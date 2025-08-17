|ผู้เขียน
|ผศ.ดร.อังคณา อ่อนธานี
Digital Pedagogy ศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล :
เมื่อโลกเปลี่ยนการเรียนการสอนจึงต้องปรับ
เมื่อโลกเข้าสู่โลกในยุคดิจิทัล ซึ่งมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ผู้เรียนไม่ได้เรียนรู้เพียงจากครูและตำราอีกต่อไป แต่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้มากมายทั่วโลกผ่านอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ และสื่อสังคมออนไลน์ โลกของการศึกษาในวันนี้จึงต้องไม่เพียงแค่เปลี่ยน “เครื่องมือ” แต่ต้องเปลี่ยน “วิธีคิดในการสอน” ด้วยเช่นกัน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของแนวคิด “Digital Pedagogy” แนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงแค่การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนรู้ แต่คือการ “ออกแบบการเรียนรู้” ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับแนวคิดทางการสอนอย่างมีเป้าหมาย สร้างความหมาย และตอบโจทย์การเรียนรู้ในโลกที่เปลี่ยนไป
⦁ Digital Pedagogy คืออะไร?
Digital Pedagogy หรือศาสตร์การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนการมีส่วนร่วม การคิดเชิงวิพากษ์ และการสร้างสรรค์ของผู้เรียน โดยไม่ใช่เพียงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสอน แต่เป็นการนำเทคโนโลยีมาผสานกับ “วิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” และ “เนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับชีวิต” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้อย่างลึกซึ้ง ยืดหยุ่น และมีความหมาย หากจะให้พูดแบบเข้าใจง่าย Digital Pedagogy ไม่ใช่แค่การ “ใช้เทคโนโลยีในการสอน” แต่คือ “วิธีคิดใหม่” เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงผู้เรียนกับเทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของการเปลี่ยนชอล์กมาเป็นแท็บเล็ต แต่มันคือการเปลี่ยนจาก “เราจะสอนอะไร” มาเป็น “เราจะออกแบบประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจและอยากเรียนรู้อย่างไร?” เป็นการบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับเนื้อหา และหลักการทางการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย ครอบคลุมทั้งการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้เรียน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 เช่น การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งแนวคิดนี้มีรากฐานสำคัญจากทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมสมัย อาทิ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism) ที่เน้นการสร้างความรู้จากประสบการณ์ของผู้เรียนเอง และทฤษฎีคอนเน็กติวิสต์ (Connectivism) ที่เน้นบทบาทของเครือข่ายความรู้และการเชื่อมโยงในโลกดิจิทัล
⦁ ทำไมจึงต้องนำแนวคิด Digital Pedagogy ไปใช้ในการเรียนการสอน?
ความสำคัญของ Digital Pedagogy ยิ่งทวีขึ้นในบริบทของการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดนและไม่ยึดติดกับเวลา ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และมีบทบาทในฐานะผู้แสวงหาองค์ความรู้ ไม่ใช่เพียงผู้รับสารแบบเงียบงัน ครูจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้ มาเป็น “ผู้ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้” ที่สามารถส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างแท้จริง การออกแบบการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด Digital Pedagogy นั้นมิได้จำกัดอยู่แค่การใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย แต่ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจต่อพฤติกรรมของผู้เรียนในโลกดิจิทัล และการคัดสรรเครื่องมือดิจิทัลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการเรียนรู้ ตลอดจนความสามารถในการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งความสำคัญที่ต้องมีการนำแนวคิดของการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัลมาใช้ มีดังนี้
1.ตอบโจทย์การเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ (Digital Native Learners) ผู้เรียนในปัจจุบันเติบโตมา
กับเทคโนโลยี พวกเขาคุ้นชินกับการเรียนรู้แบบออนไลน์และอินเตอร์แอ๊กทีฟ Digital Pedagogy ช่วยให้การสอนเชื่อมโยงกับโลกของผู้เรียน ทำให้การเรียนรู้มีความหมายและใกล้ตัวมากขึ้น
2.ขยายขอบเขตการเรียนรู้ (Anywhere, Anytime Learning) Digital Pedagogy ช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ที่ “ยืดหยุ่น” และ “ต่อเนื่อง” ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทั่วโลก เช่น MOOCs, YouTube, eLibrary, TIKTOK ผู้สอนสามารถออกแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended / Hybrid Learning) ได้หลากหลาย
3.สร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสูง (Engagement & Interactivity) เครื่องมือดิจิทัล เช่น Kahoot, Mentimeter, Nearpod ทำให้ห้องเรียนไม่ใช่เพียงแค่ฟังครู แต่เป็นการมีส่วนร่วมอย่างมีพลัง กระตุ้นให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และร่วมมือกัน ลดการเรียนรู้แบบ Passive Learning เพิ่ม Active Learning อย่างมีประสิทธิภาพ
4.เตรียมผู้เรียนสู่โลกอนาคตและสังคมดิจิทัล ในโลกของการทำงานและชีวิตประจำวันของผู้เรียน
ผูกพันกับเทคโนโลยี Digital Pedagogy ช่วยให้ผู้เรียนพร้อมที่จะทำงานในโลกที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง อีกทั้งยังสามารถปลูกฝังแนวคิดเรื่อง การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
⦁ จะมีการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Digital Pedagogy อย่างไร?
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Digital Pedagogy ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักที่ครูควรคำนึงถึง ได้แก่:
1.ออกแบบกิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมาย โดย
-เลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลที่เสริมพลังให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ เช่น Flip (วิดีโอโต้ตอบ), Jamboard (เขียนระดมความคิด), Loom (อัดหน้าจอนำเสนอ)
-ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางให้เกิด “การสร้างความรู้ร่วมกัน” เช่น ออกแบบ Infographic ด้วย Canva แล้วนำเสนอผ่าน Padlet
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและมีความหมาย
-สร้างโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ในแบบของตน เช่น การเรียนแบบ Flipped Classroom หรือ Project-based learning
-ใช้ Learning Management Systems (LMS) เช่น Google Classroom หรือ Moodle ให้ผู้เรียนมีพื้นที่สะสมงานและประเมินตนเอง
3.ใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงและสะท้อนผลการเรียนรู้
-ผู้เรียนใช้วิดีโอสะท้อนความเข้าใจ (Reflective Video)
-เปิดพื้นที่อภิปรายแบบออนไลน์และใช้การให้ feedback แบบ peer review เพื่อเสริมสร้างทักษะทางสังคมและความคิดวิพากษ์
⦁ จะมีการประเมินผลอย่างไรในยุค Digital Pedagogy?
ในแง่ของการประเมินผล Digital Pedagogy ได้เปิดพื้นที่ให้เกิดการประเมินในรูปแบบใหม่ๆ ที่เน้นการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) มากกว่าการประเมินเพื่อวัดผลลัพธ์สุดท้าย เพิ่มช่องทางการประเมินผลอย่างรอบด้าน เช่น ให้เพื่อนร่วมประเมินผลงาน ผู้เรียนสามารถสะท้อนความเข้าใจของตนผ่าน E-Portfolio หรือสื่อมัลติมีเดีย และครูสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ผ่าน Learning Analytics ได้อย่างลึกซึ้งและทันเวลา เครื่องมือเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้การประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากยังส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย
บทส่งท้าย จะเห็นได้ว่าความสำคัญของ Digital Pedagogy ไม่ได้อยู่ที่เทคโนโลยี แต่คือการทำให้การเรียนรู้ที่มีชีวิต มีความหมาย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนในยุคดิจิทัล ครูผู้เข้าใจ Digital Pedagogy อย่างลึกซึ้งจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และเติบโตเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมั่นคงและมีคุณภาพ กล่าวโดยสรุป Digital Pedagogy มิใช่เพียงเครื่องมือ แต่คือการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของครูและผู้เรียนในโลกที่หมุนเร็วและซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน เป็นแนวคิดที่จะทำให้การศึกษาไม่ล้าหลังแต่เดินเคียงข้างไปกับยุคสมัย และยังคงรักษาหัวใจของการเรียนรู้อันแท้จริงไว้ได้อย่างงดงาม
ผศ.ดร.อังคณา อ่อนธานี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร