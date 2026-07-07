AOT เปิดทำเลทองรอบสนามบิน ดึงเอกชนลงทุนระยะยาว หนุนไทยสู่ Aviation Hub

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ดึงเอกชนร่วมพัฒนาศักยภาพพื้นที่ทำเลทองรอบ
สนามบิน 6 แห่งทั่วประเทศรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub แห่งภูมิภาค และเสริมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของท่าอากาศยานไทยในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย โดยพื้นที่ดังกล่าวจะเปิดให้พัฒนาภายใต้รูปแบบสัญญาเช่าระยะยาวสูงสุดถึง 30 ปี เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการหลากหลายรูปแบบ อาทิ ศูนย์โลจิสติกส์ คลังสินค้า โรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์การค้า โรงพยาบาล สนามกีฬา รวมถึงโครงการด้านที่อยู่อาศัย ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ ติดถนนสายหลัก ใกล้สนามบิน และเชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK)
- ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ที่ดินแปลงใหญ่ ขนาดพื้นที่ 462 ไร่ ฝั่งทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เตรียมพร้อมแล้ว สำหรับการพัฒนาโครงการในปี 2570 โดยได้รับการอนุมัติเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น ศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) อย่างเต็มรูปแบบ มีแผนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและสาธารณูปโภค ที่ AOT พัฒนาบนแปลงที่ดิน ได้แก่
ขยายถนนและสะพาน: มีการปรับปรุงถนนเชื่อมต่อจากทางเข้า อบต.หนองปรือ ขยายความกว้างจาก 8 เมตร เพิ่มเป็น 24 เมตร พร้อมขยายสะพานข้ามจุดสำคัญเป็น 4 ช่องจราจรตลอดสาย เพื่อรองรับการขนส่งปริมาณมากได้อย่างไหลลื่น
เชื่อมตรงเข้าสู่สนามบิน: มีการเพิ่มเส้นทางเข้า-ออกเพิ่มเติม เชื่อมระหว่างถนนวัดศรีวารีน้อย (ทางหลวงชนบท สป.2001) ตัดตรงเข้าสู่ถนนสุวรรณภูมิ 4 ทำให้การเดินทางและการกระจายสินค้าเข้าสู่สนามบินหรือออกสู่ถนนสายหลักอย่าง บางนา-ตราด และลาดกระบัง ทำได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง โครงการได้จัดเตรียม Infrastructure หลักไว้ในระดับมาตรฐานสากล ระบบไฟฟ้ากำลังหลักถูกติดตั้งไว้ใต้ดิน ตลอดแนวถนนโครงการเพื่อความปลอดภัยและความสวยงาม มีแหล่งจ่ายไฟและน้ำประปาหลักรวมถึงบ่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง และกระจายสถานีไฟฟ้าย่อยรวมถึงบ่อหน่วงน้ำไปยังที่ดินแต่ละแปลงอย่างทั่วถึง
โครงสร้างถนนและการเชื่อมต่อนี้เริ่มเดินหน้าก่อสร้างแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดใช้อย่างเต็มรูปแบบในเดือน กรกฎาคม 2570
- AOT เปิดให้นักลงทุนพัฒนาโครงการในระยะยาวถึง 30 ปี
- อัตราค่าเช่า แปลง A-D เริ่มต้นที่ 70 บาท/ตร.ม./เดือน
- อัตราค่าเช่า แปลง E1-E2 เริ่มต้นที่ 9.80 บาท/ตร.ม./เดือน
- ผังเมืองสีน้ำเงิน กำหนดการใช้ประโยชน์เป็นรายการ ส.-2 สถาบันราชการ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
- ปัจจุบันอยู่ระหว่างแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อลดข้อจำกัดให้การพัฒนาโครงการ
ตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการพัฒนาแปลงที่ดิน
โลจิสติกส์และนวัตกรรมการบิน (แปลง A, B, C, D):
- Logistic Park (แปลง A, D, B): พื้นที่รวมกว่าร้อยไร่ ออกแบบมาเพื่อเป็นคลังสินค้าอัจฉริยะ และศูนย์กระจายสินค้าตัวอย่างที่เน้นกิจกรรมเพิ่มมูลค่า
- Aviation Park (แปลง B, C): นิคมรองรับอุตสาหกรรมการบินระดับสูง ทั้งการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ และศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี โดยตั้งเป้าพัฒนาให้เป็น เขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่งจะดึงดูดกลุ่มทุนเติบโตสูง เช่น e-Commerce อิเล็กทรอนิกส์ และเวชภัณฑ์ เป็นต้น
ที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม (แปลง E1, E2):
พื้นที่รวมสำหรับสร้างอาคารพักอาศัยให้เช่าและคอมมูนิตี้ร้านค้า เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนทำงานและบุคลากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยเฉพาะ ยิ่งเติมเต็มให้โครงการนี้กลายเป็นเมืองขนาดย่อมที่มีชีวิตชีวาตลอด 24 ชั่วโมง
- ที่ดินแปลงติดถนนทางเข้าด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ทำเลรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3 จุดเด่นสำคัญของแปลงที่ดิน
- ตั้งอยู่ติดถนนทางเข้าด้านทิศใต้ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยตรง ทำให้ลดข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเดินทางเข้า-ออกสนามบิน หรือการขนส่งสินค้า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจกลุ่มโลจิสติกส์ คลังสินค้าพักสินค้าชั่วคราว หรือซัพพลายเออร์ที่ต้องดีลงานกับท่าอากาศยานตลอด 24 ชั่วโมง
- ที่ดินว่างเปล่าผืนนี้มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ 38 ไร่เศษ (38-3-42.8 ไร่) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 แปลงย่อย สามารถเลือกใช้ประโยชน์ได้ตามขนาดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดกลางที่ต้องการความกระชับ หรือการรวมพื้นที่เพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
- โครงสร้างพื้นฐานและข้อกำหนดทางกฎหมายที่ชัดเจน
- มีแนวระบบไฟฟ้า น้ำประปา ระบบโทรคมนาคม และท่อระบายน้ำผ่านบริเวณหน้าทรัพย์สินบางส่วนแล้ว
- ที่ดินมีผังสีที่คาบเกี่ยวอยู่ในโซน ผังเมืองสีเขียว (ประเภทชนบทและเกษตรกรรม) และ ผังเมืองสีเหลือง (ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย) มีข้อกำหนดความสูงอาคารตามกฎกระทรวงควบคุมในบริเวณที่ 3 คือห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตร มีความยืดหยุ่นสูงและพร้อมรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คลังสินค้าและโกดังขนาดกลางสำหรับธุรกิจ E-Commerce, ศูนย์รวบรวมและบรรจุหีบห่อสินค้าเพื่อการส่งออก, ลานบริการจอดรถระยะยาวสำหรับผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมถึงอาคารสำนักงานแนวราบและพื้นที่พาณิชยกรรมชุมชน เพื่อรองรับการเติบโตของบุคลากรและธุรกิจเกี่ยวเนื่องรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างลงตัว
อัตราค่าเช่าที่ดิน 16.25 บาท/ตร.ม./เดือน
- Airport Business
AOT พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ Seamless connectivity เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการท่าอากาศยานและธุรกิจของท่านที่ดินทำเลทองภายในสนามบิน ห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 9 นาที ใกล้สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต ศูนย์ขนส่งสาธารณะของสนามบิน
- เนื้อที่ขนาดรวมประมาณ 548 ไร่ (บล็อก A ขนาดประมาณ 75 ไร่/บล็อก B ขนาดประมาณ 275 ไร่/บล็อก C ขนาดประมาณ 82 ไร่/บล็อก D ขนาดประมาณ 116 ไร่)
- มีระบบสาธารณูปโภครองรับ
- รองรับอาคารสูงสุดไม่เกิน 45 เมตร
- ผังเมือง : ผังสีน้ำเงิน (สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ)
ระบบคมนาคม : มีระบบสาธารณูปโภครองรับและถนนขนาด 6 เลนติดถนนสุวรรณภูมิ 4 และถนนสุวรรณภูมิ 2
ซึ่งเป็นถนนสายหลักของสนามบิน ปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อกับถนนลาดกระบัง และสามารถเชื่อมต่อไปถนนบางนา-ตราด และถนนกิ่งแก้วได้สะดวกมาก
ในอนาคต AOT มีแผนการพัฒนาระบบ shuttle bus หรือ Automated People Mover (APM) เพื่อรองรับให้บริการ
บล็อก A และ B ประเภทธุรกิจแนะนำ โรงแรม ศูนย์นันทนาการ (recreation center) Medical Hub & Wellness Center Convention Hall & Exhibition Center
บล็อก C และ D ประเภทธุรกิจแนะนำ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการบิน เช่น ศูนย์กระจายสินค้า เป็นต้น
ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 60 บาทต่อ ตร.ม.ต่อเดือน
ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (HDY)
ท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศที่สำคัญของภาคใต้ และรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ เป็นท่าอากาศยานที่มีบทบาทสำคัญในด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการขนส่งของภาคใต้ และ AOT มีแผนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยาน โดยจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสารชั้น 2 และปรับปรุงถนนระบบภายใน เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้น
ที่ดินแปลงสวยติดถนนทางหลวง สข.4040 และอยู่ระหว่างการก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 425 (สายทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่) ถนนหลักเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน
เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารเพียง 10 นาที
- แปลง 3-1
ขนาดที่ดินโดยประมาณ 14 ไร่
ประเภทธุรกิจแนะนำ สถานีบริการน้ำมัน สถานีชาร์จไฟฟ้า โรงแรม ร้านค้า Community Mall สำนักงาน ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์แสดงสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา Logistics & Transportation Hub
ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 4.94 บาท/ตร.ม./เดือน
- แปลง 3-2
ขนาดที่ดินโดยประมาณ 42 ไร่
ประเภทธุรกิจแนะนำ สถานีบริการน้ำมัน สถานีชาร์จไฟฟ้า โรงแรม ร้านค้า Community Mall สำนักงาน ศูนย์ธุรกิจ ศูนย์แสดงสินค้า โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา
ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 4.28 บาท/ตร.ม./เดือน
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (CEI)
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายเป็นท่าอากาศยานที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมต่อภูมิภาคและสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยปัจจุบันมีแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น
- แปลง 3 ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
แปลงที่ดินภายในสนามบิน และสามารถเชื่อมสู่ถนนทางหลวงชนบท ชร.5023 (เวียงบูรพา) หรือถนนบายพาส ถนนเชื่อมต่อเมืองและสนามบิน ใช้สำหรับการเดินทางเข้า-ออกเมือง
เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารภายใน 5 นาที รองรับอาคารสูงสุดไม่เกิน 45 เมตร
ขนาดที่ดินโดยประมาณ 136 ไร่
ประเภทธุรกิจแนะนำ โครงการสนับสนุนกิจการการบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ศูนย์ซ่อมอากาศยาน
ศูนย์แยกชิ้นส่วนอากาศยาน ศูนย์กระจายสินค้า และคลังสินค้า เป็นต้น
ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 1.53 บาท/ตร.ม./เดือน
- แปลง 5 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
แปลงที่ดินภายในสนามบิน เชื่อมต่อด้วยถนนภายในสนามบิน ซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่มีทำเลที่สวยที่สุดของสนามบิน เนื่องจากเป็นแปลงที่ดินขนาดใหญ่ ใกล้ทางเข้า-ออกของสนามบิน
เดินทางถึงอาคารผู้โดยสารภายใน 5 นาที
ขนาดที่ดินโดยประมาณ 265 ไร่
ประเภทธุรกิจแนะนำ โครงการสนับสนุนกิจการการบิน และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เช่น โรงแรม ศูนย์การค้า
ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์แสดงสินค้า สำนักงาน ศูนย์ธุรกิจ Premium Outlet ขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น
ราคาค่าเช่าเริ่มต้น 1.71 บาท/ตร.ม./เดือน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน AOT โทร. 0 2132 2190, 0 2132 2031
https://aotasset.airportthai.co.th/