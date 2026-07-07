AOT เปิดทำเลทองรอบสนามบิน ดึงเอกชนลงทุนระยะยาว หนุนไทยสู่ Aviation Hub

7.07.26 | 16:45 น.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)  ดึงเอกชนร่วมพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทำเลทองรอบ
สนามบิน  6 แห่งทั่วประเทศรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub แห่งภูมิภาค และเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยานไทยในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเปิดให้พัฒนาภายใต้รูปแบบสัญญาเช่าระยะยาวสูงสุดถึง 30 ปี  เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์โลจิสติกส์ คลังสินค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สนามกีฬา รวมถึงโครงการด้านที่อยู่อาศัย ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ติดถนนสายหลัก ใกล้สนามบิน และเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)


  1. ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ที่ดินแปลงใหญ่ ขนาดพื้นที่ 462 ไร่ ฝั่งทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เตรียมพร้อมแล้ว สำหรับการพัฒนาโครงการในปี 2570 โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) อย่างเต็มรูปแบบ มีแผนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค ที่ AOT พัฒนาบนแปลงที่ดิน ได้แก่

ขยายถนนและสะพาน: มีการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อจากทางเข้า อบต.หนองปรือ ขยายความกว้างจาก 8 เมตร เพิ่มเป็น 24 เมตร พร้อมขยายสะพานข้ามจุดสำคัญเป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย เพื่อรองรับการขนส่งปริมาณมากได้อย่างไหลลื่น

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เชื่อมตรงเข้าสู่สนามบิน: มีการเพิ่มเส้นทางเข้า-ออกเพิ่มเติม เชื่อมระหว่างถนนวัดศรีวารีน้อย (ทางหลวงชนบท สป.2001) ตัดตรงเข้าสู่ถนนสุวรรณภูมิ 4 ทำให้การเดินทางและการกระจายสินค้าเข้าสู่สนามบินหรือออกสู่ถนนสายหลักอย่าง บางนา-ตราด และลาดกระบัง ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง โครงการได้จัดเตรียม Infrastructure หลักไว้ในระดับมาตรฐานสากล ระบบไฟฟ้ากำลังหลักถูกติดตั้งไว้ใต้ดิน ตลอดแนวถนนโครงการเพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม มีแหล่งจ่ายไฟและน้ำประปาหลักรวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และกระจายสถานีไฟฟ้าย่อยรวมถึงบ่อหน่วงน้ำไปยังที่ดินแต่ละแปลงอย่างทั่วถึง

โครงสร้างถนนและการเชื่อมต่อนี้เริ่มเดินหน้าก่อสร้างแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือน กรกฎาคม 2570

  • AOT เปิดให้นักลงทุนพัฒนาโครงการในระยะยาวถึง 30 ปี
  • อัตราค่าเช่า แปลง A-D เริ่มต้นที่ 70 บาท/ตร.ม./เดือน
  • อัตราค่าเช่า แปลง E1-E2 เริ่มต้นที่ 9.80 บาท/ตร.ม./เดือน
  • ผังเมืองสีน้ำเงิน กำหนดการใช้ประโยชน์เป็นรายการ ส.-2 สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
  • ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อลดข้อจำกัดให้การพัฒนาโครงการ

 

ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการพัฒนาแปลงที่ดิน

โลจิสติกส์และนวัตกรรมการบิน (แปลง A, B, C, D):

  • Logistic Park (แปลง A, D, B): พื้นที่รวมกว่าร้อยไร่ ออกแบบมาเพื่อเป็นคลังสินค้าอัจฉริยะ และศูนย์กระจายสินค้าตัวอย่างที่เน้นกิจกรรมเพิ่มมูลค่า
  • Aviation Park (แปลง B, C): นิคมรองรับอุตสาหกรรมการบินระดับสูง ทั้งการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าพัฒนาให้เป็น เขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งจะดึงดูดกลุ่มทุนเติบโตสูง เช่น e-Commerce อิเล็กทรอนิกส์ และเวชภัณฑ์ เป็นต้น

ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (แปลง E1, E2):

พื้นที่รวมสำหรับสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่าและคอมมูนิตี้ร้านค้า เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนทำงานและบุคลากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ ยิ่งเติมเต็มให้โครงการนี้กลายเป็นเมืองขนาดย่อมที่มีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง

  1. ที่ดินแปลงติดถนนทางเข้าด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทำเลรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

3 จุดเด่นสำคัญของแปลงที่ดิน

  1. ตั้งอยู่ติดถนนทางเข้าด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง ทำให้ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเดินทางเข้า-ออกสนามบิน หรือการขนส่งสินค้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์ คลังสินค้าพักสินค้าชั่วคราว หรือซัพพลายเออร์ที่ต้องดีลงานกับท่าอากาศยานตลอด 24 ชั่วโมง
  2. ที่ดินว่างเปล่าผืนนี้มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 38 ไร่เศษ (38-3-42.8 ไร่) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แปลงย่อย สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามขนาดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดกลางที่ต้องการความกระชับ หรือการรวมพื้นที่เพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
  3. โครงสร้างพื้นฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายที่ชัดเจน
  • มีแนวระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบโทรคมนาคม และท่อระบายน้ำผ่านบริเวณหน้าทรัพย์สินบางส่วนแล้ว
  • ที่ดินมีผังสีที่คาบเกี่ยวอยู่ในโซน ผังเมืองสีเขียว (ประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และ ผังเมืองสีเหลือง (ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) มีข้อกำหนดความสูงอาคารตามกฎกระทรวงควบคุมในบริเวณที่ 3 คือห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตร มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คลังสินค้าและโกดังขนาดกลางสำหรับธุรกิจ E-Commerce, ศูนย์รวบรวมและบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการส่งออก, ลานบริการจอดรถระยะยาวสำหรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมถึงอาคารสำนักงานแนวราบและพื้นที่พาณิชยกรรมชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตของบุคลากรและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างลงตัว

อัตราค่าเช่าที่ดิน 16.25 บาท/ตร.ม./เดือน

  1. Airport Business

AOT พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ Seamless connectivity เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานและธุรกิจของท่านที่ดินทำเลทองภายในสนามบิน ห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 9 นาที ใกล้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ศูนย์ขนส่งสาธารณะของสนามบิน

  • เนื้อที่ขนาดรวมประมาณ 548 ไร่ (บล็อก A ขนาดประมาณ 75 ไร่/บล็อก B ขนาดประมาณ 275 ไร่/บล็อก C ขนาดประมาณ 82 ไร่/บล็อก D ขนาดประมาณ 116 ไร่)
  • มีระบบสาธารณูปโภครองรับ
  • รองรับอาคารสูงสุดไม่เกิน 45 เมตร
  • ผังเมือง : ผังสีน้ำเงิน (สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ)

ระบบคมนาคม : มีระบบสาธารณูปโภครองรับและถนนขนาด 6 เลนติดถนนสุวรรณภูมิ 4 และถนนสุวรรณภูมิ 2
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของสนามบิน ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับถนนลาดกระบัง และสามารถเชื่อมต่อไปถนนบางนา-ตราด และถนนกิ่งแก้วได้สะดวกมาก

ในอนาคต AOT มีแผนการพัฒนาระบบ shuttle bus หรือ Automated People Mover (APM) เพื่อรองรับให้บริการ

บล็อก A และ B ประเภทธุรกิจแนะนำ โรงแรม ศูนย์นันทนาการ (recreation center) Medical Hub & Wellness Center Convention Hall & Exhibition Center

บล็อก C และ D ประเภทธุรกิจแนะนำ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น

ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 60 บาทต่อ ตร.ม.ต่อเดือน

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY) 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศที่สำคัญของภาคใต้ และรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นท่าอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งของภาคใต้ และ AOT มีแผนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยาน โดยจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้น 2 และปรับปรุงถนนระบบภายใน เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น

ที่ดินแปลงสวยติดถนนทางหลวง สข.4040 และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 425 (สายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่) ถนนหลักเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน

เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 10 นาที 

  1. แปลง 3-1

ขนาดที่ดินโดยประมาณ 14 ไร่

ประเภทธุรกิจแนะนำ สถานีบริการน้ำมัน สถานีชาร์จไฟฟ้า โรงแรม ร้านค้า Community Mall สำนักงาน ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์แสดงสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา Logistics & Transportation Hub

ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 4.94 บาท/ตร.ม./เดือน

  1. แปลง 3-2

ขนาดที่ดินโดยประมาณ 42 ไร่

ประเภทธุรกิจแนะนำ สถานีบริการน้ำมัน สถานีชาร์จไฟฟ้า โรงแรม ร้านค้า Community Mall สำนักงาน ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์แสดงสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา

ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 4.28 บาท/ตร.ม./เดือน

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI)

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็นท่าอากาศยานที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อภูมิภาคและสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยปัจจุบันมีแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น

  1. แปลง 3 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แปลงที่ดินภายในสนามบิน และสามารถเชื่อมสู่ถนนทางหลวงชนบท ชร.5023 (เวียงบูรพา) หรือถนนบายพาส ถนนเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน ใช้สำหรับการเดินทางเข้า-ออกเมือง

เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารภายใน 5 นาที รองรับอาคารสูงสุดไม่เกิน 45 เมตร

ขนาดที่ดินโดยประมาณ 136 ไร่

ประเภทธุรกิจแนะนำ โครงการสนับสนุนกิจการการบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ศูนย์แยกชิ้นส่วนอากาศยาน ศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้า เป็นต้น

ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 1.53 บาท/ตร.ม./เดือน

 

  1. แปลง 5 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

แปลงที่ดินภายในสนามบิน เชื่อมต่อด้วยถนนภายในสนามบิน ซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่มีทำเลที่สวยที่สุดของสนามบิน เนื่องจากเป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่ ใกล้ทางเข้า-ออกของสนามบิน

เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารภายใน 5 นาที

ขนาดที่ดินโดยประมาณ 265 ไร่

ประเภทธุรกิจแนะนำ โครงการสนับสนุนกิจการการบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า
ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า สำนักงาน ศูนย์ธุรกิจ Premium Outlet ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น

ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 1.71 บาท/ตร.ม./เดือน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน AOT โทร. 0 2132 2190, 0 2132 2031

https://aotasset.airportthai.co.th/