ประชุมวิชาการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครู โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์

ตลอดสัปดาห์ที่แล้วสังคมไทยเสพแต่ข่าวเศร้า โศกนาฏกรรม 37 ศพ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัวลำภู กับคำถามที่ยังไม่มีใครตอบ ใครควรรับผิดชอบต่อกรณีนี้

สัปดาห์นี้เลยชวนเสพข่าวดีกันบ้าง ข่าวดีด้านการศึกษาครับ หลังข่าวแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนยังกรุ่นไม่จบ

ข่าวดีที่ว่าก็คือ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งจัดมาแล้ว 3 ครั้ง หลังการมอบรางวัลครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีแก่ครูในกลุ่มประเทศอาเซียน 11 ประเทศเสร็จสิ้นลง

การสรรหาและพิธีพระราชทานรางวัลต่อเนื่องทุกสองปี ครั้งแรกปี 2558 ครั้งที่สองปี 2560 ครั้งที่สามปี 2562 ครั้งที่ 4 ปี 2564 ขณะนี้กำลังเริ่มกระบวนการสรรหาครั้งที่ 5 เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเดือนตุลาคม 2566

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับภูมิภาคเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและครู ที่จะเกิดขึ้นครั้งที่ 4 วันที่ 17-19 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีทั้ง 11 ประเทศ ได้นำเสนอผลงาน ประสบการณ์ แนวคิด เรียนรู้ร่วมกัน โดยมีครูไทยที่ได้รับการยกย่องในระดับถัดมา ครูรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ เข้าร่วม รับรู้ แลกเปลี่ยน การถอดบทเรียนจากครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรุ่นก่อนๆ และรุ่นล่าสุด

รุ่นที่ 4 ได้แก่ครูเหล่านี้

บรูไน ดารุสซาลาม เปองีรัน ฮาจี โมฮัมหมัด วาฮับบิน อับดุลละฮ์ สอนวิชาศิลปะการประกอบอาหาร ที่ School of Hospitality and Tourism, IBTE Sultan Saiful Rijal Campus สายอาชีพ มีประสบการณ์และทักษะการสอนกว่า 20 ปี เป็นผู้นำในการจัดหลักสูตรการปรุงอาหารและการบริการแบบมืออาชีพ จัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการอาหารแบบครบวงจร

กัมพูชา นายณอน ดารี สอนระดับประถมศึกษาที่โรงเรียน Quach Mengly Toulbeng, จังหวัด Kampong Cham เริ่มใช้การบูรณาการการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางและทำวิจัยในชั้นเรียนโดยให้ความสำคัญกับทักษะและการแก้ปัญหาของนักเรียนเป็นสำคัญ

อินโดนีเซีย น.ส.คอรีอิยะฮ์ สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา SMP Negeri 32 Bandar Lampung จังหวัด Lampung นับเป็น “Resource Person” ในการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม “Webinar” จากกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม

สปป.ลาว นางแสงเพ็ด คูนปะเสิด หัวหน้าวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนมัธยมศึกษาอุดมไซ สอนวิชาฟิสิกส์และพัฒนาหลักสูตรการสอนในระดับ ม.ปลาย และเผยแพร่ให้กับโรงเรียนอีก 14 แห่งที่เมืองไซ เป็นวิทยากรระดับจังหวัดในวิชาวิทยาศาสตร์

มาเลเซีย นายโนร์ฮาอิลมี อับดุล มูตาลิบ สอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนมัธยมศึกษา SMK Jerlun รัฐเคดาห์ ครูต้นแบบการสอน STEM ศึกษาระดับประเทศ ได้รับการเสนอให้เป็น “Master Trainers for Inquiry-Based Science” ในระดับประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการสอนแบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

เมียนมา นายจอร์ ซิน ออง ครูผู้ช่วยสอนอาวุโส และสอนภาษาอังกฤษที่ No.8 Basic Education Middle School เมืองลาโชว์ รัฐฉาน ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับโรงเรียน และรางวัล Outstanding Teacher Award ระดับรัฐ

ฟิลิปปินส์ นายมาเซโล ที โอทินเควท หัวหน้าครูในระดับพื้นที่ 5 โรงเรียน Governor Bado Dangwa Agro-Industrial, Kapangan, Benguet ผู้ประสานงานเก็บรวบรวมเอกสารคลังข้อมูลชนพื้นเมือง และมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนในหลายบริบท

สิงคโปร์ นายหยก จูน เม็ง หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและสังคม โรงเรียนประถมศึกษา Yu Neng นำ ICT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ บูรณาการการคิดและวิเคราะห์ การใช้ Coding และมีการทำแผนภาพการใช้ ICT บูรณาการกับโครงการต่างๆ ของโรงเรียน

ติมอร์-เลสเต นายวีเซ็นเต มาร์กัล ดา ซิลวา ผู้อำนวยการและสอนภาษาอังกฤษ-โปรตุเกส โรงเรียน Ensino Central Tirilolo Baucau มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกีฬาในโรงเรียน และการฝึกอบรมครูและนักเรียนของประเทศ

เวียดนาม น.ส.ฮ่า หัน เฟื่อง สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมศึกษา Huong Can จังหวัด Phu Tho พัฒนาการเรียนการสอนแบบห้องเรียนไร้พรมแดนให้เด็กนักเรียนบนพื้นที่สูงและเด็กชนเผ่า และบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปในการเรียนการสอน เชื่อมโยงกับสังคมยุคใหม่ด้วยแนวคิดการเป็นพลเมืองโลก

ไทย น.ส.ประทิน เลี่ยนจำรูญ สอนวิชาการตลาดและเศรษฐศาสตร์ ระดับ ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเขียนแผนธุรกิจ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจของผู้เรียนอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลระดับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการ “บางพัฒน์โฮมสเตย์” ที่ดำเนินการประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

กำหนดการ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม เวลา 09.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ทอดพระเนตรและทรงรับฟังการนำเสนอผลงานของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 ปี 2564

ช่วงที่ 1 Technical Vocational Life Skills : ไทย บรูไน ดารุสซาลาม ช่วงที่ 2 Science Education : มาเลเซีย สปป.ลาว อินโดนีเซีย ช่วงที่ 3 General Education : กัมพูชา ติมอร์ เลสเต ฟิลิปปินส์ ช่วงที่ 4 English Language Teaching เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา

ภาคบ่าย ช่วงที่ 5 Student Entrepreneurship Program ช่วงที่ 6 Teaching official languages to indigenous population example from Thailand และ The Philippines

วันที่ 18 ตุลาคม ประชุมแยกห้องเพื่อ Show and Share บทเรียน ประสบการณ์ แนวคิด เลือกเข้าได้ตามความถนัดและความชอบ วันที่ 19 ตุลาคม ครูไทย รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 นำเสนอผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ครับ รายการดีๆ มีสาระประโยชน์อย่างยิ่งด้านการศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา นักการศึกษาซึ่งล้วนปรารถนาเห็นความเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา ไม่ควรพลาดโอกาสติดตามทีเดียว