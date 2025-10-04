|ผู้เขียน
|ปริญญา หอมเอนก
‘AI Sovereignty’ อำนาจอธิปไตยทางปัญญาประดิษฐ์ อำนาจที่กำหนดอนาคตชาติ
โลกในศตวรรษที่ 21 กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้คำว่า “อธิปไตยชาติ” ไม่ได้หมายถึงการครอบครองดินแดนหรือแผนที่อีกต่อไป แต่หมายถึงความสามารถในการปกป้อง ควบคุม และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิจิทัล โดยเฉพาะ ข้อมูล (Data) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI) หากในอดีต การล่าอาณานิคมคือการยึดครองทรัพยากรธรรมชาติ วันนี้การต่อสู้กลับอยู่ที่การยึดครองดาต้าและการพัฒนา AI ใครที่สามารถสร้าง “อำนาจอธิปไตยทาง AI” (AI Sovereignty ได้ จะเป็นผู้มีสิทธิกำหนดอนาคตของประเทศและภูมิรัฐศาสตร์โลก
จากแผนที่สู่ดาต้า: พรมแดนที่มองไม่เห็น
ในอดีต พรมแดนบนแผนที่คือสิ่งที่บอกว่า “ชาติใดครอบครองอะไร” การพิทักษ์ดินแดนและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน แร่ธาตุ หรือที่ดิน เป็นสิ่งที่รัฐบาลทุกประเทศให้ความสำคัญ แต่ในโลกดิจิทัล พรมแดนไม่ได้อยู่ที่เส้นแบ่งเขตแดน หากแต่อยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและแพลตฟอร์มออนไลน์
ดาต้ากลายเป็น “น้ำมันแห่งศตวรรษที่ 21” เพราะมันคือเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน AI ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการเดินทาง การทำธุรกรรมออนไลน์ พฤติกรรมการใช้สื่อสังคม ไปจนถึงข้อมูลสุขภาพและพันธุกรรม ล้วนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า หากปล่อยให้ต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติถือครอง ประเทศย่อมเสี่ยงที่จะเสียอธิปไตยในเชิงข้อมูลอย่างเงียบๆ โดยไม่ทันรู้ตัว
AI Sovereignty: เสาหลักใหม่ของอธิปไตยชาติ
AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์หรือช่วยทุ่นแรง แต่กำลังกลายเป็น “ผู้กำหนดทิศทาง” ในหลายภาคส่วน ตั้งแต่ระบบการเงิน การทหาร การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะ หากประเทศหนึ่งพึ่งพา AI ที่ควบคุมโดยต่างชาติ ความเสี่ยงที่จะสูญเสียความมั่นคงย่อมสูงขึ้น เช่น
– ข้อมูลรั่วไหลไปสู่เซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศ ผ่านทาง Cloud ของ AI platform ต่างๆ
– อัลกอริทึมของ Generative AI Platform ที่ไม่โปร่งใส อาจถูกใช้กำหนดพฤติกรรมสังคมหรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารได้โดยที่เราไม่รู้ตัว
– การผูกขาดทางเทคโนโลยี ทำให้ประเทศเล็กๆ ไม่มีอำนาจต่อรอง กับประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยี
ดังนั้น การสร้าง AI Sovereignty หรืออธิปไตย AI ของประเทศ จึงเป็นทั้งเกราะป้องกันภัยและเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ
บทเรียนจากต่างประเทศ
หลายประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของ AI Sovereignty แล้ว และต่างเร่งสร้างมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง
– สหภาพยุโรป (EU) ออก EU AI Act เพื่อวางมาตรฐานความโปร่งใสและความปลอดภัย พร้อมจำกัดอำนาจของบริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐและจีน
– จีน ใช้นโยบาย Great Firewall ควบคุมดาต้าในประเทศ และลงทุนมหาศาลใน AI ภายใต้แผน Made in China 2035
– สหรัฐอเมริกา ครองความได้เปรียบด้วย Big Tech (เช่น OpenAI, Google, Anthropic) และการควบคุมห่วงโซ่อุปทานชิปประมวลผลขั้นสูง
– สิงคโปร์และเกาหลีใต้ พัฒนากรอบนโยบาย AI ท้องถิ่นเพื่อปกป้องข้อมูลพลเมือง ขณะเดียวกันยังใช้ความร่วมมือกับต่างชาติอย่างมียุทธศาสตร์
กรณีเหล่านี้สะท้อนว่าประเทศที่ “ไม่สร้าง” AI Sovereignty จะถูกบีบให้อยู่ในสถานะผู้ตามและผู้พึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติ
ความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย
ประเทศไทยเผชิญปัญหาหลัก 3 ประการ
1.การพึ่งพาแพลตฟอร์มต่างชาติสูง-ข้อมูลคนไทยส่วนใหญ่ถูกเก็บใน Facebook, Google, TikTok
2.โครงสร้างพื้นฐานยังจำกัด-ดาต้าเซ็นเตอร์และซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนา AI ยังไม่เพียงพอ
3.การขาดบุคลากรเชี่ยวชาญ-นักวิจัยและวิศวกร AI ระดับลึกยังมีจำนวนน้อย
อย่างไรก็ตาม ไทยก็มีจุดแข็งที่สามารถต่อยอดได้ เช่น
– ข้อมูลเฉพาะถิ่น เช่น ภาษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การเกษตร ซึ่งเป็น “ทองคำดิจิทัล” หากนำไปพัฒนา Foundation Model ภาษาไทย
– กฎหมาย PDPA ที่สามารถขยายผลเป็น AI Governance Framework เพื่อคุ้มครองข้อมูลและเพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน
– บทบาทศูนย์กลางอาเซียน ที่สามารถใช้เป็นจุดเจรจาความร่วมมือด้าน AI Sovereignty ระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์สู่อนาคต
เพื่อไม่ให้ตกขบวน AI ประเทศไทยควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ได้แก่
– ลงทุนใน Sovereign Data Infrastructure: สร้างศูนย์ข้อมูลและคลาวด์ในประเทศ
– พัฒนา AI พื้นฐานของไทย: เช่น โมเดลภาษาไทย, AI ด้านการแพทย์เขตร้อน, AI การเกษตรอัจฉริยะ
– สร้างกรอบ AI Governance: ยึดตามมาตรฐานสากล (เช่น OECD AI Principles) แต่สอดคล้องกับบริบทไทย
– เสริมกำลังคน: ผลักดันหลักสูตร AI ในมหาวิทยาลัย และดึงดูดคนเก่งจากต่างประเทศ
– ผลักดัน AI เป็นวาระแห่งชาติ เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและพลังงาน
ปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ AI กำลังกลายเป็นกลไกขับเคลื่อนอำนาจใหม่ ทำให้ยักษ์ใหญ่แห่งวงการเทคโนโลยีต่างชิงความเป็นผู้นำโดยไม่ยอมให้ใครเกินหน้าตัวเองไปได้นาน ดังจะเห็นได้จากการประกาศความสามารถใหม่ๆ ของ AI แต่ละค่ายที่ออกมาโชว์ความโดดเด่นแทบจะรายสัปดาห์ก็ว่าได้ หากแต่ความเก่งกาจของ AI มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ที่คนไทยควรตระหนักรู้ โลกกำลังเปลี่ยนผ่านจาก Cyber Sovereignty และ Data Sovereignty ไปสู่ AI Sovereignty โดยผู้ที่มีอำนาจด้าน AI จะเข้ามาครอบงำโลกในลักษณะ Cyber Dominance หรือ The New World Order
องค์ประกอบและลำดับขั้นของ AI Sovereignty มีรากฐานมาจาก Digital Sovereignty และ Data Sovereignty โดยแบ่งเป็น 3 ลำดับขั้นสำคัญ ได้แก่
1.Data Sovereignty (อธิปไตยข้อมูล) เป็นรากฐานที่สำคัญที่สุด การมีข้อมูลเป็นของตนเองและควบคุมคุณภาพข้อมูลซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดสำหรับการพัฒนา AI การปกป้องข้อมูลสำคัญ และความเป็นส่วนตัวของประชาชน โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภาคสาธารณสุข ภาคการเงิน และภาครัฐ
2.Digital Sovereignty (อธิปไตยดิจิทัล) อยู่ในระดับกลาง หมายถึงการครอบครองโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center ที่สามารถประมวลผล AI ได้
3.AI Sovereignty (อธิปไตย AI) อยู่บนสุดของพีระมิด การมีซอฟต์แวร์ AI ของตนเอง โดยเฉพาะ Large Language Model (LLM) และความสามารถในการฝึกฝนโมเดลเหล่านั้น
“AI Sovereignty คือแนวคิดที่หมายถึงการมีอำนาจในการกำกับดูแลข้อมูล โครงสร้างพื้นฐาน และระบบปัญญาประดิษฐ์ หากประเทศใดขาดองค์ประกอบเหล่านี้ โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ก็จะต้องพึ่งพาต่างชาติและสูญเสียอธิปไตยด้าน AI”
AI Sovereignty: อำนาจใหม่ของชาติและความมั่นคงแห่งชาติ
AI Sovereignty ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่เป็นเรื่องของอำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลก อ.ปริญญาเน้นย้ำว่า ประเทศไทยยังขาดอธิปไตย AI อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากไม่มีฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐาน หรือซอฟต์แวร์ AI ของตนเอง ข้อมูลสำคัญของประเทศถูกนำไปประมวลผลบนคลาวด์ต่างชาติ ซึ่งทำให้สูญเสียอธิปไตยด้านข้อมูลและกลายเป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ
“AI Sovereignty คือความสามารถของประเทศในการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Data Center, พลังประมวลผล หรือการพัฒนาโมเดล AI โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ”
หากประเทศไทยไม่เร่งพัฒนาศักยภาพด้าน AI Sovereignty จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ และอาจตกเป็นเป้าถูกครอบงำจากอำนาจเทคโนโลยีต่างชาติ ผู้นำประเทศและรัฐบาลต้องตระหนักถึงความสำคัญของ AI Sovereignty ในฐานะประเด็นด้านความมั่นคงแห่งชาติ เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและพัฒนา AI ที่ตอบโจทย์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย รวมทั้งสร้างความเข้าใจและวิจารณญาณแก่ประชาชนในการรับสื่อ AI โดยเฉพาะคอนเทนต์ที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด
บทสรุป
อธิปไตยชาติในปัจจุบันไม่ได้ถูกกำหนดด้วยพรมแดนบนแผนที่เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงพรมแดนที่มองไม่เห็นอย่างดาต้าและ AI ประเทศที่สามารถสร้างอธิปไตยทาง AI ได้ จะไม่เพียงแต่รักษาความมั่นคง แต่ยังสามารถกำหนดอนาคตทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของตนเองได้
สำหรับประเทศไทย นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องการวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ หากเราลงมือสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนากรอบกฎหมาย และลงทุนในบุคลากรอย่างจริงจัง AI จะไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีที่เราซื้อมาใช้ แต่จะกลายเป็น “เครื่องมือแห่งอำนาจอธิปไตยของชาติ” ที่ช่วยให้เรายืนหยัดอย่างมั่นคงในโลกดิจิทัลศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่ายุทธศาสตร์การบริหารจัดการเรื่อง AI Sovereignty คือหัวใจสำคัญของอนาคตชาติ ไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยี แต่คืออำนาจในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอย่างแท้จริง
