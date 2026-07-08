เมื่อระยะห่างของ “หัวใจ” คือกุญแจสู่ความสำเร็จ ติดตามชมแรงบันดาลใจแห่ง “ผู้ให้” ใน The Moon Still Lives in My Heart EP.2

“หากฉันใส่ส้นสูง ฉันก็คงสูงกว่าพวกเรานิดหน่อย แต่ใจเราจะห่างกันเยอะ” ประโยคที่เรียบง่ายแต่กินใจนี้ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ “แพรวา” ผู้บริหารรุ่นใหม่ เริ่มเข้าใจว่าหัวใจของการบริหารที่แท้จริง ไม่ใช่การมองจากมุมสูงในห้องแอร์ แต่คือการลดช่องว่างเพื่อเข้าไปนั่งในใจคน
หลังจากที่ “แพรวา” ประธานบริษัทรุ่นใหม่วัย 18 ปี ได้ตัดสินใจปลอมตัวลงพื้นที่เพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังปัญหาของบริษัทใน EP.1 นั้น เรื่องราวของ “The Moon Still Lives in My Heart จันทร์…ในใจ” ใน EP.2 นี้ จะนำพาแพรวาไปสู่บททดสอบที่เข้มข้นยิ่งขึ้น เมื่อเธอต้องเปลี่ยน “ข้อมูล” ที่ได้รับให้กลายเป็น “นวัตกรรม” ที่กินใจคน แพรวาเริ่มมองเห็นทางออกจากการนำ “กากกาแฟ” จากโครงการหลวง มาสร้างสรรค์เป็นรองเท้านวัตกรรมใหม่ที่นุ่ม เบา และดับกลิ่นได้ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ดีต่อเท้า ดีต่อโลก ดีต่อชาวดอย” ซึ่งเป็นการส่งต่อคุณค่ากลับคืนสู่ชุมชนและสังคม
แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ เมื่อเธอต้องรับมือกับความขัดแย้งในองค์กรเรื่องการจ่ายโบนัสที่เหลื่อมล้ำระหว่างผู้บริหารและพนักงาน แพรวาจึงได้ค้นพบบทเรียนล้ำค่าจากบันทึกของแม่และคำบอกเล่าของคนงานถึง “อดีตประธานกัลยา” ผู้ที่มักสวมรองเท้าแตะลงไปนั่งพูดคุยกับพนักงานที่พื้น เพียงเพราะเหตุผลสั้นๆ ว่า “ถ้าใส่ส้นสูง ฉันก็คงสูงกว่าพวกเรานิดหน่อย แต่ใจเราจะห่างกันเยอะ ใส่รองเท้าแตะเท่ากันแบบนี้ คุยกันสบายใจกว่า” คำพูดนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้แพรวาเข้าใจว่า การเป็นผู้นำที่แท้จริงคือการ “ก้าวลงไปให้เท่ากับทุกคน” เพื่อรับฟังและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
นอกจากปัญหาธุรกิจ แพรวายังต้องเรียนรู้ว่า “ราคาไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ซื้อเสมอไป แต่คุณค่าคือสิ่งที่ทำให้เลือก” เธอจึงมุ่งมั่นที่จะบอกเล่าเรื่องราวความสวยงามของภูมิปัญญาไทยผ่าน “ผ้าไหม” เพื่อพิสูจน์ว่าแบรนด์ที่เต็มเปี่ยมด้วย “คุณค่า” จะสามารถครองใจผู้คนได้ยั่งยืนกว่าการแข่งขันด้วยราคา และแม้ในวันที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่บดบังแสงสว่าง แพรวายังคงมีคำสอนของแม่ที่เป็นดั่ง “พระจันทร์ในใจ” คอยนำทางว่า แม้ยามเช้าแสงตะวันจะบดบังจนมองไม่เห็นจันทร์ แต่ความรักและความเมตตานั้น จะเป็นแสงสว่างให้เธอก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้
ร่วมหาคำตอบว่า การบริหารด้วยหัวใจและการให้เกียรติเพื่อนมนุษย์จะพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตได้อย่างไร ใน The Moon Still Lives in My Heart ภาพยนตร์แห่งแรงบันดาลใจในชุด “The Woman” จัดทำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “แม่” และ “รอยยิ้มแห่งแผ่นดิน” จุดประกายความสว่างไสวแก่ชีวิตพสกนิกรไทยชั่วนิรันดร์
รับชม “The Moon Still Lives in My Heart จันทร์…ในใจ” EP.2 พร้อมกัน วันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ทาง Youtube : PTT Public Company Limited และ Facebook : PTT News