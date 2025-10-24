สสส. ชวนเยาวชนติดอาวุธเท่าทันสื่อ ในเทศกาล ‘HOPE HOP FEST’

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตอกย้ำบทบาทการสร้างสุขภาวะที่ดีให้คนไทย ด้วยการสานพลังกับสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) จัดงานเพื่อเยาวชนในยุคที่สื่อดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอย่างสมบูรณ์ ในเทศกาล “สัปดาห์เยาวชนเท่าทันสื่อ” ภายใต้ชื่อ “HOPE HOP FEST” ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2568 ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะการใช้สื่อสารสนเทศและดิจิทัล (MIDL)
ทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติชี้ชัดว่า อัตราการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเยาวชนอายุ 6-24 ปี พุ่งสูงถึง 98.2% ในปี 2567 ซึ่งแม้จะสะท้อนพลังการเชื่อมต่อ แต่ก็เป็นสัญญาณเตือนภัยถึงความเสี่ยงร้ายแรงที่ตามมา ทั้งการกลั่นแกล้งออนไลน์ การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือภัยคุกคามรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้กระทบต่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และสังคมของเด็กและเยาวชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
สร้าง ‘HOPE’ ด้วยการรู้เท่าทันและการสื่อสารที่เข้าใจ
นายวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุน สสส. เผยว่า สสส. มุ่งเน้นการสร้างระบบนิเวศสื่อที่ปลอดภัย ผ่านการพัฒนาทักษะ ‘Literacy’ ให้คนทุกวัยสามารถคิด วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลจากสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ ดังนั้น หัวใจสำคัญของงาน “HOPE HOP FEST” คือการเปิดพื้นที่เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นทั้งผู้ใช้และผู้สร้างสื่อที่มีความรับผิดชอบ และใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารอย่างเห็นอกเห็นใจเพื่อนำไปสู่สันติภาพในสังคม
งานนี้ถอดรหัสแก่นสำคัญของคำว่า ‘HOPE’ อันประกอบด้วย H-Happiness (ความสุข) ในการผลิตและรับสื่อ, O-Opportunity (โอกาส) ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สื่อ, P-Peace (สันติภาพ) ในการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติ, และ E-Empathy (ความเข้าอกเข้าใจ) ในการสื่อสารและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญในการก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม
กรรมการกองทุน สสส. ชี้ว่า การปกป้องเด็กจากภัยออนไลน์จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันไปสองด้าน ด้านแรกคือการสร้างการรู้เท่าทันให้เด็กและเยาวชน หมายถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด สอนให้พวกเขารู้จักหยุดคิด วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้าน ก่อนตัดสินใจเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลใดๆ
ด้านที่สองคือการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เหมาะสม และต้องมีการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายบนโลกออนไลน์อย่างเข้มงวด นอกจากนี้ สังคมต้องสร้างวัฒนธรรมการตรวจสอบข้อมูล โดยมีทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. กระทรวง DES และภาคประชาสังคม ร่วมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งในระดับครอบครัว ผู้ปกครองก็ต้องรู้เท่าทันไม่แพ้ลูก หมั่นติดตาม ทำความเข้าใจ และใช้ความใกล้ชิดเป็นเกราะป้องกันภัยร้ายที่อาจเข้ามาถึงตัวลูกผ่านทางมือถือ
‘HOPE HOP FEST’ เทศกาลที่เชื่อมโยงทักษะสู่ชีวิตจริง
นางเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชน เสริมว่า เยาวชนคือพลังสำคัญหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ งานเทศกาลนี้จึงเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงศักยภาพและสร้างสรรค์สื่อเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
ตลอด 3 วัน ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับกิจกรรมที่ออกแบบมาให้สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงได้สำหรับคนรุ่นใหม่ โดยแบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ “โซนสันติ In Cinema” จัดฉายภาพยนตร์สร้างความเข้าใจเรื่องความขัดแย้งและสันติภาพ “โซน Activity” ที่มีเวิร์คชอปสอนการสร้างสรรค์สื่อและศิลปะ และ “โซนนิทรรศการ สื่อมาถึงใจ” ชวนทุกคนมาสำรวจความรู้สึกและฝึกการสื่อสารอย่างอ่อนโยน
เนื้อหาทั้งหมดถูกออกแบบมาให้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเยาวชนและขับเคลื่อนประเด็น “สันติภาพ” ซึ่งครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ในครอบครัว เพื่อน และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
งาน “HOPE HOP FEST” จึงไม่ใช่เพียงกิจกรรมทั่วไป แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ การลงมือทำ และการส่งต่อพลังแห่งความหวัง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมที่สงบ สร้างสรรค์ และมีสันติสุขอย่างแท้จริง