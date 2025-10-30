สสส. จัดงาน ‘Life Fest 40+ รู้ก่อนดีกว่า!’ ไขรหัสลับสู่ชีวิตอิสระ 5 ด้าน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือภาคีเครือข่าย 4 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ จำกัด, The Cloud, AIS Academy และ CentralWorld จัดงาน “Life Fest 40+ รู้ก่อนดีกว่า!” เทศกาลสำคัญที่มอบเครื่องมือและกระตุ้นให้คนไทยทุกวัยเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของสังคม และก้าวสู่ “วัยอิสระ” ได้อย่างมั่นใจ มีคุณภาพ และเป็นพลังให้กับสังคม ระหว่าง 17-19 ตุลาคม 2568 ณ CentralWorld Pulse ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
งานนี้ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อรับมือกับคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงที่กำลังถาโถมประเทศไทยให้เข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” (Super Aged Society) เร็วกว่าที่คาด โดย วิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ กรรมการบริหาร ซูเปอร์จิ๋ว อีเวนต์ ชี้ให้เห็นถึงอัตราส่วนพึ่งพิงที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดว่า จากการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากร ทำให้จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่จำนวนคนรุ่นใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอัตราผู้สูงอายุพึ่งพิงเพิ่มจาก 10.7% ในปี 2537 เป็น 31.1% ในปี 2567
“ดังนั้น คนวัยทำงาน 100 คนจึงต้องดูแลผู้สูงอายุถึง 31 คน ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งใหญ่ การรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้มีชีวิตที่เป็นอิสระและมีคุณภาพ ความร่วมมือครั้งนี้จึงเกิดขึ้นจากความเชื่อว่าการแบ่งปันความรู้ในสังคมจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความเข้าใจและการเตรียมพร้อมได้จริง”
ภายในงานมีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “ภารกิจคิดเผื่อ X Life Hack 40+” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมไขรหัสชีวิตอิสระ นำโดย สุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม สสส. กานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอ และ ช้างน้อย กุญชร ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ คลาวด์แอนด์กราวนด์
สูงวัยให้พร้อม ต้องเตรียมก่อน 40
สุพัฒนุช สอนดำริห์ ย้ำว่า สสส. ในฐานะองค์กรที่มุ่งมั่นในการสร้างเสริมสุขภาพในทุกช่วงวัย เล็งเห็นถึงการเตรียมพร้อมที่ดีต้องเกิดขึ้นตั้งแต่วัยกลางคน พร้อมกับนำเสนอแคมเปญ “สูงวัยให้พร้อม ต้องเตรียมก่อน 40” ด้วยต้องการกระตุกสังคมให้ตระหนักว่า วัย 40 ปี คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการลงทุน เพื่อชีวิตสูงวัย เพราะหลังจากอายุ 40 ปี ร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น กล้ามเนื้อจะถดถอย อย่างรุนแรงและรวดเร็วทันที รวมถึงเงินเก็บก็จะลดลงหากไม่มีการวางแผน
“เป็นที่มาของการมอบเครื่องมือให้คนไทยเตรียมพร้อมชีวิตยืนยาวอย่างมีคุณภาพ โดยเน้น 5 ด้านสำคัญ ที่เรียกว่า ไขรหัสลับสู่ชีวิตอิสระ ได้แก่ ด้านการเงิน (Wealth+) เพื่อวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด, ด้านสุขภาพ (Health+) เพื่อบาลานซ์สุขภาพแบบองค์รวม, ด้านจิตใจ (Mind+) เพื่อยกระดับสุขภาพจิตใจ, ด้านไลฟ์สไตล์ (Living+) เพื่อปรับไลฟ์สไตล์และที่อยู่อาศัย, ด้านเทคโนโลยี (Digital+) เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีและใช้นวัตกรรมอย่างชาญฉลาด โดยมุ่งหวังให้ภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกคน “ลุกขึ้นมาทำ” ด้วยพลังเล็กๆ ของตนเอง ควบคู่กับการออกแบบกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครบถ้วนในทุกมิติ”
บริเวณบูธ สสส. จึงจัดเต็มกิจกรรมในรูปแบบ Life Exhibition เตรียมให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยอิสระ เริ่มจาก โซน “เช็กก่อน รู้ก่อน” ชวนมาทดสอบความพร้อมของชีวิต ทั้งร่างกาย สมรรถภาพ สมอง และการเงิน เพื่อให้เกิดความตระหนักและนำไปสู่การวางแผนชีวิตในอนาคต
โซน “วัยอิสระในวันหน้า” ทดลองใช้ชีวิตในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป โซน “ทางเดินแห่งวัย” สวมใส่อุปกรณ์เพื่อจำลองตัวเองในวัยชราว่าจะต้องมีสภาพอย่างไร และโซน “กล่องสุ่มยักษ์” กับคำถามชวนฉุกคิดว่า ชีวิตไม่ใช่กล่องสุ่ม
สสส. ย้ำว่า “ชีวิตที่ดี” ไม่ได้วัดกันที่อายุยืนเพียงอย่างเดียว แต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า มีอิสระ และมีความสุขในทุกบทของชีวิต การเตรียมพร้อมวันนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีชีวิตที่แข็งแรง มั่นคง และเป็นพลังให้แก่ครอบครัวและสังคมต่อไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีของ “วัยอิสระ”
