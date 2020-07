ผู้เขียน พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

ภาพเก่าเล่าตำนาน : ลิง…เรื่องเก่าเล่าใหม่ : โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

นี่คือ “อิทธิฤทธิ์” ของข่าว ข้อมูลที่ถูกผลิตให้เนื้อหา มุ่งเน้นโจมตี จิกลงไป ฉายภาพความลำบากยากแค้นของลิงที่มีสภาพเป็นทาส ลิงแทบทุกตัวในไทย ต้องทุกข์ทรมานกับภารกิจเก็บมะพร้าว มีโซ่ล่าม เจ้าวานรแก่เหนื่อยสายตัวแทบขาด….

ปฏิกิริยาของคนดู เสพข้อมูล ก็ต้องเศร้าสลดหดหู่ เพราะเห็นภาพแบบนั้น…. จะรู้สึกเป็นอื่นก็คงแปลก ….

ภาพ และคำบรรยายที่แพร่ออกไป น่าตื่นเต้น น่าสังเวชสำหรับชาวตะวันตกที่อยู่ห่างไปคนละซีกโลก ชาวสวน ผู้ประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว มันโหด ทรมานลิงแสนสาหัส ?

โดยส่วนตัว ผู้เขียนไม่เชื่อว่าเหตุผลการแบนสินค้า “กะทิ” จะมีสาเหตุมาจากการทรมานลิงทั้งหมด มันคือเล่ห์เหลี่ยม กลยุทธ์ทางการค้า ที่ได้ผลชะงัด ถ้าคุณกล้าตีให้หนัก ทำให้เอิกเกริก นำเรื่องการทรมานสัตว์ไปผูกโยงกับการขายสินค้า คุณก็จะกำจัดคู่แข่งได้

สำนวนจีนแนวนี้ คือ การศึกมิหน่ายเล่ห์

มีข้อมูลในประเทศไทยชัดเจนว่า ผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมมะพร้าวในประเทศไทย ใช้ลิงเป็นลูกมือเก็บมะพร้าวเป็นเพียงวงแคบๆ หากแต่ขณะนี้มีผู้ได้รับผลกระทบมหาศาล

คลิปข้อมูลที่องค์การพิทักษ์สิทธิสัตว์ (People for the Ethical Treatment of Animals : PETA) ยึดถือเป็นเกณฑ์การพิจารณา ..มันเลวร้ายจริงๆ ฝรั่งทั้งหลายชมแล้วเหมือนต้องมนต์ขลัง เชื่อสนิทใจให้ยุติการซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมะพร้าวที่ผลิตในประเทศไทย เพราะ “ทรมานลิง”

ท่านที่ได้ชมคลิปนี้ เราก็คง “ใจหาย” ไม่น้อยเช่นกัน

เนื้อหาในคลิปที่แพร่ออกไปตูมตาม….ชาวสวนในไทยจะบังคับลิงให้ปีนขึ้นไปเก็บมะพร้าวได้มากถึง 1,000 ผลต่อวัน

คนไทยเอาลิงมาฝึก รัดตรึงด้วยโซ่ผูกติดอยู่กับเจ้าของ มีปลอกคอโลหะคล้องอยู่รอบคอลิง ถูกบังคับให้ปีนขึ้นไปสูงราว 25 เมตร เพื่อเก็บมะพร้าว…มีภาพที่น่าเกลียดน่าชัง ลิงต้องไร้อิสรภาพ หิวโหย ถูกกักขังในกรงแคบๆ

ราว 20 ปีที่แล้ว ทหารเรียกเรื่องราวแบบนี้ว่า สงครามสารสนเทศ (Information Warfare)

เมื่อไม่นานมานี้…เกิดศัพท์ใหม่ว่า การปฏิบัติการข่าวสาร หรือ IO (Information Operations)

สังคมโลกปัจจุบัน ดูเหมือนว่า ใครชิงฟ้อง ชิงใส่ร้ายผู้อื่นก่อน คนนั้นจะได้เปรียบ ลมปาก จิตใจที่คิดคดทรยศ ชั่วร้าย ทำลายได้ทุกสรรพสิ่ง และประการสำคัญ คือ ถ้าขยันใส่ร้าย ป้ายสีคนอื่นแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เค้าจะเป็นคนดีตลอดกาล

ต้องยอมรับว่า นักธุรกิจไทยเราเก่งเจ๋งจริง ที่นำผลิตภัณฑ์จากไทยไปวางขายในอังกฤษได้ และดันขายดีซะด้วย….

เมื่อโดดเด่น ขายดี มีกำไร…เจ้าอื่นก็คงริษยา อาฆาต

สิ่งที่ต้องทำตอนนี้ คือ ฝีปาก ฝีมือที่จะแก้ ปรับ ข้อมูล ความเข้าใจ การรับรู้ของสังคม ต่อสู้กับ “การกีดกัน” ใส่ร้ายป้ายสี

คงต้องเหนื่อยไม่น้อย เพราะคุณ แคร์รี ไซมอนด์ส คู่หมั้นของ นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ คือ บุคคลที่เป็นตัวตั้งตัวตี รณรงค์ต่อต้าน ทำให้ห้างอย่างน้อย 4 แห่ง ในอังกฤษประกาศยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มะพร้าว น้ำกะทิ ที่มาจากแรงงานลิงของไทย

ภาพเก่า..เล่าตำนาน ตอนนี้ขอชวนคุยเรื่อง การใช้ลิงเก็บมะพร้าวที่มีมาช้านาน เป็นภูมิปัญญามนุษย์ที่สามารถฝึกสัตว์ให้ทำงานในชนิดที่มนุษย์ไม่ถนัด

มะพร้าว ที่มีดกดื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในอดีตที่ผ่านมาล้วนใช้ลิงเพื่อเก็บผลมะพร้าว เพราะลำต้นสูงแบบแหงนคอตั้งบ่า….

ไม่มีข้อมูลบันทึกว่า ชนชาติใดคือผู้ค้นพบและฝึกการใช้ลิงเก็บมะพร้าวเป็นชนชาติแรก มีข้อสันนิษฐานลางๆ ว่าอาจจะเป็นอินเดีย ซึ่ง “ดินแดนชมพูทวีป” มีต้นมะพร้าวมหาศาล รวมทั้งมีลิงในพื้นที่

การค้าขายในยุคโบราณกาลดินแดนชมพูทวีป (ยังไม่มีประเทศ) ขายทั้งมะพร้าวและขายทั้งลิง

การเลือกเก็บมะพร้าวเป็นเรื่องยากและอันตราย ลิงเป็นสัตว์ที่ “ลงตัวที่สุด” ที่จะนำมาฝึกใช้งานในภารกิจนี้

ในประเทศไทยมีโรงเรียนฝึกลิงให้เก็บมะพร้าว 4 แห่ง

1.วิทยาลัยฝึกลิงเพื่อการเกษตร อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโรงเรียนสอนลิงแห่งแรกของไทย

2.ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรกระแดะแจะ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

3.ศูนย์ฝึกลิงเพื่อการเกษตรคลองน้อย ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

4.โรงเรียนสอนลิงบ้านลุงนัน อ.เมือง จ.ชุมพร ที่นี่เปิดมาได้เกือบๆ 2 ปี สอนลิงกังของชาวบ้านให้เก็บมะพร้าวแบบฟรีๆ เพื่อเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในชุมชน

สถาบันฝึกลิงทั้ง 4 ฝึกสอนแบบมืออาชีพ รับรองผล และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ในความเป็นจริง ก็อาจจะมีการฝึกหัดลิงแบบ “คิดเอง-ทำเอง” บ้าง กระจายกันอยู่ทั่วไป

สำหรับภาคใต้ของไทยใช้ “ลิงกัง” เก็บมะพร้าวมาช้านาน พบลิงกัง ผู้ที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างดีเก็บมะพร้าวได้วันละ 600-1,500 ลูก

สำหรับลิงกังใต้ หรือลิงกะบุด (ลิงเก็บมะพร้าว) มีรูปร่างอ้วน ขนสั้นสีเทาหรือสีน้ำตาล มีใบหน้าค่อนข้างยาว ขนบนหัวสั้น มีสีเทาหรือสีน้ำตาล ขนทางด้านใต้ท้องสีจะจางกว่าขนบนหลังและมีสีเกือบขาว หางค่อนข้างสั้น ขนาดตัวของลิงเพศเมียจะมีขนาดเล็กกว่า และมีขนปรกหน้าผากน้อยกว่าลิงเพศผู้

เป็นความโชคดีที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งผลิตน้ำมันมะพร้าวส่งออกไปทั่วโลก และมีลิง

อินโดนีเซีย คือ “ขาใหญ่” ผลิตน้ำมันมะพร้าวได้ประมาณ 18 ล้านตันต่อปี ซึ่งก็ใช้ลิง

ลิงกัง ที่ผ่านการฝึกแล้วมีค่าตัวแพง ทำเงิน ทำทองให้เจ้าของเป็นกอบเป็นกำ ลิงกัง “ตัวผู้” ที่ฝึกหัดมา เก็บมะพร้าวได้ประมาณวันละ 1,000-1,500 ลูก ในขณะที่ลิงกัง “ตัวเมีย” เก็บมะพร้าวได้ประมาณวันละ 600 ลูก

ลองไปตรวจสอบข้อมูลในมาเลเซียครับ

ทางตอนเหนือของรัฐกลันตัน มีโรงเรียนฝึกลิงเพื่อเก็บเกี่ยวผลไม้ให้เกษตรกร ราว 40 ปีที่ผ่านมา มีลิงนับพันตัวได้รับการฝึก

ช่วงการฝึกลิงต้องสวมโซ่คล้องคอ มีสายจูงและฝึกให้ปีนป่ายขึ้นต้นปาล์มและเก็บมะพร้าว

คุณลุง วาน อิบราฮิม ยืนยันว่าเขาปฏิบัติต่อลิงของเขาอย่างอ่อนโยนเท่านั้น คุณลุงฝึกลิงหางยาวทางใต้ซึ่งเป็นลิงขนาดกลางที่พบได้ในมาเลเซียรวมถึงบางส่วนของอินโดนีเซียและภาคใต้ของไทย

ปัจจุบัน ลิงหาได้ยาก เพราะธรรมชาติของพวกมันถูกทำลายโดยการตัดไม้ทำลายป่า

ลิง คือ สุดยอดนักเก็บมะพร้าว

มะพร้าวเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศมาเลเซียซึ่งผลิตได้ปีละประมาณ 700 ล้านบาท บางส่วนใช้ลิงทำงานจริง

ฝรั่งบันทึกว่า คนไทยฝึกอบรมลิงเพื่อเก็บมะพร้าวมานานกว่า 400 ปีแล้ว รวมทั้งเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวในศรีลังกา มาเลเซีย อินเดีย และประเทศอื่นๆ ใช้ลิงทั้งนั้น

เมื่อผู้เขียนค้นข้อมูลจากต่างประเทศ ก็พบว่ายังมีองค์กรพิทักษ์สัตว์อีกหลายองค์กร ที่รุมกระหน่ำการใช้ลิงทำงานเยี่ยงทาส

สื่อมวลชนของจีนและของญี่ปุ่น อ่านเกมส์นี้ทะลุ จึงลงข่าวว่า….นี่คือ “เล่ห์เหลี่ยม” การกีดกันทางการค้าธรรมดาๆ นี่เอง…

ฝรั่งอังกฤษเคยทำสงครามฝิ่นกับจีน 2 ครั้ง ก็เรื่องค้าขายนี่แหละ จีนโดนขยี้ขยำจนแหลกลาญ จนเสียเกาะฮ่องกงให้อังกฤษ

อเมริกาเอาเรือรบมาปิดล้อมเกาะญี่ปุ่น บีบให้เปิดประเทศค้าขาย ลูกหลานซามูไรญี่ปุ่นต้องยอมทำมาค้าขายด้วย

โควิด-19 เขย่าโลก ผู้คนลำบากแสนเข็ญ เรื่องการค้าขายทั้งโลกวันนี้ต้องปกป้องผลประโยชน์…ใครดีใครอยู่

มาตรการแบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน ก็ต้องงัดกันมาใช้ ที่น่าสนใจ คือ สังคมอังกฤษหลากหลายแต่มีเอกภาพ เมื่อขอให้แบนสินค้าตัวนี้ ห้างสรรพสินค้า ก็ว่าตามกัน เกิดอำนาจต่อรองได้ กลายเป็นจุดแข็ง

เมื่อข่าวนี้เปรี้ยงปร้างออกมา คนไทยจึงทราบว่ามีโรงเรียนฝึกลิงในภาคใต้ของไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก และก็ตระหนักว่าการปฏิบัติการข่าวสาร (IO) แบบต้นทุนต่ำเพื่อขจัดคู่แข่งมันได้ผลเกินคาด

นี่ถ้ามีภาพลิงในไทยพูดได้..ลิงบ่นว่าเหนื่อย หิว อ่อนล้า ค่าแรงต่ำ คงทำให้เราลำบากกว่านี้อีกเยอะ

ผู้เขียนค้นข่าวย้อนไปในอดีต…ข่าว บทความ เรื่องการทรมานสัตว์ โดยเฉพาะลิงในแนวนี้ เคยปรากฏมาแล้ว…ข่าวเก่า เล่าใหม่…..

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

