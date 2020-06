ภาพเก่าเล่าตำนาน : ลูกชาวปากีฯเป็นนายกเทศมนตรี..ลอนดอน โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

ราว 500 ปีที่แล้ว อังกฤษแล่นเรือปืนเสี่ยงตายออกไปตระเวนล่าเมืองขึ้นสุดขอบฟ้า คนอังกฤษไปค้าขาย ไปทำสงครามกับชาวพื้นเมือง… แย่งยึดดินแดนแล้วปกครองไว้เกือบรอบโลก

ช่วงที่รุ่งเรืองสุดขีด… อังกฤษยึดดินแดนที่นำประชากรมาบวกรวมกันแล้วได้ราว 1 ใน 5 ของโลก

ดินแดนที่เรียกว่า ชมพูทวีปŽ (Jambudvpa) ที่กว้างใหญ่ไพศาล มีหลายอาณาจักรย่อย มีชาวพื้นเมืองหลายเผ่าพันธุ์ อังกฤษยุแหย่ เสี้ยมให้รบกันเอง แบ่งแยกแล้วเข้าปกครอง…

ชมพูทวีป ต่อมาแตกตัวกลายเป็น อินเดีย ปากีสถาน บังกลาเทศ เนปาล ประเทศทั้งหมดนี้ยังคงผูกพันกับอังกฤษ มีแบบแผนการเมือง การปกครอง (บางส่วน) แบบที่อังกฤษวางรากฐานไว้ให้

ด้านดี คือ อังกฤษใจกว้าง เปิดโอกาสให้ประชาชนในดินแดนเหล่านี้ไปเรียนหนังสือในอังกฤษในทุกด้าน แล้วกลับมาสร้างชาติบ้านเมืองตัวเอง….

ชาวเมืองขึ้นที่ไปเรียนหนังสือในอังกฤษไม่น้อย ต่อมากลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตของอังกฤษ ….บ้างก็กลายเป็น มันสมองŽ ให้อังกฤษ

อังกฤษ ใจนักเลงพอ ถึงขนาดเปิดโอกาสให้เด็กหนุ่มจากทั่วโลก รวมทั้งจากอาณานิคมของตนเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อยทหารบกในอังกฤษ

พระราชวงศ์ เชื้อพระวงศ์ จำนวนไม่น้อยจากหลายประเทศทั่วโลก สำเร็จการศึกษาอบรมจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแซนด์เฮิสต์ (Royal Military Academy Sandhurst)

อังกฤษนำชาวพื้นเมืองจากหลายประเทศมาทำงานในประเทศของตน บางส่วนก็ขออพยพ ไปหางานทำในอังกฤษ แม้กระทั่งชาวจีนก็ไปตั้งไชน่าทาวน์ ขายของ ขายอาหารร่ำรวยกันมาหลายช่วงอายุคน

ปากีสถาน เป็น 1 ชนชาติที่อพยพเข้าไป ขอเป็นพลเมืองอังกฤษโดยถูกต้องตามกฎหมายมานานนับร้อยปี

เรื่องที่น่าสนใจ คือ หนุ่มนักฎหมาย สายเลือดปากีสถานที่ไปเกิดบนเกาะอังกฤษ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน…

5 พฤษภาคม 2559 มีการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในอังกฤษ พื้นที่เลือกตั้งที่ถูกเพ่งเล็งมากที่สุดคือ มหานครลอนดอน ที่มีเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครลอนดอน (Mayor of London) เป็นเดิมพัน

22.00 น. เริ่มนับคะแนน ณ ศาลาว่าการ เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณตี 3 ผลการนับคะแนนปรากฏว่า นายซอดิค คาน (SADIQ KHAN) สังกัดพรรคแรงงาน เป็นผู้ได้รับชัยชนะ ด้วยคะแนน 1,310,143 คะแนน คิดเป็น 56.9%

คู่แข่งคนสำคัญ คือ นายแซค โกลด์สมิธ (Zac Goldsmith) จากพรรคอนุรักษนิยมได้ 994,614 คะแนนเท่ากับ 43.1%

แซค โกลด์สมิธ คือ ชาวอังกฤษโดยสายเลือด นักเรียนอีตัน เป็นลูกมหาเศรษฐีของลอนดอน …แพ้คะแนน…

นายกเทศมนตรีมหานครใหญ่ระดับโลก ชื่อแปลกๆ หน้าตาแปลกๆ คนนี้เป็นใครมาจากไหนกัน ?

คาน เกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2513 เป็นคนอังกฤษเชื้อสายปากีสถาน เกิดในครอบครัวมุสลิม สุหนี่ เป็นลูกคนที่ 5 ในจำนวน 8 คนของครอบครัว พี่น้องทุกคนได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีในอังกฤษ

บิดาของเขาชื่อ อัมนุลลาห์ คาน (Amanullah Khan) ช่วงที่อพยพมาอังกฤษ เขาเป็นพนักงานขับรถโดยสารของบรรษัท London Transport ขับรถเมล์อยู่ 25 ปี หารายได้เลี้ยงครอบครัว

มารดาของเขา คือ ลูกจ้างในโรงงานทอผ้า ครอบครัวผู้อพยพมุสลิมชาวปากีสถานที่ขยันขันแข็งตระกูลนี้ ใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนการเคหะแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน

คาน เข้าเรียนกฎหมายที่ University of North London เมื่อจบการศึกษา เขาทำงานเป็นทนายความฝึกหัดในสำนักกฎหมายของรัฐสภาอังกฤษ พร้อมกับการเรียนต่อที่ Guildfordžs University of Law (เดิมชื่อ College of Law เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ถือว่าเป็นโรงเรียนกฎหมาย อันมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ) เป็นเวลาอีก 3 ปี จึงสามารถสอบรับใบอนุญาตเป็นทนายความชั้นหนึ่ง

นักกฎหมายหนุ่ม จัดตั้งสำนักกฎหมายเอกชนชื่อ คริสเตียน คาน (Christian Khan) ร่วมกับหุ้นส่วนที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาชื่อ หลุยส์ คริสเตียน (Louise Christian)

สำนักกฎหมายแห่งนี้ ส่วนใหญ่ทำคดีที่เกี่ยวกับแรงงาน การเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง ในภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้เสียหาย จาการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโดนรังแกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คาน ทำคดีอย่างทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือสังคม ในเวลาไม่นานนักเขา กลายเป็นขวัญใจของบรรดาผู้ยากไร้ในชุมชนต่างๆ ทั่วนครลอนดอน จนถูกเรียกขานว่าเป็นทนายคนจน และทนายสิทธิมนุษยชน

ซอดิค คาน เป็นมุสลิม…

ประเทศอังกฤษ มีประชากรมุสลิมอยู่ประมาณ 2 ล้านคน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 3 ของประชากรทั้งประเทศ

มุสลิมเคยอพยพเข้าสู่ประเทศอังกฤษในช่วงต้นปี พ.ศ.2503 เนื่องจากประเทศอังกฤษยุคนั้น ต้องการผู้อพยพเข้ามาเป็นแรงงานกรรมกร ส่วนใหญ่ประมาณ 80% เป็นมุสลิมที่มีพื้นเพอพยพจากประเทศปากีสถาน บังกลาเทศ และอินเดีย

นอกจากนั้น ยังมีมุสลิมที่อพยพมาจากกลุ่มประเทศอาหรับ มาเลเซีย อิหร่าน ตุรกี โดยมุสลิมเหล่านี้ แสวงหาความพึงพอใจในสิทธิในความเป็นพลเมืองอังกฤษ

เมื่อทำงานในลักษณะ ทนายคนจนŽ ได้ระยะหนึ่ง ซอดิก คาน จึงเบนเข็มไปเป็นนักการเมือง ลงสมัครในระดับท้องถิ่นในสังกัดพรรคแรงงาน พ.ศ.2551 ได้รับการเลือกตั้งครั้งแรก เป็นสมาชิกสภามหานครลอนดอน จากแขวงทุตติ้ง (Tooting) เขตวันส์เวิรธ์ (Wandsworth)

เขากลายเป็นนักการเมืองหนุ่ม ที่มีผลงานโดดเด่นเข้าตานักการเมืองรุ่นใหญ่ ในบทบาทของ สมาชิกสภามหานครลอนดอนŽ

ปี พ.ศ.2555 เขาได้การแต่งตั้งจากนายกอร์ดอน บราว์น (Gordon Brown) นรม.อังกฤษ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

คาน คือ ชาวเอเชียคนแรกที่ได้เข้าไปอยู่ใน ครม.อังกฤษ

ในปี 2557 เมื่อเปลี่ยนขั้วการเมือง นายเดวิด คาเมรอน (David Cameron) จากพรรคอนุรักษนิยมขึ้นเป็น นรม. เขาได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็น รมต.เงา ดูแลกิจการยุติธรรม และด้านการคลัง

หลายปีที่ผ่านมา… เกิดเหตุก่อการร้ายในมหานครลอนดอน มีคนเจ็บตายทุกครั้ง คานคือนักการเมืองมุสลิมที่กล้าวิจารณ์อย่างดุเดือด เผ็ดร้อน ตำหนิความรุนแรง จนชีวิตเขาเองก็ตกอยู่ในอันตราย หากแต่ชาวลอนดอนส่วนหนึ่งมองเขาด้วยความชื่นชม

ซอดิค คาน เริ่มหันมาสนใจ การเมืองสนามเล็กŽ ขอลงสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมหานครลอนดอน

มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กระหึ่มว่า เขาเป็นมุสลิมŽ ในขณะที่ชาวลอนดอนเคยโดนวางระเบิดนับไม่ถ้วน มีคนบาดเจ็บ ล้มตายจากการก่อการร้าย ชาวลอนดอนไม่น่าจะเลือก ซอดิค คาน

เป็นที่ทราบกันดีว่า …ชาวลอนดอนส่วนหนึ่งต่อต้านอิสลาม หรือที่เรียกว่าอิสลาโมโฟเบีย (Islamophobia) หรือภาวะหวาดระแวงมุสลิม

คู่แข่งของ ซอดิค คาน ที่ลงแข่งขันชื่อ แซค โกลด์สมิธ เป็นชาวอังกฤษ เวลานั้นอยู่พรรคฝ่ายรัฐบาลที่น่าจะได้เปรียบ เมื่อเห็นนายซอดิค คาน มารับสมัครเลือกตั้ง เขาดำเนินนโยบายกีดกันมุสลิมในการหาเสียง..

มันคือ การแข่งขันระหว่างลูกมหาเศรษฐีกับลูกคนขับรถเมล์

นักกฎหมายหนุ่มสายเลือดปากีสถาน กลับหาเสียงด้วยการเชิดชู บูรณาการระหว่างเชื้อชาติและศาสนาŽ เพื่อสร้างอังกฤษให้เข้มแข็ง เขากล่าวในทุกแห่งว่า ผมคือ คนอังกฤษŽ

คำขวัญที่ซอดิก คาน ใช้หาเสียง คือ United is Better than Devided (รวมกัน ดีกว่าแบ่งแยกกัน)

ชาวลอนดอนไตร่ตรองและขอเลือกชีวิตของเขาเอง

ฟ้าถล่ม.. แผ่นดินทลาย…หักปากกาเซียนทั่วหล้า

กลางดึกวันนั้น… เมื่อนับคะแนนเสร็จ… นายซอดิก คาน ชาวอังกฤษ เชื้อสายปากีสถาน มุสลิม มีคะแนนสูงกว่าคู่แข่ง และเขามีคะแนนเกินกว่าร้อยละ 50

สังคมโลกตกตะลึงเมื่อทราบว่าชาวลอนดอนเลือกมุสลิมให้เป็นผู้นำของเขา อาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่า…ความแตกแยกนั้นทำให้ชาวอังกฤษปวดร้าวมามากแล้ว…

เขาได้รับการแต่งตั้งจากชาวลอนดอนให้เป็นนายกเทศมนตรี

…ผมดีใจมากที่ลอนดอนเลือกความหวังเหนือความหวาดกลัวและความเป็นเอกภาพเหนือการแบ่งแยก การเมืองแห่งความหวาดกลัวไม่ได้รับการตอบรับในเมืองของเราŽ… คานกล่าวถึงการโจมตีเขาจากฝ่ายอนุรักษนิยม

วันรุ่งขึ้น….หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ในปากีสถาน พร้อมใจกันประโคมข่าวระเบ็งเซ็งแซ่ในชัยชนะของลูกชายคนขับรถเมล์ชาวปากีสถาน ที่ก้าวขึ้นมาเป็นนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอน

ชาวปากีสถานยกย่อง ซอดิค คาน ถือเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของสายเลือดชาวปากีสถาน

ซอดิค คาน ชาวปากีสถานและเป็นชาวเอเชียคนแรก ที่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมใน ครม.อังกฤษและยังได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีมหานครเอกของโลก…

ทั้งนี้ ก็ยังจะต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานและชาวลอนดอนจะตัดสิน ถ้าดีก็ทำงานต่อไป..ถ้าไม่ดี เดี๋ยวก็ต้องพ้นหน้าที่ไป…

กรรมการผู้ตัดสิน ผู้เล่น คนดู ล้วนทำตามกฎ-กติกา มีมารยาท มีน้ำใจ… สังคมจะน่าอยู่ อยู่สบายและรุ่งเรือง

