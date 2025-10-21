บัตรเครดิต KBank PLUSTINUM จัดเต็มงาน THE POWER OF PLUS* ชวนนุนิว ชวรินทร์ นำทัพพลัส+ความสุข

นุนิว ชวรินทร์ นำทัพพลัส+ ความสุข และความคุ้มค่า รับสิทธิ์ใช้ K Point เริ่มต้น 100 คะแนน แลกสินค้าราคาพิเศษ รวมมูลค่า 400,000 บาท* 22 ต.ค. 68 นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์
พลัสความคุ้มค่าไปได้อีก! ธนาคารกสิกรไทย ย้ำกระแสความแรงของบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM โฉมใหม่ ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้ จัดงานพลัสแห่งปี “THE POWER OF PLUS” ให้กับลูกค้าบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM และบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย ได้สัมผัสประสบการณ์ความพลัสเต็มพิกัดครบเครื่องทั้งความบันเทิงและโปรโมชั่นสุดพลัส เตรียมพบกันในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 1 ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่ 11.00 น. – 20.00 น.
พลัสโมเม้นต์พิเศษกับมินิคอนเสิร์ตและร่วมกิจกรรมใกล้ชิดกับศิลปินสุดฮอต นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ที่เตรียมมาสร้างความสุขแบบพลัสๆ และรับสิทธิ์ใช้ KPoint เริ่มต้น 100 คะแนน* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ครบ 1,000 บาท/เซลส์สลิป เพื่อแลกซื้อสินค้าราคาสุดพิเศษ เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-ฮ่องกง สายการบินไทย ชั้นประหยัด 1 ที่นั่ง และสินค้าอื่นๆ รวมมูลค่า 400,000 บาท* พลัสรับเครดิตเงินคืนภายในงาน สูงสุด 25%* และพลัสดีลพิเศษรับโปรโมชั่น/โค้ดส่วนลด/สินค้าราคาพิเศษ จาก KLOOK, LINEMAN, และ SF Cinema ภายในงาน*
พบกิจกรรม “พลัส” มากมาย ภายในงาน THE POWER OF PLUS กับบัตรเครดิตกสิกรไทย ได้แก่
+ พลัสโมเม้นต์พิเศษ* กับ #นุนิว ชวรินทร์
ลุ้นเป็น 50 ผู้โชคดีร่วมสนุกกิจกรรม และถ่ายรูปคู่พร้อมลายเซ็นกับนุนิว ชวรินทร์ เวลา 16.00 น. – 17.00 น. (จับรางวัล 50 ผู้โชคดี เวลา 14:30 น. – 15:00 น.)
กติการ่วมรับสิทธิ์ ร่วมสนุกได้ 2 วิธีแบบใดก็ได้ (ไม่จำกัดจำนวนการแลกลุ้นรับสิทธิ์) ระยะเวลาในการร่วมลุ้นรับสิทธิ์ เวลา 11:00 น. – 14:30 น.
- วิธีที่ 1 ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย ในวันงาน ขั้นต่ำ 800 บาท/เซลส์สลิป แลกลุ้น 1 สิทธิ
- วิธีที่ 2 หรือ ใช้ K Point 80 คะแนน แลกลุ้น 1 สิทธิ์(แลกคะแนนผ่าน K PLUS)
+ พลัสความคุ้ม ใช้คะแนน K Point แลกในอัตราพิเศษ เพื่อรับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าราคาพิเศษ รวมมูลค่า 400,000 บาท*
กติการ่วมรับสิทธิ์ จำกัด 1 ท่าน/1 สิทธิ์/วิธีการรับสิทธิ์
- เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ครบ 1,000 บาท/เซลส์สลิป
- แสดงเซลส์สลิป บัตรเครดิต และบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับ 1 สิทธิ์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงาน The Power of PLUS ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวิลด์
- รับ 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ภายในงาน The Power of PLUS ที่จัดขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 00 น. – 12.00 น. / 13.00 น. – 14.00 น. และ 18.00 น. – 19.00 น. ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ เท่านั้น
- สินค้ามีจำนวนจำกัด ผู้ถือบัตรที่แลกรับสิทธิ์ก่อนจะมีสิทธิ์เลือกซื้อสินค้าก่อน
+ พลัสรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 25%*
- พลัสรับเครดิตเงินคืนภายในงาน สูงสุด 25%* เมื่อใช้จ่ายผ่านเครดิต KBank PLUSTINUM หรือบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ และแลกคะแนน K Point เท่ายอดใช้จ่าย จำกัด 1 เซลส์สลิป/ท่าน แลกได้สูงสุด 5,000 คะแนน/ท่าน และจำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,250 บาท/ท่าน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (22 ตุลาคม 2568) จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน
+ พลัสดีลพิเศษจาก Partner ภายในงาน*
- รับโปรโมชั่น/โค้ดส่วนลด/สินค้าราคาพิเศษ จาก KLOOK, LINEMAN, และ SF Cinema ภายในงาน
หมายเหตุ : โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้กับบัตรเครดิตแพลทินัมกสิกรไทย หรือบัตรเครดิต KBank PLUSTINUM เท่านั้น
*ศึกษารายละเอียด ข้อจำกัด เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ www.kasikornbank.com/k_pluslaunch
ใช้เท่าที่จำเป็น และชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
#KBankPLUSTINUM #ชีวิตพลัสได้ทุกวัน #นุนิวชวรินทร์ #KBank #บัตรเครดิต #ThePowerofPLUS #NunewKBankPLUSTINUM #บัตรนี้Kเลย #KBankPlatinum
อ้างอิง ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 3/2568 เรื่อง การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องจัดทำและควบคุมโฆษณาให้มีเนื้อหาที่ “ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน” และเปรียบเทียบเงื่อนไข อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ และ “ไม่กระตุ้นให้ก่อหนี้เกินควร” เพื่อให้ลูกค้าได้รับและเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการมีวินัยทางการเงิน
ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีการอ้างถึงการจ่ายชำระ/การใช้บริการสินเชื่อบัตรเครดิตและการผ่อนชำระสินค้า โดยระบุคำเตือนในข่าวให้ถูกต้องตามที่หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้
ธนาคาร ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่กรุณาใส่ข้อมูลอ้างอิงหลักเกณฑ์ ธปท. ดังกล่าว