียนรู้ “พอเราได้เป็นศูนย์เรียนรู้ สมาชิกที่จะมาสมัครกับเราต้องเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างน้อย 3 ไร่ แต่พี่น้องเกษตรกรที่เห็นเราตั้งแต่ปี 42 เขาไม่เอาหรอก 3 ไร่ เขาทำ 10 ไร่เลย”
เกษตรอินทรีย์ คืนธรรมชาติสู่พื้นดิน คืนสุขภาพสู่ชีวิต
นางรจนาเน้นย้ำถึงคุณค่าของการทำเกษตรอินทรีย์ว่า “กระบวนการทั้งหมดเราไม่ได้เติบโตเฉพาะสมาชิก หรือประธาน หรือชุมชน เราเติบโตทั้งตำบล และการเติบโตของเรามีหน่วยงานสนับสนุนเป็นเบื้องหลังทุกกิจกรรม พี่น้องเกษตรกรท้ายที่สุดได้สุขภาพ สุขภาพดี
“การทำเกษตรอินทรีย์เหมือนว่าเป็นการคืนธรรมชาติสู่พื้นดิน เราได้หอยเชอรี่ เราได้กุ้ง หอย ปู ปลา เราได้มาหมดเลย” นางรจนากล่าวด้วยความภูมิใจ กลุ่มสามารถตอบโจทย์และได้เรียนรู้ในกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการจำหน่ายได้อย่างครบวงจร
ในส่วนของการผลิต นางรจนาเผยว่า “ที่สำคัญที่สุดถ้าไม่ทำเกษตรอินทรีย์ข้าวจะไม่หอม เรามีส่วนพิเศษก็คือเรามีข้าวอินทรีย์ ในกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์ เราไม่ใช้สารเคมีเลยสักอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย สารขับไล่แมลง สารชีวพันธุ์” กลุ่มใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักอินทรีย์เป็นหลัก จนทำให้เมล็ดข้าวมีลักษณะ “ใหญ่ ยาว ขาว นุ่ม ละมุนลิ้น หุงบ้านน้อง หอมบ้านพี่” เป็นเอกลักษณ์ของข้าวบ้านโนนงิ้ว ซึ่งถูกจัดอันดับอยู่ในข้าวระดับ 5 ดาว ของประเทศ
ครบวงจร แปรรูปเพิ่มมูลค่า
ปัจจุบันกลุ่มมีความเข้มแข็งด้วยสมาชิก 123 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 1,219 ไร่ จากหลายหมู่บ้านในพื้นที่ ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มคือข้าวอินทรีย์คุณภาพสูง โดย 70% ของผลผลิตจำหน่ายผ่านเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์ (OASIS) สร้างตลาดที่มั่นคงและราคายุติธรรมให้กับสมาชิก
กลุ่มไม่หยุดแค่การปลูกข้าว แต่พัฒนาต่อยอดสู่การเกษตรแบบครบวงจร “วิสาหกิจชุมชนของเราแตกสาขาย่อยอีกหลายกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ ด้านประมงอินทรีย์ พืชผักอินทรีย์ เราขยายวงกว้างไปหลายกิจกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้พี่น้องสมาชิกได้”
ด้วยการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กลุ่มได้เรียนรู้การผลิตน้ำนมข้าวและน้ำสลัดจากข้าว สร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายในงานอบรม งานประชุม และการขายคู่กับผักอินทรีย์ นอกจากนี้ยังได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์และการคิดต้นทุนสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุรินทร์ ผู้บุกเบิกเมืองเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของไทย
นายธานี ชื่นบาน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เผยว่า จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดแรกของประเทศที่ริเริ่มส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์อย่างจริงจัง เริ่มต้นในปี 2542 โดยนายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ประกาศนโยบาย “สุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมีและสารพิษ” เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2542 นโยบายนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ด้วยการรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดการเผาตอซัง และสนับสนุนการรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและกลายเป็นต้นแบบให้จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ภายใต้กรมการข้าว ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันการผลิตข้าวอินทรีย์ตั้งแต่ปี 2560 ผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ (2560-2564) และโครงการการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (2565-2567) โดยมุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตทั้งระดับประเทศ (Organic Thailand) และระดับสากล (EU และ US NOP) รวมถึงการจัดการระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่าประทับใจ ตั้งแต่ปี 2560-2567 จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งในและต่างประเทศภายใต้การดูแลของกรมการข้าวรวมทั้งสิ้น 11,899 ราย ครอบคลุมพื้นที่ถึง 125,908 ไร่ ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายและความมุ่งมั่นของเกษตรกรสุรินทร์ในการสร้างระบบเกษตรที่ยั่งยืน
สำหรับวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้ว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ได้เลือกเป็นกลุ่มต้นแบบเนื่องจากความเข้มแข็งของกลุ่ม ผู้นำที่มีความคิดก้าวหน้าและวิสัยทัศน์กว้างไกล จึงได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เข้าไปสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่กระบวนการผลิต การแปรรูป การบรรจุภัณฑ์ จนถึงการเพิ่มมูลค่าข้าว ส่งผลให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
เรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้วเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า การทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่แค่การผลิตอาหารปลอดภัย แต่เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ที่ยั่งยืน และสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง