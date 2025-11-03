Agri Service Provider ก้าวใหม่ของเกษตรไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ New Economy

กรมส่งเสริมการเกษตร เดินหน้า 11+ Quick Win ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม ชวนเกษตรกร
และผู้ประกอบการร่วมขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางการเกษตร “Agri Service Provider (ASP)” เพื่อยกระดับเกษตรกรไทยสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องจักรกล เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ตอบโจทย์แนวโน้ม เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โอกาสของภาคเกษตรไทยในปัจจุบันที่ก้าวเข้าสู่ ยุคเกษตรแม่นยำ ทำให้บริการทางการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การใช้เครื่องจักรกล โดรนเพื่อการเกษตร หรือระบบอัตโนมัติ มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้พัฒนาระบบ Agri Service Provider (ASP) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจเกษตรรูปแบบใหม่ ให้เกษตรกรเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้ผลิต” สู่ “ผู้ให้บริการ” ด้านเทคโนโลยีเกษตร เป็นการสร้างอาชีพใหม่ เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน และเชื่อมโยงกับทิศทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ
ปัจจุบันระบบผู้ให้บริการทางการเกษตรมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนแล้วกว่า 900 รายทั่วประเทศ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้าง ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันทรัพยากร (Sharing Economy) ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และสร้างรายได้ใหม่ให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งเป็นรากฐานของการจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมภาคเกษตรในระยะยาว
ทั้งนี้ การดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่ภายใต้ ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกี่ยวกับการประกอบกิจการในด้านการเกษตร พ.ศ. 2567 เพื่อให้ภาครัฐมีฐานข้อมูลผู้ให้บริการทางการเกษตรในสาขาต่าง ๆ เช่น ผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ผู้ให้บริการโดรน เพื่อการเกษตร บริการเก็บเกี่ยวผลผลิต และบริการระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกรผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการเอง
สำหรับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเป็น Agri Service Provider (ASP) สามารถขึ้นทะเบียนได้ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน Agri Service Provider เว็บไซต์ https://emachine.doae.go.th หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจใช้บริการทางการเกษตร สืบค้นรายชื่อผู้ให้บริการในพื้นที่ได้ ผ่านระบบเดียวกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกษตรไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจใหม่.